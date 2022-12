Olomoučanky totiž nastoupily na favorizovaného protivníka velmi sebevědomě a po servisech Moscické (0:3), Galvãové (4:10) a Herdové (6:14) vedly v úvodním setu o osm bodů. Univerzita navíc v náporu nepolevovala a za stavu 11:21 už to bylo o zdánlivě nedosažitelných deset. Jenže na druhé straně odpověděla nejprve podávající Robins-Hardyová (15:21) a poté Scullyová (20:22). Za stravu 23:23 bylo vyrovnáno a hosté pak museli postupně čelit pěti setbolům. Ten poslední už družstvo VK UP neodvrátilo a po výsledku 28:26 prohrávalo 0:1.

Také ve druhém dějství měly dlouho navrch Hanačky, tentokrát však nejvíc o čtyři body (5:9) a jen do stavu 10:10. Poté se karta pomalu začala obracet (16:13, 18:15), nicméně v koncovce bylo znovu vyrovnáno (21:21). První dva setboly si opět vypracovaly Francouzky (24:22), vysokoškolačky ještě zareagovaly (24:24), na třetí výhodu soupeře už ale nikoliv - 26:24, 2:0 a o postupu Terville-Florange bylo rozhodnuto.

KVÍZ: Znáte okresní fotbal? Patnáct otázek, které prověří vaše znalosti

I třetí část duelu zahájila lépe univerzita, která při podání Moscické vedla 6:1. Náskok si Olomoučanky držely až do poloviny sady (8:13, 12:15), jenže vyrovnáno bylo opět ještě před koncovkou (16:16). Oba týmy se pak střídaly ve vedení maximálně o dva body a první setboly tentokrát patřily hostujícím volejbalistkám (23:24, 24:25). Olomouci však nebyl přán ani dílčí úspěch a domácí celek tak vedle postupu mohl slavit po výhře 28:26 i celkové vítězství 3:0.

„Výsledek dnešního duelu mě moc mrzí, protože jsme na soupeře nastoupili s tím, že chceme vyhrát, a dlouho jsme byli lepší. V koncovce prvního setu jsme se ale porazili sami. Do druhé sady jsme si možná přenesli určitou ustrašenost, ale opět jsme vedli, jenže znovu jsme prohráli o dva. Do třetího setu, kdy už vlastně o nic nešlo, jsme trochu protočili sestavu, znovu zahájili lépe, ale zase se možná projevila větší zkušenost soupeře. Dělali jsme více chyb a svou roli určitě hrála i atmosféra v hale, diváci vytvořili skvělou kulisu. Gratuluji domácím k vítězství a postupu,“ řekl trenér VK UP Martin Hroch.

Po vánočních svátcích se olomoucké volejbalistky vrátí do extraligového kolotoče. A to už ve středu 28. prosince, kdy budou v utkání 17. kola hostit od 17 hodin Ostravu.

FOTO: Zranění a smolná koncovka. Vysokoškolačky zahájily pohár vysokou porážkou

Terville-Florange OC - VK UP Olomouc 3:0 (26, 24, 26)

Rozhodčí: Barrasa (Šp.), Willems (Bel.)

Čas: 92 minut

Diváků: 1000

Terville-Florange: Scullyová, Diaová, Fricanová, Skoricová, Sidibeová, Robins-Hardyová, libera Whiteová, Messeinová. Střídala: Kissová

Olomouc: Herdová, Moscická, Rajlićová, Borovcová, Kneiflová, Galvãová, libero Slavíková. Střídaly: Tinklová, Körmendyová

VIDEO: Souboj hokejových legend Uničov - Šternberk přinesl spoustu gólů i pomoc