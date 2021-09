Radost do olomouckého týmu přinesla Michaela Dostálová, která má za sebou čtvrtý zápas a všechny zvládla vítězně. „Zápasy dětí jsou strašně vyrovnané, ale Míša více nakopala a vyhrála zaslouženě. Roste nám v ní bojovnice s opravdu velkým potenciálem. Musíme najít správnou cestu, jak tento talent pomalu brousit a posouvat dopředu, abychom něco nepřepálili nebo nezůstali příliš pozadu,“ uzavřel Tomáš Musil.

Ani přes dvě porážky se však Hanáci nevzdávají. „Příště si na tuhle situaci dáme větší pozor a půjde to mnohem lépe. Pokračujeme dál a bavíme se sportem,“ potvrdil Musil.

Jeho svěřenci měli jít totiž na řadu až v 17 hodin, ale nakonec šli bojovat dříve. „Rozlosování se na poslední chvíli změnilo a oba nastoupili v rinzích do prvních zápasů. Hlavně Jakub to měl hodně těžké. Bylo na něm vidět, že se najedl a spíš než se soupeřem se trápil sám se sebou, Po jídle prostě zápasit nejde,“ hodnotil Musil.

