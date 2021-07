Bývalá hráčka Olomouce a Prostějova, s nimiž získala volejbalový titul, Veronika Trnková míří po vítězství v minulé sezoně extraligy s Duklou Liberec za svým druhým zahraničním angažmá.

Volejbalistka Veronika Trnková ještě v dresu Olomouce. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Reprezentační blokařka a nejlepší hráčka uplynulé sezony UNIQA extraligy přestoupí do italské série A po mistrovství Evropy. Jejím novým týmem bude nováček soutěže Roma Volley club. „Nebude to lehká pozice a ambice týmu nejsou nejvyšší, ale neubírá to na kvalitě a chci si to užít. Je to ohromná příležitost a nemám co ztratit,“ řekla Trnková pro web českého volejbalu.