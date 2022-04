Vyměnili jsme trenéra i hráče. Už tam nebylo co nabídnout. Potřebovali jsme nový impuls. Sice jsme prohrávali těsně, ale s týmem to zamává. Museli jsme reagovat na situaci, dvakrát jsme hráče, který přišel netrefili a museli jsme hledat dál a dovést hráče, kteří za klub bojovali.

Jak vidíte složení kádru pro další ročník?

Výhoda je, že budeme mít na poskládání týmu více času než minulý rok. Ale první věc je, že musíme vědět budget, abychom věděli, jak můžeme mužstvo poskládat.

Byl byste rád, kdyby trenér Miljan Čurovič u týmu zůstal?

Neříkám tak, ani tak. Svoji misi splnil, ale je to o těch penězích. Každý má nějakou představu a jsou to faktory, které můžou rozhodovat. Je to trenér, který má zkušenosti, není to mladý kluk. Tím trošku odpovídám na tu otázku. Uvidíme.

Hodně vám pomohl také příchod Tomsicka, u něj to vypadá jak?

Je to stejné. Patřil k hráčům, kteří týmu hodně pomohli, rozhodl čtyři pět zápasů, které na sebe vzal v koncovce. Je kvalitní a dobrý hráč a snažíme se, aby tady zůstal už jsme měli také nějaká jednání.

Je dobré, že vedle něj můžou růst i mladí hráči?

Určitě, to bylo vidět. Kromě Fešiho (Lukáše Feštra) jsme neměli kluka, který by na sebe vzal odpovědnost. Příchod Tomsicka nám přinesl energii a klid do bojů dál. Jeho role byla velice důležitá.

Máte spoustu zkušeností, jaká ale byla takhle sezona, byla nejtěžší?

Člověk si říká, že už všechno zažil a má to vstřebané. Ale tahle sezona byla těžká už od začátku, než jsme udělali převod licence, než jsme se v Olomouci aklimatizovali, hala. Kooperativa NBL má nějaká pravidla, takže jsme do haly museli vložit vlastní peníze, abychom tam mohli vůbec hrát. Potom jsme skládali tým. Bylo toho hodně v presu a i díky tomu možná uděláte nějakou chybu. Věřím, že po téhle zkušenosti, pokud se nám podaří sehnat finance, abychom mohli poskládat silný tým, to bude lepší.

Také loni jste měli sérii porážek. Těžili jste i z této zkušenosti?

Přispěje to k tomu, ale minulý rok nebyl pod takovým tlakem, protože jsme mohli dávat šanci mladým klukům, aby se vyhráli a využili ji, že se posunou dál, protože nikdo nepadal ani nešel do baráže díky covidu, který zasáhl do sportu. Z psychického pohledu ta sezona nebyla tak náročná. I z toho pohledu, že jsme to teď přivedli do Olomouce a chtěli jsme, aby tady basket zůstal. Odmala jsem Olomoučák, vyrůstal jsem tady a chtěl jsem, aby se sem basketbal na nejvyšší úroveň vrátil a navázalo se na tradici, kdy to byla Dukla. Basket do Olomouce patří a jsem rád, že lidi začali chodit. I spolupráce s Liborem Špundou je dobrá a je důležité mít kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout. I v těch krizových momentech se ukázalo, že táhneme za jeden provaz a i díky tomu máme šanci toho do příštích sezon udělat víc, abychom byli lepší.

Kdyby se spadlo, bral byste to jako osobní zklamání?

Asi určitě, to nezastírám. Když si něco vezmete na zodpovědnost a po sportovní stránce jsem si to vzal na sebe a nebylo to je tohle, ale i finance jsem sháněl, tak bych to bral jako takovou prohru. Nebudete se tady střílet, ale bylo by to nepříjemné. Ale i pro návaznost, co chceme dělat do budoucna i s mládeží, tak by to nebylo dobře.