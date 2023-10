Česká tenistka Karolína Muchová si svými výkony v roce 2023 zajistila účast na Turnaji mistryň. Bohužel se pro zranění pár dní před startem musela odhlásit.

tenisový turnaj Agel Open Ostrava 2022 (středa). Karolína Muchová | Foto: Deník/Jan Pořízek

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce nebude startovat na Turnaji mistryň, který se odehraje od 29. října do 5. listopadu v mexickém Cacúnu. Důvodem jsou její potíže spojené se zápěstím, se kterými se potýká od US Open, kde došla až do semifinále.

„Je mi líto, že se nemohu zúčastnit Turnaje mistryň. Až do poslední chvíle jsme se s lékaři a týmem snažili problém se zápěstím vyřešit. Bohužel je rekonvalescence delší, než bychom si všichni přáli. Proto jsem musel udělat tohle nepříjemné rozhodnutí. Moc si vážím podpory všech fanoušků a udělám maximum pro přípravu do další sezony,“ sdělila Muchová ve svém prohlášení.

Kromě toho je možné, že finalistka letošního Roland Garros a osmá hráčka světového žebříčku WTA přijde také o finále Billie Jean King Cupu, které startuje 7. listopadu ve španělské Seville.