Jinak se ale nejslavnější český bijec v kleci Karlos „Terminátor“ Vémola snažil rozdávat začínajícím fotbalovým talentům cenné zkušenosti, které získal během své zajímavé kariéry bojovníka MMA. Zásadní je podle něj nejen trénink, ale především stravování.

„Copak si lidé nevšímají, jak velká část populace trpí obezitou?“ apeluje Vémola.

Pětatřicetiletý rodák z olomoucké části Hodolany se těší na návrat do klece, který by měl proběhnout 26. září na turnaji Oktagon 17, a stále se upíná k myšlence odvetné bitvy s Attilou Véghem. „Odveta bude,“ slibuje.

Ve středu večer jste odmítl pozvánku na derby Slavia – Sparta a místo toho dorazil z Prahy besedovat na Olomouckou fotbalovou školu. Proč vás tyhle akce tolik baví?

Já to dělám jen pro fanoušky a proto, že to baví lidi. Pár let zpátky tohle nikoho vůbec nezajímalo. Žádný novinář by se mnou po takové akci rozhovor nedělal. Nikdo si nás ani nevšiml. Novináři o nás ani psát nemohli, byli jsme v uvozovkách zakázaný sport, o kterém nikdo psát nechtěl a nikdo o něm nechtěl mluvit. Touhle prací, kterou nejen já, ale všichni děláme, se náš sport dostává jinam. Vždycky říkám, že kdo to za mě udělá, když to neudělám já? Kdybych jel na Slavii, tak je o sto dvacet potenciálních fanoušků, kteří byli v sále, míň.

Snažíte se svému sportu takhle vracet to, co vám dal?

Já v ten svůj sport věřím, svůj sport miluju a dělám to pro něj. Dělám pro něj maximum, jak tréninkově, tak co se týká věnování se fanouškům. Proto jsem tady, je to pro mě mnohem víc, než se koukat na fotbal mezi Slavií a Spartou.

Besedoval jste s velkým zaujetím. Své řečnické schopnosti navíc ukazujete i své Karlos Show. Máte nadání?

Nemyslím si, že mám talent. Mám ale skvělé štěstí a výhodu, že mluvím o tom, co mě baví a v co jsem přesvědčený a v co věřím. Kdybyste se se mnou bavili o zeměpisu nebo dějepisu, bylo by to horší a tolik by toho ze mě asi nevypadlo. Proto že se s dětmi nebo fanoušky bavím o něčem, co znám, čemu věřím, co dělám třicet let, tak to není o talentu, ale spíš o mých zkušenostech. Je to celý můj život. Když člověka něco baví, něco zná a rád dělá, tak o tom dokáže vyprávět. Která máma vám nedokáže povyprávět o svých dětech? A to MMA je vlastně moje dítě, které si třicet let hýčkám a rád o něm mluvím. Je to o vášni k tomuto sportu a o tom, že to chci lidem předat. Aby v tom viděli stejnou vášeň, jakou v tom vidím já.

Nejvíc se neumírá na koronu, ale na obezitu

Při besedě s mladými fotbalisty jste apeloval zejména na kvalitní stravování. Je to zásadní věc?

Je to nejvíc. A není to o mladých lidech, ale o nás – o trenérech, o lidech ve školství, ve zdravotnictví. Když se zajdete podívat, nechci říkat do všech, ale do většiny školních jídelen, tak je mi s prominutím na blití. Podávají knedlo, vepřo, zelo a podobná jídla – zkrátka ta stará komunistická strava. Copak si lidé nevšímají, jak velká část populace trpí obezitou? Že nejvíc lidí neumírá na koronu, ale na obezitu, nemoci s ní spojené, srdeční onemocnění a vše, co je způsobené velkým příjmem cukru… Je to něco, s čím bychom měli bojovat od základu – jak ve sportu, tak ve škole. A speciálně u mladých lidí a dětí bychom to měli pěstovat a měli bychom je učit, aby neměli špatné návyky, za které v dnešní obézní době platíme.

Ale je to jen náš český problém? Dobře znáte situaci v Londýně. Mohou tam být v tomhle směru více spokojeni?

Nikde v tomhle směru nemůžou být spokojení. Jen se mi zdá, že v Londýně se o tom trošku víc mluví, víc se to řeší. Jen si nejsem jistý tím, že už tam mají větší problém, než máme my. Každopádně o tom mluví víc, víc se to tam řeší. Ale s obezitou jsou na tom možná ještě hůř. Je to celosvětový problém.

Pandemie koronaviru snad ustupuje. Povedlo se vám splnit předsevzetí a trénovat ještě usilovněji než dřív?

Rozhodně. Člověk má mnohem víc času, mnohem méně povinností – seminářů, akcí se sponzory, mítinků a událostí, na které by se měl dostavovat. Během korony jsme mohli jen trénovat a já jsem toho na tisíc procent využil. Já jsem nezahálel, já jsem makal. Ve svém příštím zápase nastoupím v životní formě.

Babu Jagu zmlátím a jdu dál

Máte velký hlad po výhře?

Já nic jiného než hlad po výhře neznám. A speciálně teď, když jsem po prohraném zápase, po pauze a po operaci, tak ten hlad mám neskutečný.

Takže váš soupeř Václav „Baba Jaga“ Mikulášek dostane co proto?

První kolo TKO.

Stále myslíte na odvetu s Attilou Véghem?

Odveta bude. Stejně jako první zápas jsem vytvořil já, tak i tu odvetu budu muset vytvořit já. Možná to bude trvat, nevím, jestli měsíc, rok nebo dva roky. Ale já se k ní dopracuji.

Co pro to musíte udělat?

Musím se k ní dopracovat tím, že porazím kohokoliv, koho proti mě v organizaci Oktagon postaví. Začneme Babou Jagou, toho zmlátím, pak budu pokračovat dál a chci titulový zápas. Je to jen na mně, na mé práci, na mém úsilí, na mém tréninku. Podruhé ho dostanu a seberu Attilovi všechno, to, co mi vzal v tom prvním zápase.

Slavia? Zvou mě a mají tam dobré jídlo



Na jubilejní 10. ročník Olomoucké fotbalové školy nepřijel náhodu. Karlose „Terminátora“ Vémolu s akcí spojuje nejen místo narození. Díky své fighterské kariéře se totiž mohl osobně setkat s většinou největších českých fotbalových hvězd.



„A všichni mi říkali jednu věc. To, co dokázali, bylo tím, že samozřejmě měli talent, ale hlavně dělali něco navíc. Pokud se chcete prosadit, budete muset dělat něco víc než ostatní,“ vyprávěl na besedě účastníkům fotbalového kempu.



Vémola v mládí zkoušel celou řadu sportů. „Mám rád všechny sporty kromě cyklistiky,“ smál se. Postavil se i do fotbalové brány, jenže ho limitovala jeho nižší postava, proto se začal naplno věnovat zápasení.



„Musíte najít a trénovat hlavně svoji nejsilnější stránku. Tohle z vás bude dělat vítěze. Celý život věřím, že tvrdá dřina porazí talent,“ motivoval začínající fotbalisty.



„Moje nejsilnější stránka je wrestling, ale to neznamená, že netrénuji vše. Svoji nejsilnější zbraň ale stále piluji a po každém boxerském tréninku řeknu klukům, že si je chci stokrát hodit. Opakování silných zbraní je velmi důležité,“ vysvětloval Vémola, který je v kleci pověstný svými precizními take downy, tedy strhy soupeře na podlahu oktagonu.



Během debaty s fotbalovými žáčky musela padnout i otázka na nejoblíbenější klub. Je ním už pražská Slavia, jejíž domácí zápasy Vémola často navštěvuje?



Kdepak. „Na Slavii chodím, protože mě tam zvou a mají tam dobré jídlo. Na Spartu mě nikdo nepozval, tak jsem tam nebyl. Jelikož pocházím z Olomouce, budu vždycky fandit Sigmě,“ hlásil „Terminátor z Hodolan“.