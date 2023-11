Situace nyní bude ještě o to těžší, že svou dietu bude muset držet i o Vánocích, jelikož zápas se bude konat ani ne týden po jejich skončení. Tudíž, jak sám i potvrzuje, bude muset zapomenout na vše, co si běžní lidé o těchto svátcích dopřávají.

„Za těch 30 let kariéry se mi stalo, že jsem jednou jedinkrát nenavážil. Bylo se tak před dvěma lety před zápasem s Ďatelinkou. Tehdy jsem byl těžší asi o 600 gramů a stálo mě to fakt hodně. Jak titul, tak i peníze. Chybami se ale člověk učí a od té doby jsem tu chybu už neudělal," přiznává.

Jak už je řečeno v úvodu, jednou z nejtěžších stránek zápasu je hubnutí na určenou váhu. A ač by se mohlo zdát, že shodit čtrnáct kilo do konce prosince je skutečně extrémní výkon, situace bývá pro Vémolu i jiné zápasníky častokrát i mnohem bláznivější. Třeba, když musel už jen několik hodin před oficiálním vážením postupovat rychlostí zhruba čtvrt kila za hodinu.

Tento 38letý borec a legenda českého MMA ale má, i přes velkou dávku rivality, ke svému soupeři i slova uznání. „Pirátovou nevýhodou bude určitě zápasová nezkušenost a moje váhová převaha. Jeho největší předností je však to, že je to opravdový srdcař. Vydrží v ringu od začátku až do konce a nikdo jej jen tak nedokáže zastavit. Tohle se prostě nedá naučit, to člověk musí mít jednoduše v sobě. A on to prostě má," vyjmenovává.

„Možná už to malinko povadlo, ale když si člověk poslechne všechny ty jeho kecy z historie, tak musí být jasné, že to jen tak zmizet nemůže. On mě chce navíc porazit a vzít mi všechno, co jsem kdy dokázal. A já mu to dát rozhodně nechci," hlásí sebevědomě.

A řeč samozřejmě musela přijt i na fenomén posledních let, kterým je bizarní show nazvaná Clash of the Stars, ve které se v kleci utkávají zejména různí influenceři, z nichž naprostá většina, mírně řečeno, opravdu nepatří mezi ty úplně standardní. Rozhodně to tedy nejsou žádní intelektuální giganti a naprostá většina z nich nepatří ani mezi zdatné sportovce.

Logicky tak musela následovat otázka, zda se česká legenda nebojí, že by jeho sport vlivem této šaškárny pro davy nemohl v očích lidí, kteří ji uvidí jako první ještě před opravdovými zápasy, degradovat na základě chybného úsudku a vytvořením si předsudku.

„Náš sport může degradovat jen kvůli dezinformacím. Média by veřejnost měla informovat o tom, že Clash Of The Stars prostě není sport. Není tam ani jeden jediný sportovec. Je to bizár a je to show. Podobně jako když jdete do cirkusu," říká ale Karlos Vémola rázně.

„A to nemám nic proti cirkusu. Děti se rády dívají na klauny. Je to tedy skvělá věc, ale pro jiné publikum. Lidé, kteří chtějí vidět zápasy hluchého s hluchým, blbého s blbým, tlustého s malým, velkého s ještě větším nebo všech proti všem, si tam určitě přijdou na své. Také nemusím sledovat věci jako Love Island a jiní lidé to sledují. A to neznamená, že to je špatně," dodal ještě na úplný závěr.