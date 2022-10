„Příprava úplně ideální nebyla. Měli jsme nějaké problémy spojené se zraněními a výměnami hráčů. To ale ke sportu patří a nechceme se na to rozhodně vymlouvat. Jsem velice rád, že už v sobotu začíná sezona. Všichni v kabině se na to moc těšíme," říká osmadvacetiletý kapitán olomouckého Redstonu.

„Hlavně doufám, že se nám podaří zachytit začátek. V minulé sezoně se nám to totiž nepodařilo a pak jsme se trápili až do konce sezony," dodává.

Tomu se po poslední době dostalo v klubu veliké cti. I přesto, že se celek Hanáků ve velkém obměnil a přišlo i dost zahraničních hráčů, Feštrovi kapitánské céčko stále zůstává.

„Samozřejmě je pro každého sportovce důležité, když cítí důvěru klubu a svého trenéra. Na konci minulé sezony mi skončila smlouva a velice rychle jsme se domluvili na pokračování. Jsem velice rád, že jsem tu mohl zůstat," přiznává.

V úvodním kole nového ročníku NBL čeká na Olomoucko domácí zápas proti Kolínu, který v minulém ročníku vypadl ve čtvrtfinále. Letos ale spřádá plány na mnohem větší úspěch.

„Bude to těžké. Kolín poté, co vypadl ve čtvrtfinále s Ústím hodně posílil a teď si dělá veliké ambice. Mluví dokonce o finále. Je jedině dobře, že i u nás týmy takovým způsobem posilují," hodnotí kapitán olomouckých basketbalistů.

„Viděl jsem je hrát ve Federálním poháru a skutečně z nich vyzařuje obrovská síla. I proto se na tu sobotní konfrontaci velmi těším," dodal.

Mnohem vyšší ambice, než loňský boj o záchranu, mají ale i Hanáci. Dle prezidenta jejich klubu Michala Pekárka by totiž chtěli postoupit do play-off, a to nejhůře ze šestého místa. Kdo by měl při zdolávání této odvážné mety pro ně největším soupeřem?

„Je těžké to takhle specifikovat. V posledních letech je totiž ta soutěž velice vyrovnaná a občas některé týmy vyskočí oproti předpokladům výš a jiné zase méně. Navíc se nechci ohlížet na ostatní. Chci se soustředit pouze na nás a náš výkon," je ale přesvědčen Feštr.

Další zajímavé zápasy čekají svěřence Miljana Čuroviče i v základní skupině evropského Alpe Adria Cupu. V něm se střetnou s týmy z Vídně, chorvatské Sibenky a slovinské Ilrije.

„Těším se asi na všechny. Zajímavý zápas bude určitě se Slovinci, protože tam trénuje otec Luky Dončiče (slovinský hráč hrající v NBA, pozn. red.). Jinak to ale bude zajímavé se všemi. Třeba s Vídní jsme v minulém roce hráli v přípravě," konstatuje.

„Tu soutěž jsem si zahrál už v Děčíně. Přihlásili jsme se tak po všechny tři roky, kdy jsem tam byl. A jednou jsme se dostali až do finále. To jsem si ale nezahrál, protože se zrovna kvůli covidu zrušily všechny soutěže. Finále se pak dohrávalo až v další sezoně, kdy už jsem já byl v Olomouci," konstatuje.

A co si od nadcházející sezony tento osmadvacetiletý borec slibuje? „Hlavně chci, abychom se prezentovali dobrým basketem, který bude lidi bavit, táhli všichni za jeden provaz, šli zápas od zápasu a na konci splnili stanovené cíle," uzavřel Lukáš Feštr.