Pohrát si s Bílými Tygry chtějí už v pátek večer hokejisté Olomouce na domácím ledě. V páteční a víkendové sportovní nabídce ale najdeme i další lahůdky. Futsalisty Olomouce taktéž během pátečního večera čeká ve Velké Bystřici souboj s pražskou Slavií. V Olomouci odstatují sezonu vodní pólisté Univerzity Palackého i Přerova. Do akce jdou i florbalisté Šumperka a Hranic hrající třetí nejvyšší soutěž. Pokračuje volejbalová extraliga žen a obdivovat umění sportovních gymnastek můžete v sobotu ve Šternberku.

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Olomouc – Slovácko (SO, 15.00)

Přípravný zápas: Prostějov – Sigma Olomouc B (PÁ, 10.30, UT Prostějov)

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Liberec (PÁ, 18.00)

Chance liga: Prostějov – Pardubice B (SO, 17.00)

Krajská liga mužů: SK Prostějov 1913 – Boskovice (NE, 17.00), Uničov – Karviná (NE, 17.00)

BASKETBAL

1. liga mužů: Basketbal Olomouc – Pardubice (NE, 18.00)

Středomoravská liga mužů: OP Prostějov – Zlín C (PÁ, 20.00), UP Olomouc B – Postřelmov (PÁ, 20.10), Přerov – Mohelnice (PÁ, 20.45)

FLORBAL

Národní liga mužů: Šumperk – Kopřivnice (SO, 19.00), Hranice – Rožnov pod Radhoštěm (NE, 16.00)

Divize mužů: Mohelnice – Slavkov (SO, 18.00)

FUTSAL

1. Futsal liga: Olomouc – Slavia Praha (PÁ, 19.00, SH Velká Bystřice)

GYMNASTIKA

Vánoční akademie TJ Sokol Šternberk: Přehlídka úspěšného oddílu sportovní gymnastiky startuje v sobotu v 15 hodin ve šternberské sokolovně.

HÁZENÁ

2. liga mužů: Kostelec na Hané – Újezd u Brna (SO, 10.30), Prostějov – Litovel junioři (SO, 16.00), Žeravice – Kopřivnice B (SO, 18.00)

KUŽELKY

1. liga mužů: Zábřeh – Hořice (SO, 14.00)

VODNÍ PÓLO

1. liga mužů: Přerov – Stepp Praha (SO, 12.00, Olomouc), Olomouc – Slavia Praha (SO, 13.30), Přerov – Slavia Praha (SO, 17.25), Olomouc – Stepp Praha (SO, 18.50)

VOLEJBAL

Extraliga žen: Přerov – Olomouc (SO, 16.00). Následovat budou oslavy k stoletému výročí volejbalu v Přerově, od 19 hodin koncert kapely Los Playboys.

