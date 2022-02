Fotbal

Přátelská utkání: FK Šumperk – FK Šternberk (SO, 10.00), SK Uničov – SK Jiskra Rýmařov (SO, 11.00), FK Šumperk U18 – SK Sulko Zábřeh (SO, 12.00), FK Brodek u Přerova – FK Nové Sady (SO, 15.00, UT Holice), FC Morkovice – FC Želatovice (SO, 15.00), SK Sigma Olomouc B – FC Viktoria Otrokovice (NE, 10.00, UT Řepčín), FK Medlov – Tatran Litovel (NE, 15.00, UT Uničov).