FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:

SO, 17.00: Prostějov – Příbram

MOL Cup – předkolo:

SO, 17.00: Nové Sady – Přerov

SO, 17.30: Hranice – Všechovice

NE, 17.00: Kozlovice – Heřmanice

Příprava:

SO, 10.30: Sigma Olomouc B – Ústí n. O.

SO, 17.00: Šternberk – Sigma U19

SO, 17.00: Zábřeh – Sigma U 17

NE, 17.00: Brodek u Př. – Dub nad Moravou

TENIS

SO i NE od 10.30: ITS Cup Olomouc Open 2021 (turnaj kategorie ITF W60 v Omega centru v Olomouci)

SO, 9.00: Hončov Debl (tenisový turnaj ve čtyřhře Uničov)

MOTORISMUS

MČR v autokrosu v Přerovské rokli (SO, od 13.30, NE, od 8.00)

CYKLISTIKA

SO, 8.30: Kellys Mamut Tour & Bike (silniční a MTB závody, start a cíl v areálu Střední zemědělské školy Přerov)

NE, 9.30: Dětský Mamut (start a cíl v areálu Střední zemědělské školy Přerov)

OSTATNÍ

SO, 8.00: Welzlův kvadriatlon – netradiční extrémní závod (Zábřeh, areál venkovního koupaliště)