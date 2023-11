Páteční večer bude patřit hokeji. Mora hostí lídra z Pardubic, v Přerově se zase odehraje unikátní exhibice staré gardy domácích Old Boys s legendární skupinkou kanadských fanoušků Jaromíra Jágra Travelling Jagrs. O víkendu pak budete mít na spoustě místech mít poslední šanci zajít si na fotbal před dlouhou zimní přestávkou.

Cross Country dvouhodinovka dvojic Dřevohostice | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

F:NL: Sigma Olomouc B - Chrudim (NE, 10.15)

MSFL: Hranice - Karviná B (PÁ, 17.30)

Baník, repre a loni MSFL. Teď Marek pálí za Bělotín: Kraj chceme vyhrát

Divize E: SO, 14.00: Všechovice - Kozlovice, Šternberk - Slavičín, Přerov - Nové Sady. NE, 14.00: HFK Olomouc - Rýmařov, Kostelec - Nový Jičín.

Divize F: NE, 14.00: Šumperk - Bohumín.

Krajský přebor: SO, 10.30: Litovel – Velké Losiny. 11.30: Postřelmov – Zábřeh. 14.00: Určice – Dolany, Mohelnice – Bělotín, Medlov – Rapotín, Brodek u Přerova – Lipová. NE, 14.00: Bohuňovice – Želatovice, Konice – Čechovice.

KP: Sudí si nás mazali na chleba, zlobí se Mohelnice, Medlov opět za tři

I. A třída, skupina A: SO, 14.00: Bernartice – Olešnice, Náměšť na Hané – Loštice. NE, 14.00: Šternberk B – Plumlov, Pivín – Bludov, Protivanov – Libina, Paseka – Maletín, Troubelice – Lesnice.

I. A třída, sk. A: Olešnice stále neporažena. Nyní ji čeká dvojzápas titánů

I. A třída, skupina B: SO, 14.00: Chválkovice – Želatovice B, Kovalovice – Hlubočky, Lipník nad Bečvou – Slatinice, Hodolany – Kralice na Hané. NE, 10.00: Nové Sady B – Velká Bystřice, Opatovice – Bělkovice-Lašťany 14.00: Beňov – Slavonín.

I. A třída, sk. B: Padl gól z půlky. Velká Bystřice – Hodolany 8:0!

I. B třída, skupina A: SO, 14.00: Klenovice – Újezdec, Hustopeče nad Bečvou – Domaželice, Horní Moštěnice – Brodek u Prostějova. NE, 14.00: Radslavice – Mostkovice, Otaslavice – Troubky, Tovačov – Ústí, Dub nad Moravou – Vrchoslavice.

I. B třída, skupina B: SO, 14.00: Moravský Beroun – Vícov, Olšany u Prostějova – Lužice. NE, 14.00: Velký Týnec – Doloplazy, Haňovice – Hněvotín, Pňovice – Černovír, Lutín – Kožušany. 15.00: Haná Prostějov – Olomouc-Chomoutov.

I. B třída, skupina C: SO, 14.00: Bohdíkov – Oskava, Řetězárna – Sudkov, Zlaté Hory – Mikulovice, Písečná – Nový Malín, Zvole – Žulová. NE, 14.00: Velké Losiny B – Štíty, Ruda nad Moravou – Javorník.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 14.00: Grygov – Příkazy, Blatec – Střelice, Štarnov – Bohuňovice B, Štěpánov – Šumvald, Horka n./M.– Chválkovice B. NE 14.00: Drahanovice – Červenka, Přáslavice – Hlubočky B, Odrlice – Dl. Loučka.

III. třída: SO, 14.00: Huzová – Město Libavá, Hraničné Petrovice – Újezd u Un., Slatinice B – Slavonín B, Těšetice – Babice, Mladeč – Nemilany. NE, 14.00: Příkazy B – Mladějovice, Velký Újezd – Nedvězí.

IV. třída: SO, 13.00: Králová – Moravská Huzová. 14.00: Jiříkov – Tršice, Střeň – Drahlov, Lutín B – Pňovice B. NE, 14.00: Hodolany B – Náklo, Jívová – Hnojice.

OFS Prostějov

Okresní přebor: SO, 14.00: Držovice – Kralice n/H B, Konice B – Určice B, Vrahovice – Otaslavice B, Nezamyslice – Smržice. NE, 14.00: Brodek u Konice – Kostelec n/H B, Němčice n/H – Čechovice B, Dobromilice – Plumlov B.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 14.00: Potštát – Vlkoš, Kozlovice B – Lověšice, Radslavice B – Říkovice, Bochoř – Čekyně. NE, 14.00: Všechovice B – Brodek u Přerova B, Lipník nad Bečvou B – Pavlovice u Přerova, Horní Moštěnice B – Horní Nětčice.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 14.00: Úsov – Bratrušov, Postřelmov B – Vikýřovice, Jindřichov – Leština, Staré Město – Petrov-Sobotín, Mohelnice B – Jestřebí. NE, 14.00: Loštice B – Písařov, Juv. Mohelnice – Šumperk B.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 14.00: Černá Voda – Lipová-lázně

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Pardubice (PÁ, 18.00)

Mora na novou arénu čeká dál. Preferujeme nejrychlejší řešení, hlásí klub

Chance liga: Prostějov – Jihlava (SO, 17.00)

Extraliga juniorů: Olomouc – Pardubice (SO, 12.00)

Krajská liga: Uničov – Orlová (NE, 17.00), Prostějov – Břeclav (NE, 17.00)

Exhibiční utkání: Old Boys Přerov – Travelling Jagrs (PÁ, 18.30)

Pivo místo ionťáku. Travelling Jagrs z Kanady míří do Přerova!

BASKETBAL

Kooperativa NBL: Olomoucko – Písek (SO, 18.00)

Bravo! Basketbalisté Olomoucka slaví první výhru v Alpe Adria Cupu

2. liga mužů: Šumperk – Žďár nad Sázavou (SO, 18.00), UP Olomouc – Třebíč (SO, 19.00), UP Olomouc – Žďár nad Sázavou (NE, 10.30), Šumperk – Třebíč (NE, 11.30)

Středomoravská liga mužů: Postřelmov – UP Olomouc C (PÁ, 18.30), Lipník nad Bečvou – Valašské Meziříčí (PÁ, 20.00)

Severomoravská liga žen: Lipník nad Bečvou – UP Olomouc B (PÁ, 18.30)

FLORBAL

Národní liga mužů: Šumperk – Klobouky (SO, 19.00)

Vítězný návrat domů. Asper zadělal na drama, duel s Havířovem ale nakonec zvládl

Divize: Mohelnice – Slovácko (SO, 18.00)

FUTSAL

1. Futsal liga: Olomouc – Ústí nad Labem (PÁ, 20.30, SH Velká Bystřice)

HÁZENÁ

MOL liga žen: Zora Olomouc – Písek (SO, 17.30)

Snažíme se teď hlavně vrátit si chuť ke hře, říká trenérka olomoucké Zory

KUŽELKY

1. liga žen: Přerov – Slavia Praha (SO, 14.00)

2. liga mužů: Olomouc – Blansko (SO, 10.00), Přerov – Šanov (SO, 11.30)

2. liga žen: Šumperk – Husovice (SO, 9.30), Zábřeh – Blansko (SO, 15.30)

MOTOSPORT

Crosscountry tříhodinovka dvojic: Enduro trať Dřevohostice hostí v sobotu od 11 hodin tradiční zápolení terénních motocyklů, poprvé na tři hodiny.

VIDEO: Přes sto motorek! Enduro v Dřevohosticích táhlo, podívejte se

NOHEJBAL

Mates Cup: Turnaj trojic je na programu v sobotu od 9 hodin v Litovli ve Sportovní hale Vítězná.

STOLNÍ TENIS

2. liga mužů: Přerov – Znojmo (SO, 17.00), Přerov – Brno B (NE, 10.00)

VOLEJBAL

UNIQA extraliga žen: Přerov – KP Brno (SO, 17.00), Šternberk – Olymp (SO, 17.00)

1. liga žen: Prostějov B – Hradec Králové (PÁ, 19.00 a SO, 10.00)