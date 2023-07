O víkendu jsou na programu úvodní přípravné zápasy týmů z nižších fotbalových soutěží. Naopak druholigové celky čekají generálky před startem F:NL. Na výběr je také z atletiky, baseballu, bojových sportů, volejbalu, nohejbalu či můžete vyrazit na strongmany

World Grand Prix U105 Litovel, Memoriál Gustava Frištenského strongman | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

Přípravné zápasy: Prostějov – Zbrojovka Brno (SO, 10.30 – HFK Olomouc), Uničov – Šumperk (SO, 10.30 – Leština), Přerov – Zlín U19 (SO, 10.00), Zábřeh – Sigma Olomouc U17 (SO, 10.00), Sigma Olomouc B – Žilina (SO, 11.00 – Andrův stadion, hřiště č. 2), Rapotín – Jeseník (SO, 14.00 – Jindřichov), Čechovice – Určice (SO, 17.00 – Výšovice), Želatovice – Morkovice (SO, 17.00), Kozlovice – Nový Jičín (SO, 18.00), Šternberk - Bruntál (SO, 18.00)

Memoriál Dědy Nováka: V sobotu je na hřišti v Tršicích od 9 hodin na programu 12. ročník turnaje v malé kopané s večerní zábavou.

ATLETIKA

Hudební pětka na dráze: Závod Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje a Malé ceny vytrvalců startuje v pátek v 16 hodin na stadionu AK Olomouc (17. listopadu). Kategorie A a B startují v 18.30.

BASEBALL

Nadstavba o extraligu: Olomouc – Arrows Ostrava (SO, 13.00 a 16.00)

BOJOVÉ SPORTY

Fight Day: Exhibiční zápasy pod širým nebem se zápasníky z VK – Boxing Jeseník, Smash Gym Olomouc, Box Šumperk a domácího Street Fight Prostějov se uskuteční v sobotu od 12 hodin v prostějovském občerstvení U Maříků v Čechovicích.

STRONGMAN

World Grand Prix U105: Memoriál Gustava Frištenského je v areálu Pivovaru Litovel na programu v sobotu od 14 hodin. Představí se na něm patnáct siláků střední váhy několika národností včetně české jedničky a úřadujícího mistra Evropy Jiřího Tkadlčíka.

VOLEJBAL

Memoriál Josefa Smolky: Čtvrtý ročník turnaje smíšených družstev startuje v 8.45 v areálu Na Záhumenní v Troubkách. Součástí bude poděkování úspěšným sportovcům Stanislavu Svozilovi a Julii Dočkalové za reprezentaci města Troubky (ve 13 hodin).

Hodolanská smršť: Tradiční turnaj smíšených družstev 4+2 startuje v sobotu v 8 hodin na antukových kurtech TJ Sigma Hodolany v Olomouci.

NOHEJBAL

Efa Cup 2023 (SO, 9.00, plácek u sokolovny v Lazníkách)