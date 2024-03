Třetí liga, divize i krajský přebor se probouzejí jdou do druhého jarního kola. Olomoucký okresní přebor má na programu dohrávky z podzimu. Béčko Sigmy přivítá lídra F:NL. Startují také finále hokejových krajských soutěží, kde se představí Prostějov či Uničov. Na programu také basketbal, atletlika, florbal, házená, kuželky, nohejbal, stolní tenis, volejbal a další.

Grymovská desítka 2024. Galerie číslo 2 | Foto: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

F:NL: Sigma Olomouc B - Vyškov (PÁ, 17.00)

MSFL: Hranice - Hlučín (PÁ, 18.00)

Divize E: SO, 15.00: Nové Sady - Skaštice, Přerov - Baťov, Šternberk - Kozlovice. NE, 15.00: Všechovice - Rýmařov, Kostelec - Vsetín

Mecenáš versus investor. Kdo jsou Američané se zájmem o Sigmu

Divize F: NE, 15.00: Šumperk – Hlubina

Krajský přebor: SO, 10.30: Litovel - Želatovice. 13.00: Mohelnice - Čechovice. 15.00: Určice - Bělotín, Postřelmov - Velké Losiny. NE, 15.00: Brodek u Přerova - Rapotín, Zábřeh - Bohuňovice, Dolany - Lipová, Medlov - Konice

KP: Litovel i Bohuňovice bez bodu, Dolany vyloupily Zábřeh, Medlov dal bůra

Okresní přebor: SO, 14.00: Štěpánov - Šumvald, Štarnov - Bohuňovice, Hlubočky – Grygov

Přípravný zápas: Střelice - Újezd (SO, 12.00 - UT Uničov).

HOKEJ

Krajská liga JM kraje, finále: Prostějov – Kroměříž (NE, 17.00)

Krajská liga MS kraje, finále: Uničov – Orlová (PO, 18.00)

Uničov je opět ve finále krajské hokejové ligy. Na soupeře čeká

Extraliga juniorů, o udržení: Přerov – Mountfield HK (SO, 12.00), Olomouc – České Budějovice (SO, 17.00)

BASKETBAL

2. liga mužů: Šumperk – Kroměříž (SO, 18.00), UP Olomouc – Basket Brno (SO, 19.00), Šumperk – Basket Brno (NE, 11.30), UP Olomouc – Kroměříž (NE, 17.00)

Středomoravská liga: Lipník n. B. - Přerov (PÁ, 19.30), OP Prostějov – Dukla Olomouc (PÁ, 20.00)

ATLETIKA

Lesní běh v Opatovicích: Již 43. ročník tradičního běžeckého závodu je na programu v sobotu v Opatovicích. Zahájení akce je v 9.15, dospělí startují ze Sportovní ulice v 11 hodin a poběží na tratích 3 – 12 kilometrů.

OBRAZEM: Vítr přivál Grymovské desítce rychlé časy. Běželi i sedmdesátníci

FLORBAL

Národní liga mužů, semifinále play-off: Přerov – Kopřivnice (SO, 18.00, případný čtvrtý zápas NE, 17.00)

HÁZENÁ

MOL liga žen: Zora Olomouc – Dunajská Streda (SO, 17.30)

KUŽELKY

1. liga mužů: Zábřeh – České Velenice (SO, 15.30)

NOHEJBAL

Postřelmovský Prouťák: Turbaj trojic se uskuteční v sobotu od 9 hodin ve sportovní hale v Postřelmově.

STOLNÍ TENIS

2. liga mužů: Přerov – Zlín (SO, 17.00), Přerov – Hodonín (NE, 10.00)

3. liga mužů: Čechovice – Ostrava E (PÁ, 19.00), Přerov B – Brušperk (SO, 17.00), Čechovice – Brušperk (NE, 10.00), Přerov B – Ostrava E (NE, 10.00)

VOLEJBAL

Extraliga žen, čtvrtfinále play-off: Olomouc – Prostějov (SO, 16.00), Přerov – Šelmy Brno (SO, 17.30)

OSTATNÍ

Mt. Everest Challenge: V neděli se od 10 hodin pokusí účastníci ve sportovní hale v Jeseníku vylézt na umělé stěně do výšky 8848 m. n. n. a překonat rekord 2 hodiny 40 minut.

Josefovský pochod: Šestý ročník turistické akce je na programu v sobotu. Start je naplánován od 6.30 do 12 hodin od Obecního domu v Medlov či z Troubelic od Hostince u Kropáčů. Od 8.30 do 10 hodin je možný start z vlakového nádraží v Nové Hradečné. Nachystány jsou pěší trasy od 7 do 50 kilometrů a cyklistické trasy od 30 nebo 45 kilometrů.