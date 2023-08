Třetí liga, divize, krajský přebor, ale i okresní soutěže na Olomoucku se už tento víkend dočkají prvních zápasů nové sezony. Šlágrem krajského přeboru by mohl být souboj dvou favoritů na nejvyšší příčky - Medlova a Želatovic. Zajímavý bude také souboj nováčků Postřelmova s Bělotínem.

Fotbalový MOL Cup: TJ Sokol Čechovice - FK Kozlovice | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: Sigma Olomouc B - Prostějov (NE, 10.15).

Sparťan Mokrovics se trefil poprvé symbolicky v Olomouci: Už bylo na čase

MSFL: Hranice - Zlín B (PÁ, 18.00).

Opatřil o přestupu do Hranic: Ze Sadů se neodchází nejlépe, ale je to krok vpřed

Divize E: SO, 17.00: Kostelec na Hané - Rýmařov, Šternberk - Baťov, Přerov - Skaštice, Nové Sady - Slavičín. NE, 17.00: Všechovice - Bzenec.

Divize F: NE, 17.00: Šumperk - Havířov.

Krajský přebor: SO, 10.00: Mohelnice - Rapotín. 10.30: Litovel - Čechovice. 17.00: Určice - Lipová. NE, 17.00: Dolany - Zábřeh, Brodek u Přerova - Velké Losiny, Postřelmov - Bělotín, Konice - Bohuňovice, Medlov - Želatovice.

Posila z divize i třetí ligy. Bělotín je černým koněm KP, ale…

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 13.00: Horka nad Moravou - Dlouhá Loučka. 14.00: Štěpánov - Odrlice. 15.00: Červenka - Blatec. 17.00: Štarnov - Příkazy, Grygov - Hlubočky B, Přáslavice - Šumvald. NE, 15.30: Drahanovice - Chválkovice B. 17.00: Bohuňovice B - Střelice.

III. třída: SO, 15.00: Libavá - Huzová. 16.00: Nedvězí - Velký Újezd, Nemilany - Mladeč. 16.30: Babice - Těšetice. 17.00: Mladějovice - Příkazy B. NE, 16.30: Újezd - Hraničné Petrovice. 17.00: Slavonín B - Slatinice B.

IV. třída: SO, 15.30: Drahlov - Střeň. 16.00: Mor. Huzová - Králová. 16.30: Náklo - Hodolany B. NE, 16.30: Pňovice B - Lutín B. 17.00: Hnojice - Jívová, Tršice - Jiříkov.

OFS Prostějov

Pohár: NE, 17.00: Luká - Brodek u Konice, Čechovice B - Plumlov B.

OFS Jeseník

Pohár: PÁ, 18.00: Lipová-lázně - Jeseník B.

Přípravná utkání: Troubky – Beňov (PÁ, 18.00), Radslavice – Želatovice B (PÁ, 18.00), Haňovice - Olešnice (SO, 16.00), Lesnice – Chválkovice (SO, 17.00), Paseka – Šternberk B (NE, 16.00), Dub nad Moravou – Haňovice (NE, 16.00), Kovalovice – Náměšť na Hané (NE, 17.30, otevření zrekonstruovaného areálu v Kovalovicích).

Chomáč Cup: Olomouc-Chomoutov – Smržice (SO, 10.30), Smržice – Loštice (SO, 14.00), staré gardy Olomouc-Chomoutov – Horka nad Moravou (SO, 16.00), Olomouc-Chomoutov – Loštice (SO, 17.45, vše na hřišti TJ Sokol Chomoutov)

BASKETBAL

Streetball U Chmelnice: Přátelský turnaj pro každého se uskuteční v sobotu od 9.30 na betonovém hřišti za stadionem FK Lipník nad Bečvou.

OBRAZEM: Basket před „Galerkou“ táhl a může se stát tradicí

NOHEJBAL

Mates Cup: Šestý ročník turnaje trojic v Olomouci – Hodolanech je na programu v sobotu od 9 hodin.

STOLNÍ TENIS

Večerní turnaj: Turnaj pro hráče okresních, krajských i ligových soutěží je na programu v pátek od 18 hodin v hale SK Přerov (Petřivalského 1).

ŠIPKY

Olomocké tvarůžek: Venkovní turnaj v elektronických šipkách se uskuteční v sobotu od 11 hodin na letní zahrádce Na Hřišti v Olomouci (Nový svět).