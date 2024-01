Fotbalová Tipsport liga pokračuje v Prostějově dalšími zápasy, do akce v mrazivém počasí vstoupí i některé týmy z amatérských soutěží, čekají je většinou první přípravné duely. Velká je tentokrát hokejová nabídka, v sobotu se v Olomouci koná i akce pro děti Pojď hrát hokej. Hraje se i florbal, házená či volejbalová extraliga žen.

Volejbal Přerov - VK Prostějov, extraliga žen, 14. 12. 2023

FOTBAL

Tipsport liga: Prostějov - Sigma Olomouc (SO, 10.30), Opava - Kroměříž (SO, 13.00 - Prostějov)

Přípravné zápasy: Sigma Olomouc B - Zlín B (PÁ, 12.30 - Řepčín), Šternberk - Zábřeh (SO, 10.00), Hranice - Polanka nad Odrou (SO, 11.00), HFK Olomouc - Valašské Meziříčí (SO, 11.00), Přerov - Hlubina (SO, 14.00, UT Chropyně), Kostelec na Hané - Konice (NE, 14.00, UT Prostějov)

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Mladá Boleslav (NE, 17.00)

Chance liga: Přerov – Kolín (SO, 17.00)

Návrat Pšurného zařídili fanoušci. Dojeli pro něj na Slovensko, pomohla zapíjená

2. liga: Šumperk – Hodonín (SO, 17.00)

Krajská liga: Uničov – Bohumín (NE, 17.00), SK Prostějov 1913 – Blansko (NE, 17.00)

Extraliga juniorů: Olomouc – České Budějovice (SO, 13.30)

Extraliga dorostu: Olomouc – Sparta Praha (PÁ, 18.00), Olomouc – Liberec (SO, 16.45)

Para liga: Olomouc – Havířov (SO, 13.15, Uničov), Olomouc – Flamingos Ostrava (NE, 7.45, Olomouc)

Pojď hrát hokej: Náborová akce Českého hokeje se uskuteční na ZS v Olomouci v sobotu od 10.30.

BASKETBAL

1. liga mužů: Prostějov – Pardubice (PÁ, 19.00), Basketbal Olomouc – Zlín (NE, 18.00, Čajkaréna)

1. liga žen: UP Olomouc – Nusle (SO, 14.00), UP Olomouc – HB Aritma (NE, 9.30, oba hala UP)

2. liga mužů: Šumperk – Frýdek-Místek (SO, 18.00), UP Olomouc – Karviná (SO, 19.00, hala UP), Šumperk – Karviná (NE, 11.30), UP Olomouc – Frýdek-Místek (NE, 11.30, hala UP)

Středomoravská liga mužů: OP Prostějov – UP Olomouc B (PÁ, 20.00), UP Olomouc C – Přerov (PÁ, 20.15, hala UP 2)

Severomoravská liga žen: Šumperk – UP Olomouc B (PÁ, 18.30)

BĚH

Dobré kilo: Další akcí benefičního seriálu pro běžce i neběžce startuje ve 12 hodin z Masarykova náměstí v Kojetíně. Prezentace od 11 hodin. Poběží se na Hanácké náměstí v Kroměříži a výtěžek akce jde pro šestiletou nemocnou Amelii.

FLORBAL

ČEZ extraliga žen: Olomouc – Liberec (NE, 14.00)

Národní liga mužů: Šumperk – Rožnov pod Radhoštěm (SO, 19.00)

Divize mužů: Olomouc – Orlová (NE, 17.30), Mohelnice – Bílovec (NE, 18.00)

HÁZENÁ

MOL liga žen: Zora Olomouc – Hodonín (SO, 17.30)

1. liga žen: UP Olomouc – Jindřichův Hradec (NE, 17.00)

KUŽELKY

2. liga mužů: Přerov – Hlubina (SO, 11.30), Olomouc – Rosice (SO, 14.00)

2. liga žen: Olomouc – Šumperk (SO, 10.00)

STOLNÍ TENIS

2. liga žen: Přerov – MS Brno B (SO, 10.00), Přerov – Blansko (SO, 15.00)

VOLEJBAL

Extraliga žen: Olomouc – Frýdek-Místek (SO, 17.00), Přerov – Ostrava (SO, 19.00)

