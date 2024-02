Vrcholový nohejbal bude tradičně k vidění v Přerově. Juniorští mistři světa, tuzemská i slovenská a maďarská elita si to rozdá na tradičním halovém turnaji trojic - Memoriálu Pavla Holíka. Do akce jde i házenkářská elita, extraligoví Cementáři v Hranicích hostí v neděli Jičín, olomoucká Zora v interlize přivítá slovenské Michalovce. To však zdaleka není vše.

Nohejbalový turnaj Honemsem 2023, Memoriál Pavla Holíka | Video: Deník/Ivan Němeček

Zimní příprava je v plném proudu a umělé trávníky v regionu jsou nabité k prasknutí díky nespočtu přátelských utkání. Některé z nich vám nabízíme níže.

FOTBAL

Přípravné zápasy: Bělotín - Jakubčovice (SO, 9.00, UT Hranice), Hranice - Považská Bystrica (SO, 11.00), Uničov - Rýmařov (SO, 11.00), Šumperk - HFK Olomouc (SO, 11.00), Nové Sady - Bílovice (SO, 12.00, UT Prostějov), Všechovice - Pustá Polom (SO, 13.00, UT Hranice), HFK Olomouc U19 - Dolany (SO, 13.00), Konice - Lesnice (SO, 13.00 - Uničov), Přerov - Želatovice (SO, 14.00 - Chropyně), Lipová - Nové Sady B (SO, 14.00 - Prostějov), Sigma U19 - Kozlovice (SO, 15.00), Velká Bystřice - Rapotín (SO, 17.00 - Řepčín) Střelice - Dlouhá Loučka (NE, 12.00 - Uničov), Určice - Lutín (NE, 14.00 - Prostějov), Medlov - Velké Losiny (NE, 14.00 - Uničov), Troubelice - Troubelice B (NE, 16.00 - Uničov).

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Zimní turnaj Mohelnice: Mohelnice - Olešnice (SO, 10.00), Litovel – Loštice (SO, 12.00), Postřelmov – Moravská Třebová (SO, 14.00).

HOKEJ

2. liga mužů: Šumperk – Havlíčkův Brod (SO, 17.00)

Krajská liga: Uničov – Studénka (NE, 17.00)

Zdroj: Deník/Lukáš Pergl

BASKETBAL

Středomoravská liga mužů: Postřelmov – Zlín C (PÁ, 18.30), Prostějov – Mohelnice (PÁ, 20.00) Postřelmov – Mohelnice (PO, 18.30)

FLORBAL

Národní liga mužů: Hranice – Zlín (NE, 16.00), Přerov – Havířov (NE, 17.00)

Divize mužů: Olomouc – Vsetín (NE, 17.30)

HÁZENÁ

Chance extraliga mužů: Hranice – Jičín (NE, 11.30)

MOL liga žen: Zora Olomouc – Michalovce (SO, 17.30)

2. liga a mužů: Kostelec na Hané – HBC Olomouc (SO, 10.30), Prostějov – Maloměřice B (NE, 14.00)

KUŽELKY

1. liga žen: Přerov – Rosice (SO, 14.00)

2. liga mužů: Přerov – Rosice (SO, 11.30)

2. liga žen: Zábřeh – Šumperk (SO, 15.30)

NOHEJBAL

Memoriál Pavla Holíka: Mezinárodní turnaj trojic s účastí úřadujících mistrů světa, vítězů české extraligy a zástupců nohejbalové špičky je na programu v sobotu ve sportovní hale SK Start Přerov. Kvalifikace je na programu od 9 hodin, od 14.30 se hraje play-off.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

STOLNÍ TENIS

Turnaj pro neregistrované hráče: amatérský turnaj pro všechny věkové kategorie je na programu v úterý v přerovské sokolovně. Prezence 9 – 9.30. Startovné pro žáky a studenty 40,-, dospělí 70,-.