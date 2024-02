Fotbalová příprava je v plném proudu, olomoucká Sigma už jde do prvního ostrého domácího boje. Lahodné je i hokejové menu a Olomouc hostí Innogy Winter Run, na který se chystá tisícovka běžců. Ani to není vše, nechybí ani třeba "Rallyslalom" pro milovníky motorů.

Winter Run Olomouc 11.2.2023 | Foto: Deník/David Kubatík

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Sigma Olomuc - Hradec Králové (SO, 15.00)

Střípky D. Kobylíka: Projev Sigmy není dlouho zajímavý, zakrývaly to výsledky

Přípravné zápasy: Prostějov - Baník Ostrava B (PÁ, 12.30), Sigma U18 - HFK Olomouc (PÁ, 17.00 - Řepčn), Vigantice - Bělotín (PÁ, 18.00), Sigma U19 - Šternberk (SO, 10.00 - Řepčín), Želatovice - Holešov (SO, 10.00 - Hulín), Boskovice - Konice (SO, 11.00), Šumperk - Rýmařov (SO, 11.00), Jeseník - Rapotín (SO, 13.00), Zábřeh - Česká Třebová (SO, 13.00), Břidličná - Přerov (SO, 13.00 - HFK Olomouc), Všechovice - Frýdlant n/O (SO, 13.00 - Hranice), Ústí - Choryně (SO, 15.00 - Hranice) Morkovice - Dolany (SO, 15.00), Velké Losiny - Bernartice (SO, 15.00 - UT Šumperk) Stará Ves - Paseka (SO, 17.00 - Uničov), Čechovice - Kozlovice (SO, 18.00 - UT Prostějov), Hustopeče n/B - Chvalčov (NE, 15.00 - Hranice), Medlov - Kostelec na Hané (SO, 16,30 - UT Uničov), Pivín - Určice (NE, 18.00 - UT Prostějov)

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Zimní turnaj v Mohelnici: Mohelnice - Postřelmov (SO, 10.00), Litovel - Mor. Třebová (SO, 12.00), Olešnice - Loštice (SO, 14.00)

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Sparta Praha (PÁ, 18.00), Olomouc – Vítkovice (NE, 18.00)

Chance liga: Prostějov – Kolín (SO, 17.00)

Krajská liga: SK Prostějov 1913 – Uherský Brod (NE, 17.00)

Uničovský Jágr, slýchá Gerhát na ulicích: Dokud bude hrát Jarda, tak já taky

Extraliga dorostu: Přerov – Plzeň (PÁ, 16.00)

BASKETBAL

1. liga mužů, play-out: Prostějov – Chomutov (PÁ, 19.00), Olomouc – SP Basket (NE, 18.00)

Středomoravská liga mužů: Lipník nad Bečvou – OP Prostějov (PÁ, 20.00), Přerov – UP Olomouc B (PÁ, 20.45)

Severomoravská liga žen: Lipník nad Bečvou – Příbor (PÁ, 18.00)

BĚH

Innogy Winter Run: Zimní běh pro veřejnost startuje na 4 km v 11 a na 8 km ve 12 hodin na Výstavišti Flora v Olomouci. Součástí bude i Winter Kids Run, štafeta a sprint na 1 km.

FLORBAL

ČEZ extraliga žen: Olomouc – Třinec (NE, 14.00)

Tři olomoucké florbalistky pomohly juniorkám porazit Švédsko a ovládnout turnaj

Národní liga mužů: Šumperk – Hranice (SO, 19.00)

Divize mužů: Mohelnice – Nový Jičín B (NE, 18.00)

FUTSAL

1. liga mužů: Olomouc – Vlci Brno (PO, 19.30, hala UP Olomouc)

HÁZENÁ

1. liga mužů: Velká Bystřice-Olomouc – Jičín B (SO, 17.00, SH Velká Bystřice), Litovel – Šťáhlavy (SO, 17.00)

1. liga žen: UP Olomouc – Velké Meziříčí (NE, 17.00, hala UP)

2. liga mužů: Žeravice – Lesana Zubří (SO, 18.00), Velká Bystřice – Holešov (NE, 15.30), HBC Olomouc – Újezd u Brna (NE, 17.00, hala DHK), Litovel junioři – Kostelec na Hané (NE, 17.00)

2. liga žen: Žeravice – Lesana Zubří (NE, 16.00)

MOTOSPORT

Rallyslalom – Přerov: Závod se uskuteční v sobotu od 9 hodin na letišti v Bochoři. V 11 hodin se uskuteční druhá a ve 14 hodin třetí RZ. Epilog je na programu v 16.00.

STOLNÍ TENIS

2. liga žen: Přerov – Děhylov (SO, 10.00), Přerov – Svinov (SO, 15.00)

VOLEJBAL

Extraliga žen: Šternberk – Ostrava (PÁ, 17.00), Olomouc – Královo Pole (SO, 16.00), Přerov – Frýdek-Místek (SO, 18.00)

To byly rány! Americká posila nadchla Přerov: Chci být agresivnější, překvapila