FOTBAL

Přátelské zápasy: Olešnice – Nové Sady (PÁ, 17.30), Zábřeh – Lanškroun (PÁ, 17.30, Leština) Šumperk – Uničov B (SO, 10.00), Bělotín – Hranice U19 (SO, 10.00), Želatovice A – Želatovice B (SO, 10.30), Uničov – Ústí nad Orlicí (SO, 11.00), Kozlovice – Líšeň B (SO, 11.00), Šumperk U19 – Rapotín (SO, 13.00), Dolany – Morkovice (SO, 17.30), Brodek u Přerova – Beňov (SO, 18.00), Velké Losiny – Jeseník (NE, 17.30).

Fotbalová příprava: 1. FC Viktorie Přerov - FK Krnov | Video: Deník/Ivan Němeček

MOL Cup: Čechovice – Kostelec na Hané (NE, 17.00).

Copa la Scala 2024: Charitativní turnaj v malé kopané a e-sportu FIFA 2024 je na programu v sobotu od 9 hodin na hřišti Skalka ve Vinarech.

ATLETIKA

ČEZ RunTour: Více než dvě tisícovky běžců se v sobotu rozeběhnou v olomouckých městských sadech. Běží se 3, 5 a 10 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Program startuje v 8.30.

MOTOSPORT

Benefiční mohelnická časovka: Na trati Mohelnických lomů se o víkendu bude konat benefiční akce. V sobotu je na programu rally a v neděli „freeride day“, kdy se na trať můžete dostat de facto s čímkoliv.