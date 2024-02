Páteční večerní program je jasný. Olomoucká Mora hostí v plechárně Kometu Brno a očekává se opět skvělá atmosféra a parádní moravská bitva. Přinášíme tradiční přehled fotbalových přáteláků, hokeje, basketu, házené. Nechybí ani florbalové play-off Národní ligy mužů. I tentokrát je nabídka sportovních událostí v pátek a o víkendu bohatá.

Atmosféra hokejového derby HC Olomouc - HC Kometa Brno, listopad 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

Přípravné zápasy: Jeseník - Bernartice (PÁ, 18.00), Bělotín - Kostelec na Hané (SO, 9.00 - Hranice), Střelice - Šumvald (SO, 10.00 - Uničov), Prostějov - Zlínsko (SO, 10.30 - Lutín), Sigma Olomouc U17 - Rýmařov (SO, 10.30 - Řepčín), HFK Olomouc - Tasovice (SO, 11.00), Hranice - Všechovice (SO, 11.00), Zlín U19 - Přerov (SO, 12.00), Nové Sady - Valašské Meziříčí (SO, 13.00 - Hranice), Uničov - Blansko (SO, 13.00 - Prostějov), Šumperk - Letohrad (SO, 14.00), Konice - Protivanov (SO, 14.00), Krnov - Šternberk (SO, 14.00), Rapotín - Město Albrechtice (SO, 15.00 - Bruntál), Dlouhá Loučka - Libina (SO, 15.00 - Uničov), Morkovice - Želatovice (SO, 15.00), Brodek u Přerova - Maletín (SO, 16.00 - Mohelnice), Dolany - Velká Bystřice (SO, 17.00 - Řepčín), Určice - Rabensburg (SO, 17.00 - Prostějov), Kozlovice - Břidličná (SO, 17.00 - HFK Olomouc), Lipová - Rudice (NE, 14.00 - Prostějov), Červenka - Haňovice (NE, 14.00 - Uničov), Chválkovice - Zábřeh (NE, 17.00 - Řepčín)

Zimní turnaj v Mohelnici: Loštice - Postřelmov (SO, 10.00), Litovel - Olešnice (SO, 12.00), Mohelnice - Moravská Třebová (SO, 14.00)

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Kometa Brno (PÁ, 18.00)

Chance liga: Prostějov – Třebíč (SO, 17.00)

2. liga mužů: Šumperk – Velké Meziříčí (SO, 17.00)

Krajská liga mužů, čtvrtfinále play-off: Uničov – Rožnov pod Radhoštěm (SO, 17.00)

Extraliga dorostu: Olomouc – Kladno (PÁ, 13.00), Olomouc – Litvínov (SO, 12.00)

BASKETBAL

1. liga mužů, play-out: Orli Prostějov – Polabí (PÁ, 19.00)

1. liga žen: UP Olomouc – Pečky (SO, 12.00), UP Olomouc – Pardubice (NE, 10.00)

Středomoravská liga mužů: UP Olomouc B – Zlín B (PÁ, 20.15)

Severomoravská liga žen: Lipník nad Bečvou – Šumperk (PÁ, 18.30)

FLORBAL

Národní liga mužů, čtvrtfinále play-off: Přerov – Třinec (SO, 18.00 a NE, 17.00)

HÁZENÁ

Chance extraliga mužů: Hranice – Zubří (NE, 11.30)

MOL liga žen: Zora Olomouc – Zlín (SO, 17.30)

2. liga mužů: Kostelec na Hané – Maloměřice B (SO, 13.30), Prostějov – Kuřim (SO, 16.00)

J.M.I.T. Cup: Mezinárodní turnaj v miniházené za účasti družstev Velké Bystřice, Litovle, Kostelce na Hané, Náchodu, Dukly Praha, HBC Olomouc, Malaček a Stupavy se uskuteční od soboty 9.00 do neděle 14.00 ve sportovní hale ve Velké Bystřici.

KUŽELKY

1. liga žen: Přerov – Valašské Meziříčí (SO, 14.00)

2. liga mužů: Olomouc – Chvalíkovice (SO, 10.00), Přerov – Brno (SO, 11.30)

2. liga žen: Olomouc – Šumperk (SO, 10.00)

VOLEJBAL

Extraliga žen: Olomouc – Přerov (SO, 15.00), Prostějov – Frýdek-Místek (SO, 17.00), Šternberk – Královo Pole (SO, 18.00)

