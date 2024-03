Sigma v sobotu doma přivítá Bohemians, Mora uzavře základní část v neděli domácím "party" soubojem s Litvínovem. Na nejvyšší soutěže ale můžete zajít i do haly, hrají hraničtí házenkáři, v 1. lize se zase uskuteční velké derby v Litovli. Olomoucké florbalistky se představí v play-off, futsalisté se loučí s 1. ligou, na programu jsou i extraligová derby volejbalistek a basketbalisté Olomoucka doma hrají v pondělí. Ani to není vše.

Extrémní závod Geroy 2023 v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: SK Sigma Olomouc - Bohemians (SO, 15.00)

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: SK Sigma Olomouc B - Vysočina Jihlava (PO, 16.00)

Přípravné zápasy: Šumperk - Zábřeh (PÁ, 18.00), HFK Olomouc - Břidličná (PÁ, 18.00), Uničov - Kozlovice (SO, 9.00 - Jakubčovice nad Odrou), Hranice - Frýdek-Místek (SO, 11.30), Bernartice - Určice (SO, 12.00 - Mikulovice), Hustopeče nad Bečvou - Spálov (SO, 15.00 - Hranice), Lipová - Těšnovice (SO, 16.00 - Prostějov), Příkazy - Libina (SO, 16.30 - Šternberk), Šumvald - Nová Hradečná (SO, 17.00 – Uničov), Nové Sady - Bruntál (SO, 18.00 – Prostějov), Uničov U19 - Troubelice (NE, 9.30), Šternberk - Čechovice (NE, 10.00 - Řepčín), Mohelnice - Medlov (NE, 13.00), Bělotín - Hlubočky (NE, 15.00 - Hranice), Želatovice - Konice (NE, 15.00 - HFK Olomouc), Chválkovice - Dolany (NE, 16.00 - Řepčín)

Zimní turnaj v Mohelnici: Postřelmov - Litovel (SO, 10.00), Olešnice - Mor. Třebová (SO, 12.00), Mohelnice - Loštice (SO, 14.00)

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Litvínov (NE, 16.30)

Zákaz bubnů a vlajek na derby s Kometou. Házeli oheň mezi děti, nechápe Mora

Chance liga: Prostějov – Vsetín (PÁ, 18.00)

Extraliga juniorů: Přerov – Litvínov (SO, 12.00)

Extraliga dorostu: Přerov – Slavia Praha (PÁ, 17.30), Přerov – České Budějovice (SO, 15.15)

Krajská liga mužů, semifinále play-off: SK Prostějov – Břeclav (NE, 17.00)

ATLETIKA

Běh Michalským výpadem: 18. ročník startuje v sobotu v 10 hodin ze stadionu TJ Lokomotiva Olomouc, odkud se vbíhá do parku Bezručovy Sady. Délka trati je 9,3 km. Následovat budou běhy mládeže.

Tisícovka běžců v parku. Winter Run prolétl Olomoucí. Najdete se?

BASKETBAL

Kooperativa NBL, část poražených: Olomoucko – Písek (PO, 18.00)

1. liga, play-out: Orli Prostějov – USK Praha B (PÁ, 19.00)

Středomoravská liga: Postřelmov – OP Prostějov (PÁ, 18.30), Lipník nad Bečvou – UP Olomouc B (PÁ, 19.30)

Olomoucko bude mít své dvojnásobné zastoupení v utkání hvězd

FLORBAL

ČEZ extraliga žen, čtvrtfinále play-off: Olomouc – Střešovice (SO, 17.30 a NE, 15.30)

Národní liga mužů, čtvrtfinále play-off: Hranice – Kopřivnice (SO, 17.00 a NE, 17.00), Šumperk – Zlín (SO, 18.00 a NE, 16.00)

FUTSAL

1. Futsal liga mužů: Olomouc – Chrudim (PÁ, 20.00, Velká Bystřice)

HÁZENÁ

Chance extraliga mužů: Hranice – Dukla Praha (SO, 18.00)

1. liga mužů: Litovel – Velká Bystřice-Olomouc (SO, 17.00)

2. liga mužů: Velká Bystřice – Ostrava (NE, 15.30), Litovel junioři – HBC Olomouc (NE, 16.00), Žeravice – Holešov (NE, 17.00)

Žákovská liga starších žákyň: 4. turnaj celostátní soutěže se uskuteční v sobotu od 8.30 ve sportovní hale v Žeravicích za účasti Plzně, Slavie Praha, Kunovic, Písku a pořádajícího SK Žeravice. Poslední duel je na programu v 16.45.

Zlatá liga Čechy – Morava: Turnaj starších žaček se uskuteční v Reálném gymnáziu a ZŠ města Prostějova v neděli od 9 hodin.

KUŽELKY

1. liga mužů: Zábřeh – Karlovy Vary (SO, 15.30)

2. liga žen: Zábřeh – Olomouc (NE, 10.00)

PLOUTVOVÉ PLAVÁNÍ

Moravskoslezská liga mládeže (SO, 10.00, Plavecký areál Přerov)

STOLNÍ TENIS

2. liga mužů: Přerov – Hradec Králové C (SO, 17.00), Přerov – Havlíčkův Brod C (NE, 10.00)

VOLEJBAL

Extraliga žen: Olomouc – Šternberk (SO, 16.00), Prostějov – Přerov (SO, 17.00)

Pádýlko Indoor 2024: Losovaný turnaj se uskuteční v sobotu od 9 hodin v tělocvičně ZŠ U Stadionu v Uničově.

OSTATNÍ

King and Queen of Winter Geroy: Zimní sprint oblíbeného překážkového běhu se uskuteční v neděli od 14 hodin v areálu „Lokotka“ u haly SK Start Přerov. Více než 16 překážek a trať dlouhou přibližně 600 metrů mohou účastníci zdolat na dva pokusy.

VIDEO: Extrémní Geroy vymáchal závodníky v Bečvě i Laguně