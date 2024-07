FOTBAL

Přípravné zápasy: Čechovice - HFK Olomouc (PÁ, 18.00 - Olšany u Prostějova), Uničov - Prostějov (SO, 10.15), Přerov - Krnov (SO, 10.15, Horní Moštěnice), Sigma Olomouc B - Žilina B (SO, 11.00, Slatinice), Kozlovice - Sigma Olomouc U19 (SO, 11.00), Rapotín - Bruntál (SO, 16.00), Šternberk - Slovácko B (SO, 17.00, Mladějovice), Loštice - Mohelnice (SO, 17.30).

Fotbalová příprava: FK Kozlovice - SK Hranice | Video: Deník/Ivan Němeček

Fotbalový den: Turnaj v malé kopané je na programu v Dlouhé Loučce v sobotu od 9 hodin.

Holba Cup: Turnaj v malé kopané je na programu v sobotu od 10 hodin v Malé Moravě. Turnaje se zúčastní také tým osobností Děti Dětem a díky této iniciativě bude mít také charitativní podtext.

Memoriál Lubomíra Smrčka, Milana Introviče a Václava Černého: Turnaj v malé kopané je na programu v Hnojicích v sobotu od 9 hodin.

ATLETIKA

Hudební pětka na dráze: Závod Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, Hanáckého běžeckého poháru a Malé ceny mladých vytrvalců se uskuteční v pátek od 17 hodin na atletickém stadionu v Olomouci (ul. 17. listopadu).

MOTOSPORT

Summer Training: Organizovaný trénink se závody v motokrosu se uskuteční v sobotu od 8 hodin v prostoru AMK Litovel. Závody startují ve 12.45. Od 20 hodin afterparty.

Mezinárodní Mistrovství České republiky v motokrosu 2022 v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

NOHEJBAL

Kutil Áda Cup: Tradiční turnaj v nohejbale trojic se uskuteční v sobotu od 9 hodin na fotbalovém hřišti v Beňově.

Turnaj trojic: je na programu v sobotu od 13 hodin na tenisových kurtech u fotbalového hřiště v Pasece.

Nohejbalový turnaj trojic ve Věžkách 2022 | Video: Deník/Ivan Němeček

VOLEJBAL

Memoriál Josefa Smolky: 5. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev se uskuteční v sobotu od 8.45 v Troubkách (ul. Záhumenní).

Kostelecká sviňa: Šestý ročník turnaje je na programu v sobotu od 8.30 v areálu FK Kostelec na Hané.

Hodolanská smršť: Volejbalový turnaj 4+2 se uskuteční v sobotu od 8 hodin na kurtech v Hodolanech.

Pádýlko: Jubilejní 10. ročník turnaje amatérských týmů je na programu v Uničově v sobotu od 9 hodin.

Bagr Cup: Beachvolejbalový turnaj se uskuteční v areálu Sport a Relax U Bagru v neděli v Mohelnici.

Finále volejbalové extraligy dívek do 18 let v Přerově. Semifinále Olymp Praha - TJ Ostrava | Video: Deník/Ivan Němeček

OSTATNÍ

Prázdninový turnaj v elektronických šipkách: se uskuteční v sobotu od 12.30 (prezence do 12.15) v občerstvení Na Hřišti, Prešovská, Prostějov.