Třetí liga, divize i krajský přebor se probouzejí! Fotbalovým tahákem víkendu v Olomouckém kraji však bude v Holici souboj prostějovského "Eskáčka" s béčkem Sigmy Olomouc. Tradičně nezůstáváme jen u fotbalu, vrcholí hokejová sezona, o medaili hrají i para hokejisté Olomouce. V Grymově je na programu tradiční běžecká desítka, extraligoví házenkáři Hranic hostí Plzeň a hraje se i basket či kulečníkové mistrovství republiky v Prostějově.

Fotbalová příprava SK Hranice - Tatran Všechovice. Radim Kunovský dal gól na 9:0 | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

F:NL: Prostějov - Sigma Olomouc B (SO, 10.30 - HFK Olomouc)

Kostelec potvrdil pět posil včetně zkušených hráčů, chce záchranu

MSFL: Uničov - Uherský Brod (NE, 10.15 - Červenka)

Divize E: HFK Olomouc - Vsetín (NE, 14.30)

Divize F: Jeseník - Vratimov (SO, 14.30)

Viktorce se závěr přípravy nepovedl. Start jara s otazníky

Krajský přebor: SO, 13.00: Rapotín - Mohelnice (UT Šumperk). SO, 14.30: Želatovice - Medlov, Bělotín - Postřelmov. NE, 14.30: Lipová - Určice, Zábřeh - Dolany, Čechovice - Litovel, Bohuňovice - Konice. 15.30: Velké Losiny - Brodek u Přerova (UT Šumperk).

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Přípravné zápasy: Příkazy - Nedvězí (SO, 14.00 - UT HFK Olomouc), Lesnice - Pňovice (SO, 15.00 - UT Uničov), Hlubočky - Bohuňovice B (SO, 16.30 - UT Hranice), Ústí - Podlesí (SO, 18.15 - UT Hranice), Hranice B - Šternberk (NE, 10.00), Opatovice - Radslavice (NE, 12.15 - UT Hranice), Kostelec na Hané B - Přemyslovice (NE, 14.00 - UT Prostějov), Horní Újezd - Orsava (NE, 18.00)

Zimní liga mládeže OFS Přerov: Turnaj starších přípravek (SO, 12.00, hala Lipník n. B.), turnaj dorostu (NE, 8.00, UMT Lipník n. B.)

HOKEJ

Tipsport extraliga, předkolo play-off: Olomouc – Liberec (SO, 17.00), případné 4. utkání (NE, 17.00)

ANALÝZA základní části Mory. Co se (ne)povedlo?

Chance liga, čtvrtfinále play-off: Prostějov – Zlín (SO, 17.00 a NE, 17.00)

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

2. liga: Šumperk – Technika Brno (SO, 17.00)

Extraliga juniorů, skupina o záchranu: Přerov – České Budějovice (SO, 16.30)

Extraliga dorostu: Olomouc – Kometa Brno (PÁ, 18.00), Olomouc – Zlín (SO, 12.15)

Para hokej, zápas o bronz: Olomouc – Havířov (SO, 20.00)

Krajská liga, semifinále play-off: Uničov – Horní Benešov (SO, 17.00)

ATLETIKA

Grymovská desítka (SO, 11.00, obecní stodola Grymov)

BASKETBAL

Kooperativa NBL, část poražených: Olomoucko – Slavia Praha (SO, 18.00)

1. liga mužů, play-out: Olomouc – Chomutov (PÁ, 19.00, Čajkaréna)

HÁZENÁ

Chance extraliga mužů: Hranice – Plzeň (SO, 18.00)

1. liga mužů: Velká Bystřice-Olomouc – Zlín (NE, 17.00)

1. liga žen: UP Olomouc – Vršovice (NE, 17.00)

2. liga mužů: Prostějov – Hustopeče (SO, 10.00), Kostelec na Hané – Kuřim (SO, 16.00), HBC Olomouc – Maloměřice B (SO, 17.00)

2. liga žen: Velká Bystřice – Žeravice (NE, 15.00)

FOTO, VIDEO: HAOLK zaskočil favorizovanou Litovel a ovládl tak okresní derby

KULEČNÍK

Mistrovství ČR v trojbandu žen na velkém stole (SO, 9.30, Billiard Club Prostějov)

KUŽELKY

1. liga žen: Přerov – Náchod (SO, 14.00)

2. liga mužů: Olomouc – Vsetín (SO, 10.00), Přerov – Chvalíkovice (SO, 11.30)

2. liga žen: Šumperk – Zábřeh (SO, 9.30), Olomouc – Vyškov B (SO, 10.00)

MOTOSPORT

Rentor RallyCup (SO, 10.00, letiště Bochoř)