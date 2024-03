Fotbalová reprezentační přestávka se netýká nižších soutěží. Bitva o Přerov je na programu v neděli v Kozlovicích. A startuje i americký fotbal - Mamuti hrající nejvyšší Snapbacks ligu přivítají Bratislavu.

Přerov Mammoths - Znojmo Knights | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

MSFL: Uničov - Třinec (NE, 10.15)

FOTO+VIDEO: Divoká přestřelka a obrat. Uničov ve finále podruhé padl

Divize E: NE, 15.00: Kozlovice - Přerov, HFK Olomouc - Kostelec na Hané

Vyhlídal se vrátil na svůj post a hned rozhodl zápas. Už jen patnáct gólů, hlásí

Viktorka zvládla záchranářský boj. Přišla pěkná návštěva

Divize F: Jeseník - Vítkovice (SO, 15.00)

Krajský přebor: SO, 15.00: Želatovice - Mohelnice, Čechovice - Brodek u Přerova, Rapotín - Postřelmov, Bělotín - Dolany. NE, 15.00: Lipová - Zábřeh, Bohuňovice - Medlov, Konice - Litovel. 15.30: Velké Losiny - Určice (UT Šumperk).

Zdroj: Jan Straka

I. A třída, sk. A: SO, 15.00: Bludov - Pivín, Libina - Protivanov, Maletín - Paseka, Plumlov - Šternberk B, Olešnice - Bernartice. NE, 15.00: Lesnice - Troubelice, Loštice - Náměšť na Hané.

I. A třída, sk. B: SO, 15.00: Bělkovice-Lašťany - Opatovice, Slavonín - Beňov, Hlubočky - Kovalovice, Slatinice - Lipník nad Bečvou, Kralice na Hané - Sigma Hodolany. NE, 10.00: Nové Sady B - Velká Bystřice. 15.00: Želatovice B - Chválkovice.

Kouč Hodolan Kovařík: Už to není jako dřív, kdy jsme měli milion šancí za zápas

I. B třída, sk. A: SO, 15.00: Újezdec - Klenovice, Brodek u Pv - Horní Moštěnice, Mostkovice - Radslavice. NE, 10.00: Domaželice - Hustopeče n./B., Ústí - Tovačov. 15.00: Vrchoslavice - Dub n./M. (Měrovice nad Hanou), Troubky - Otaslavice.

I. B třída, sk. B: SO, 15.00: Hněvotín - Haňovice, Lužice - Olšany, Chomoutov - Haná Prostějov. NE, 10.00: Černovír - Pňovice. 15.00: Vícov - Mor. Beroun, Doloplazy - Velký Týnec, Kožušany - Lutín.

I. B třída, sk. C: SO, 14.30: Sudkov - Řetězárna. 15.00: Javorník - Ruda n./M., Oskava - Bohdíkov, Štíty - Velké Losiny B, Mikulovice - Zlaté Hory, Nový Malín - Písečná. NE, 14.30: Žulová - Zvole.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 15.00: Štěpánov - Přáslavice, Dlouhá Loučka - Drahanovice, Chválkovice B - Blatec, Červenka - Bohuňovice B, Příkazy - Střelice (UT Uničov). NE, 10.15: Hlubočky B - Štarnov. 14.30: Odrlice - Horka nad Moravou. 15.00: Šumvald - Grygov.

IV. třída: SO, 15.00: Lutín B - Pňovice B.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 15.00: Určice B - Konice B, Otaslavice B - Vrahovice (Výšovice), Smržice - Nezamyslice, Kostelec n/H B - Brodek u Konice. NE, 15.00: Čechovice B - Němčice n/H, Kralice n/H B - Držovice, Plumlov B - Dobromilice.

Kostelec si vyšlápl na favorizovaný Vsetín. Nezastavily ho ani zranění

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 15.00: Brodek u Přerova B - Všechovice B, Lověšice - Kozlovice B, Čekyně - Bochoř. NE, 15.00: Vlkoš - Potštát, Horní Nětčice - Horní Moštěnice B, Říkovice - Radslavice B, Pavlovice u Přerova - Lipník n/B B.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 15.00: Petrov-Sobotín - Staré Město, Písařov, Loštice B, Bratrušov - Úsov, Vikýřovice - Postřelmov B, Leština - Jindřichov. NE, 14.30: Šumperk B - Juventus Mohelnice. 15.00: Jestřebí - Mohelnice B.

Jeseník ztratil body na půdě posledního. Remízu v závěru zachraňoval Cekuras

AMERICKÝ FOTBAL

Snapbacks liga: Přerov – Bratislava (NE, 14.00, stadion TJ Spartak)

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

ATLETIKA

Jarní běh: 12. ročník závodu Běžeckého poháru dětí a mládeže startuje v sobotu v 9.30 běhy atletických školek. Následují přípravky, žactvo a dorost.

BASKETBAL

1. liga mužů, play-out: Basketbal Olomouc – USK Praha B (NE, 18.00, Čajkaréna)

Středomoravská liga mužů: Postřelmov – UP Olomouc B (PÁ, 18.30), Lipník nad Bečvou – Zlín B (PÁ, 19.30)

Severomoravská liga žen, o 1. - 4. místo: Šumperk – Krnov (PÁ, 18.30)

FLORBAL

Divize mužů, play-up: Olomouc – Hornets Brno (SO, 17.00 a NE, 15.00)

HÁZENÁ

1. liga žen: UP Olomouc – Most B (NE, 17.00)

2. liga mužů: Prostějov – Velké Meziříčí (SO, 16.00), Velká Bystřice – Napajedla (NE, 15.30), Žeravice – Ostrava (NE, 18.00)

HOKEJ

Olomouc Hockey Super League, semifinále: HC Stars – Beerboys (SO, 20.15), HC Oriflame – HC Kohóti (SO, 21.45, oba ZS Olomouc)

1. Záhorská hokejová liga, semifinále: HC Fiatdelphia – SK Prostějov 1913 B (NE, 19,45, ZS Přerov)

Záhorská extraliga, finále: HC Němčice – SK Olšovec (SO, 19.00, ZS Přerov)

KUŽELKY

1. liga žen: Přerov – Jihlava (SO, 14.00)

2. liga mužů: Olomouc – Horní Benešov (SO, 10.00), Přerov – Vsetín (SO, 11.30)

2. liga žen: Šumperk – Ratiškovice (SO, 9.30), Olomouc – Blansko (SO, 10.00), Zábřeh – Vyškov B (SO, 15.30)