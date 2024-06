V sobotu Juniors Cup talentované mládeže, v neděli pak Andrés Cup s bývalými reprezentanty Česka i Československa. Fotbalový areál ve Chválkovicích má před sebou "Turnaj století". Kromě domácí staré gardy dorazí výběry Sigmy Olomouc, Zbrojovky Brno či Bohemians Praha. Na chválkovickém pažitu se budou prohánět Antonín Panenka či Petr Švancara.

To samozřejmě není z víkendové nabídky sportovních událostí v Olomouckém kraji zdaleka vše. Mrkněte se na náš tradiční a bohatý přehled pro milovníky fotbalu, jezdectví, inline hokeje nebo třeba OCR závodů.

Fotbal

Andrés cup: Turnaj století se odehraje v neděli na hřišti ve Chválkovicích, kde změří síly legendy Chválkovic, Sigmy Olomouc, Zbrojovky Brno či Bohemians. Začátek je ve 13 hodin a účast přislíbili například Antonín Panenka, Petr Švancara, Milan Pacanda, Pavel Hapal, Oldřich Machala, Michal Kovář, Martin Vaniak či Roman Hubník.

Okresní přebor OFS Olomouc: PÁ, 17.30: Štarnov - Červenka. SO, 10.30: Grygov - Chválkovice B. 13.30: Bohuňovice B - Příkazy. 15.00: Střelice - Odrlice. 15.30: Drahanovice - Šumvald, Přáslavice - Dlouhá Loučka. 16.30: Horka nad Moravou - Štěpánov.

III. třída: PÁ, 18.00: Babice - Příkazy B. SO, 10.15: Velký Újezd - Újezd u Uničova. 13.00: Mladějovice - Slatinice B, Slavonín - Mladeč. 16.00: Nedvězí - Libavá. 18.00: Nemilany - Hraničné Petrovice, Těšetice - Huzová.

IV. třída: SO, 13.00: Tršice - Králová. 14.30: Jiříkov - Lutín B. 16.00: Moravská Huzová - Jívová, Drahlov - Sigma Hodolany B. 16.30: Náklo - Pňovice B. NE, 17.30: Hnojice - Nová Hradečná-Troubelice B.

Přípravné zápasy: SO, 11.00: Sigma Olomouc B - Opava (Slatinice)

100 let fotbalu v Litovli: Program začíná v sobotu v 9 hodin zápasy mládeže. Ve 13.30 je slavnostní zahájení, 13.40 změří síly staří pánové Litovle a Červenky, v 17.30 hraje dorostenecký tým Litovli proti týmu osobností Děti dětem.

Juniors Cup: Mezinárodní turnaj mladších žáků se za účasti SK Chválkovice, FK Slavonín, TJ Slovan Černovír, SK Bělkovice-Lašťany, SK Sigma Olomouc dívky, APN Talent Trzebnica (POL) a Ślęza Wrocław (POL) odehraje v sobotu od 9.30 ve Chválkovicích. Vyhlášení je na programu v 17 hodin.

FORIT Cup 2024: Turnaj v malém fotbale v areálu FK Nové Sady se uskuteční v sobotu od 8.30.

Inline hokej

Stilmat extraliga mužů, Final four: Závěrečný turnaj se odehraje na zimním stadionu v Přerově. Semifinále: Brno – Hradec Králové (SO, 10.00), Prague Rats – Zlín (SO, 11.30). O 3. místo (SO, 15.00). Finále (SO, 16.30).

Final four mládeže: O medaile se utkají kategorie od přípravek po juniory v sobotu a v neděli na zimním stadionu v Přerově.

Jezdectví

CSI2*-W Olomouc: Mezinárodní parkurové závody v Olomouci se v Equine Sport Center konají od čtvrtka do neděle. Vrcholem sobotního programu bude ve 14 hodin závod Gold tour – Prize of Olomouc City. V neděli ve 12.00 odstartuje hlavní závod Velká Cena Olomouce 2024, mimo jiné i kvalifikace pro olympijské hry v Paříži či mistrovství Evropy.

Motosport

Chalupa SD Install Donoval cup: Pořádá Motokros Zábřeh na Moravě – Račice v sobotu od 7.30. Závody startují ve 12 hodin.

Nohejbal

2. liga mužů: Přerov – Postřelmov (SO, 14.00)

Tenis

Hončov debl: Amatérský turnaj ve čtyřhrách začíná v sobotu v 9 hodin v Uničově.

Volejbal

Turnaj města Zábřeha: 65. ročník turnaje pro smíšená družstva 4+2 se hraje v sobotu od 9 hodin na volejbalových kurtech Zábřeh.

Ostatní

Geroy 2024: Již tradiční extrémní překážkový závod Přerovem Geroy startuje v sobotu v 11 hodin od haly SK Start Přerov. Na milovníky náročných podmínek čeká přes 25 překážek na trati dlouhé přibližně šest kilometrů.

VIDEO: Extrémní Geroy vymáchal závodníky v Bečvě i Laguně

Mistrovství ČR v šermu kordem kadetů a kadetek (SO, 9.30, tř. Míru 4, Olomouc)

Moravian Championships ve fitness: Třídenní klání, kdy se představí atleti nejen v kategoriích RX a Sport, ale i v různých věkových kategoriích a týmech (PÁ – NE, U sportovní haly, Olomouc)

Czech WRX Cross Biatlon (SO, 15.00, U Maříků, Prostějov)

Závěrečná pirueta 2024: Taneční soutěž se uskuteční v sobotu v Národním sportovním centru v Prostějově. Nejmenší tanečníci baby, mini i mini soutěžní a děti basic se představí v prvním představení ve 13:30 a na všechny ostatní se můžete těšit v druhém představení, které letos začne v 17 hodin

Strongman Šternberk: 12. ročník soutěže siláků pro všechny, co si troufnou (SO, 13.00, Barvířská ulice)