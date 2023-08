O víkendu se rozjedou další nižší fotbalové soutěže, jiné půjdou už do druhého kola. Doma hraje také Sigma Olomouc či druholigový Prostějov. Hodový zápas je na programu ve Staré Vsi. Na své si ale přijdou nejen fanoušci fotbalu. Navštívit můžete hokej, atletiku, cyklistiku, požární sport, volejbal a další.

FOTBAL

FORTUNA:LIGA

Sigma Olomouc - Teplice (NE, 15.00)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Prostějov - Vlašim (SO, 10.30)

MSFL

Uničov - Baník Ostrava B (NE, 10.15)

Divize E

NE, 17.00: HFK Olomouc - Slavičín, Kozlovice - Šternberk

Divize F

Jeseník - Bruntál (SO, 17.00)

KFS Olomouc

Krajský přebor

SO, 17.00: Bělotín – Určice, Rapotín – Brodek u Přerova, Želatovice – Litovel. NE, 17.00: Konice – Medlov, Čechovice – Mohelnice, Velké Losiny – Postřelmov, Bohuňovice – Zábřeh, Lipová – Dolany.

I. A třída, skupina A

SO, 17.00: Bludov – Olešnice, Plumlov – Bernartice, Loštice – Šternberk B, Maletín – Troubelice, Libina – Paseka. NE, 17.00: Pivín – Protivanov, Lesnice – Náměšť na Hané.

I. A třída, skupina B

SO, 15.00: Hlubočky – Lipník nad Bečvou. 17.00: Slavonín – Kovalovice, Bělkovice-Lašťany – Beňov, Chválkovice – Opatovice, Kralice na Hané – Nové Sady B. NE, 17.00: Slatinice – Hodolany, Želatovice B – Velká Bystřice.

I. B třída, skupina A

SO, 15.00: Mostkovice – Otaslavice. 17.00: Újezdec – Vrchoslavice, Klenovice – Hustopeče nad Bečvou. NE, 10.00: Ústí – Dub nad Moravou, Domaželice – Horní Moštěnice. 17.00: Troubky – Tovačov, Brodek u Prostějova – Radslavice.

I. B třída, skupina B

SO, 17.00: Olomouc-Chomoutov – Lutín, Lužice – Velký Týnec, Hněvotín – Olšany u Prostějova. NE, 10.00: Černovír – Kožušany. 17.00: Vícov – Haňovice, Pňovice – Moravský Beroun, Doloplazy – Haná Prostějov.

I. B třída, skupina C

SO, 15.00: Mikulovice – Písečná. 17.00: Štíty – Zlaté Hory, Javorník – Žulová, Nový Malín – Zvole, Oskava – Řetězárna. NE, 14.00: Sudkov – Velké Losiny B. 17.00: Ruda nad Moravou – Bohdíkov.

OFS Olomouc

Okresní přebor

PÁ, 18.00: Příkazy – Bohuňovice B. SO, 10.30: Odrlice – Střelice. 16.00: Dlouhá Loučka – Přáslavice. 16.30: Červenka – Štarnov. 17.00: Štěpánov – Horka nad Moravou. 17.30: Hlubočky B – Blatec. NE, 15.00: Šumvald – Drahanovice. 17.00: Chválkovice B – Grygov.

III. třída

SO, 10.00: Příkazy B – Babice. 14.30: Hraničné Petrovice – Nemilany. 15.00: Velký Újezd – Újezd u Un., Město Libavá – Nedvězí. 17.00: Slatinice B – Mladějovice, Huzová – Těšetice. NE, 14.30: Mladeč – Slavonín B.

IV. třída

SO, 15.30: Nová Hradečná-Troubelice B – Hnojice. 16.30: Pňovice B – Náklo. 17.00: Lutín B – Jiříkov. NE, 14.30: Králová – Tršice. 15.00: Jívová – Moravská Huzová. 17.00: Hodolany B – Drahlov.

OFS Prostějov

Okresní přebor

SO, 17.00: Čechovice B – Vrahovice, Konice B – Němčice n/H. NE, 17.00: Určice B – Plumlov B, Kralice n/H B – Dobromilice, Kostelec n/H B – Držovice, Smržice – Brodek u Konice, Otaslavice B – Nezamyslice.

OFS Přerov

Okresní přebor

SO, 17.00: Lověšice – Radslavice B, Horní Nětčice – Všechovice B, Horní Moštěnice B – Potštát. NE, 15.00: Vlkoš – Čekyně. 17.00: Pavlovice u Přerova – Bochoř, Říkovice – Lipník nad Bečvou B, Brodek u Přerova B – Kozlovice B.

Okresní soutěž

SO, 17.00: Stará Ves – Lobodice, Tovačov B – Dukla Hranice. NE, 10.00: Soběchleby – Lověšice B. 16.00: Černotín – Polkovice.

OFS Šumperk

Okresní přebor

SO, 16.30: Vikýřovice – Jindřichov, 17.00: Petrov-Sobotín – Leština, Staré Město – Mohelnice B. NE, 10.00: Šumperk B – Úsov. 15.00: Jestřebí – Loštice B, 17.00: Písařov – Juv. Mohelnice, Bratrušov – Postřelmov B.

Hodový zápas. Fotbalové utkání starých pánů Stará Ves - Přestavlky se odehraje v rámci hodových oslav ve Staré Vsi v sobotu od 14 hodin.

HOKEJ

Turnaj juniorů v Přerově: Přerov – Olomouc (SO, 9.45), Olomouc – Slavia Praha (SO, 13.45), Přerov – Vsetín (SO, 15.45), Přerov – Slavia Praha (NE, 9.00), Olomouc – Havířov (NE, 11.00), Přerov – Havířov (NE, 15.00), Olomouc – Vsetín (NE, 17.00)

Přípravné utkání dorostu: Olomouc – Jihlava (PÁ, 18.00)

ATLETIKA

Pivní míle: Již tradiční závod „na čtyři piva“ a čtyři 400metrové okruhy je na programu na stadionu SK Hranice v sobotu od 16 hodin.

CYKLISTIKA

Novosadská pětistovka & Speedway Bike Race: Sobotní odpoledne plné cyklistických závodů pro všechny startuje v sobotu ve 13.30 v Litovli (Novosady 3).

GOLF

Golfová akademie Sáry Kouskové: Kostelec na Hané a Golf Resort Prostějov budou v sobotu hostit akci s profesionální českou hráčkou. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku hry, vyprávění o studiu na americké univerzitě a profi hraní v USA, focení i autogramiádu. Start v 17 hodin.

POŽÁRNÍ SPORT

Křenovice PHL: Soutěž v požárním útoku je na programu v neděli od 11 hodin na hřišti TJ Sokol Křenovice.

VOLEJBAL

Pádýlko na písku: Turnaj v beachvolejbale smíšených týmů je na programu v sobotu od 9 hodin v Litovli za Gymnáziem Jana Opetala.

Sobáčov Beach Open: Turnaj smíšených čtveřic se uskuteční v sobotu od 9 hodin v areálu Náš Sobáčov u Litovle.

Open Beach Cup: Turnaj smíšených dvojic se uskuteční v neděli od 9 hodin v Kaprodromu v Olomouci (Andělská).

Pískomil Hobby: Turnaj losovaných mixů v beachvolejbale je na progrmau v neděli od 8 hodin v areálu TJ Milo Olomouc (Dolní Hejčínská).

OSTATNÍ

Czech Freestyle World Cup 2023: Závody ve freestyle bruslení v kategoriích Freestyle Slalom Classic, Freestyle Slalom Pair, Speed Slalom a Free Jump jsou o víkendu na programu na Výstavišti Flora Olomouc (hala A).

Money Track Max Bull Sport: Zábavné závody pro psy všech plemen a velikostí startují v sobotu od 9 hodin na cvičišti Canis Familiaris (Olomouc, Hodolany). Jedná se opičí dráhu na čas.