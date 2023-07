Tenisový ITS Cup žen jde o víkendu do finále. Ve hře však před pátečním programem singlu zůstala pouze talentovaná Tereza Valentová. Druholigový Prostějov čeká soutěžní premiéra "doma" na hřišti HFK Olomouc v azylu. K vidění budou i první zápasy MOL Cupu či exhibice mezi fotbalisty a hokejisty. Smetanovými Sady v Olomouci se prožene běžecká ČEZ RunTour.

FOTBAL

F:NL: Prostějov - Žižkov (SO, 10.30, HFK Olomouc)

MOL Cup, 1. předkolo: Jeseník - Bruntál (SO, 17.00), Čechovice - Přerov (NE, 17.00), Kostelec na Hané - HFK Olomouc (NE, 17.00)

Přípravné zápasy: Rapotín - Rýmařov (PÁ, 18.00 - Hanušovice), Konice - Prostějov U19/Kunštát (SO, 10.00) Uničov - Ústí nad Orlicí (SO, 10.30 - Leština), Zábřeh - Lanškroun (SO, 10.30), Brodek u Přerova – Holešov (SO, 10.30), Postřelmov - Medlov (NE, 10.00), Kozlovice - Sigma U18 (NE, 16.30)

Exhibiční utkání: FC Kostelec na Hané – LHK Jestřábi Prostějov (17.00, Kostelec na Hané)

Copa La Scala: Charitativní turnaj v malé kopané se odehraje v sobotu od 9 hodin na hřišti Skalka ve Vinarech. Součástí bude i turnaj dvojic v e-sportu FIFA a další doprovodné aktivity.

Memoriál Honzy Čudy: Čtvrtý ročník turnaje v malé kopané se uskuteční v sobotu od 9 hodin v Lověšicích.

ATLETIKA

ČEZ RunTour Olomouc 2023: 12. ročník běžeckého seriálu v Olomouci startuje ve Smetanových sadech v sobotu v 10 hodin dětskými běhy. Rodinný závod na 3 kilometry startuje ve 12 hodin, pětikilometrový závod ve 13 hodin a hlavní 10km běh ve 14.30.

STOLNÍ TENIS

Večerní turnaj: SK Přerov pořádá ve své herně turnaj pro registrované hráče v pátek od 18 hodin.

STRONGMAN

Šumperský valibuk: 6. ročník soutěže siláků pořádané oddílem vzpírání Šumperku se uskuteční v neděli od 10 hodin na Tyršově stadionu v Šumperku.

TENIS

ITS Cup 2023: Antukový turnaj ITF žen s dotací 60 000 amerických dolarů vyvrcholí v sobotu semifinálovými zápasy dvouhry a finále čtyřhry. V neděli je na programu finále singlu. Hraje se od 10 hodin.

VOLEJBAL

Bagr Cup: Třetí turnaj beachvolejbalové série je noční a uskuteční se v sobotu od 19 hodin v areálu U Bagru v Mohelnici.