Hrát by se měl i florbal. | Video: FBC Přerov

Bez fotbalu se z pochopitelných důvodů obejde sportovní víkend v Olomouckém kraji. Ale co další sporty? Dle informací Deníku je na spadnutí také plošné zrušení hokejových utkání, startovat měla druhá nejvyšší soutěž. Zatím však oficiálně nic potvrzeno není. Hrát by se měla házená či prestižní mezinárodní volejbalový turnaj žen v Olomouci. Stejně tak je na programu televizní premiéra extraligových florbalistek, či Národní liga mužů v Přerově a Hranicích.

HOKEJ

Maxa liga: Přerov – Jihlava (SO, 17.00), Prostějov – Kolín (SO, 18.00)*

Extraliga juniorů: Přerov – Vítkovice (PÁ, 17.00), Přerov – Třinec (SO, 12.00)

*čeká se na verdikt Českého hokeje, který s velkou pravděpodobností hokejové duely zruší

BASKETBAL

Středomoravská liga mužů: Přerov – UP Olomouc B (PÁ, 19.45)

Basketbalové Final 4 v Lipníku nad Bečvou nabídlo skvělou podívanou | Video: Deník/Ivan Němeček

FLORBAL

ČEZ extraliga žen: Olomouc – Ostrava (NE, 17.30, SH UP Olomouc)

Národní liga mužů: Přerov – Opava (SO, 17.00), Šumperk – Hranice (SO, 19.00, změna, hraje se v Hranicích!)

Divize mužů: Mohelnice – Krnov (SO, 18.30)

HÁZENÁ

MOL Liga žen: Zora Olomouc – Písek (SO, 17.30)

1. liga mužů: Litovel – Zlín (SO, 17.00), Velká Bystřice-Olomouc – Hranice (SO, 17.00, Velká Bystřice)

1. liga žen: UP Olomouc – Jindřichův Hradec (NE, 17.00)

2. liga mužů: Kostelec n. H. - Nové Bránice (SO, 10.30), Prostějov – HBC Olomouc (SO, 16.00), Žeravice – Bystřice p. H. (SO, 18.00), Litovel junioři – Ivančice (NE, 16.00)

VOLEJBAL

Tomi-Remont Cup, O pohár rektora Univerzity Palackého: Šternberk – Prostějov (PÁ, 15.30), Olomouc – Lemesos (PÁ, 18.00), Prostějov – Lemesos (SO, 15.30), Olomouc – Šternberk (SO, 18.00), Olomouc – Prostějov (NE, 9.30), Šternberk – Lemesos (NE, 12.00)