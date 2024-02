Přerov a Olomouc si to rozdají v tradičně vyhecovaném derby vodních pólistů v sobotu v zrekonstruovaném přerovském bazénu. Hlavní událostí sportovního víkendu v kraji však je příjezd lídra hokejové extraligy z Pardubic na Hanou, Mora v neděli hostí Dynamo. V naší nabídce ale nechybí ani třeba stolní hokej, šachy, futsal či extraligový florbal.

Atmosféra hokejového derby HC Olomouc - HC Kometa Brno, listopad 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

Přípravné zápasy: Šternberk - Dolany (PÁ, 18.00), Jeseník - Bernartice (PÁ, 18.30), Vyškov B - Lipová (SO, 10.00), Šumperk - Čechovice (SO, 11.00), HFK Olomouc - Medlov (SO, 11.00), Hranice - Vsetín (SO, 11.00) Určice - Otaslavice (SO, 14.00 - Prostějov), Zábřeh - Jablonné n/O (SO, 15.00), Bělotín - Přerov (SO, 15.00 - Hranice), Nové Sady - Břidličná (SO, 17.00 - HFK Olomouc), Velké Losiny - Kostelec na Hané (NE, 11.00 - Šumperk), Brodek u Přerova - Bohuňovice (NE, 14.00 - Chropyně)

Zimní turnaj v Mohelnici: Mohelnice - Litovel (SO, 10.00), Loštice - Moravská Třebová (SO, 12.00), Postřelmov - Olešnice (SO, 14.00)

Turnaj pro ročník 2017: Uskuteční se v sobotu od 9 hodin ve sportovní hale v Troubkách za účasti 1. FCV Přerov, FC Baník Ostrava, FC Slovácko, SK Hranice a SK Sigma Olomouc.

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Pardubice (NE, 17.00)

Chance liga: Prostějov – Jihlava (SO, 17.00)

Extraliga juniorů: Olomouc – Hradec Králové (SO, 12.00)

Extraliga dorostu: Olomouc – Tábor (SO, 16.30)

Krajská liga: SK Prostějov 1913 – Kroměříž (NE, 17.00), Uničov – Frýdek-Místek B (NE, 17.00)

Para hokejová liga, semifinále play-off: Olomouc – Karlovy Vary (SO, 12.30)

BASKETBAL

Kooperativa NBL: Olomoucko – Písek (SO, 18.00)

Středomoravská liga: Prostějov - Zlín B (PÁ, 19.45), Olomouc C – Lipník nad Bečvou (PÁ, 20.15)

FLORBAL

ČEZ extraliga žen: Olomouc – Chodov (SO, 14.00)

Národní liga mužů: Šumperk – Přerov (SO, 19.00)

Divize mužů: Mohelnice – Orlová (NE, 18.00)

FUTSAL

1. Futsal liga: Olomouc – Chomutov (PÁ, 20.30, SH Velká Bystřice)

HÁZENÁ

1. liga žen: UP Olomouc – Otrokovice (NE, 17.00)

2. liga žen: Žeravice – Ivančice (NE, 16.00)

KUŽELKY

1. liga mužů: Zábřeh – Trutnov (SO, 15.30)

2. liga mužů: Olomouc – Přerov (SO, 10.00)

2. liga žen: Olomouc – Zábřeh (SO, 10.00)

STOLNÍ HOKEJ

Grand Prix 2024 (SO, 10.00, Zábřeh, zasedací místnost městského stadionu)

Podkova Cup (SO, 15.30, Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR, Olomouc, Šmeralova ul.)

STOLNÍ TENIS

2. liga mužů: Přerov – Orlová (SO, 17.00), Přerov – Ostrava B (NE, 10.00)

ŠACHY

Grand Prix mládeže ŠSOK v rapid šachu (SO, 9.50 – 15.45, ZŠ Kollarova, Prostějov)

VODNÍ PÓLO

1. liga mužů: Přerov – Olomouc (SO, 16.25). Před utkáním se uskuteční slavnostní ukončení výstavy k 90. výročí přerovského klubu.