Z nabitého programu sportovních událostí můžete vybírat tento víkend. A co víc, tentokrát přinášíme plán akcí také na pondělí, kdy se hraje fotbalové druholigové derby a Uničov se představí doma ve finále krajské hokejové ligy. Na programu je samozřejmě také vyřazovací část Chance ligy, Sigma může vyrovnat rekord nejvyšší soutěže v počtu remíz v řadě, hraje se MSFL či fotbalové přípravné zápasy. Na své si ale přijdou také fanoušci volejbalu, basketbalu, házené, či florbalu. V Přerově pak proběhne Grymovská desítka.

Grymovská desítka 2022. | Foto: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Sigma Olomouc – České Budějovice (SO, 15.00)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: Sigma Olomouc B – Prostějov (PO, 16.00)

MSFL: Hranice – Vrchovina (PÁ, 18.00), Uničov – Zlín B (NE, 10.15)

Bez našich odchovanců by fotbal leckde skončil, říká uničovský šéf Pavel Nezval

Přípravné zápasy: Šternberk – Rýmařov (SO, 12.30 – UT Řepčín), Šumperk – Velké Losiny (SO, 11.00), Mohelnice – Medlov (PÁ, 17.30), Litovel – Zábřeh (SO, 10.00 – UT Mohelnice), Jeseník – Břidličná (SO, 11.00), Mohelnice – Loštice (SO, 12.00), Rapotín – Postřelmov (SO, 14.00 – UT Mohelnice), Dlouhá Loučka – Střelice (SO, 14.00 – UT Uničov), Kostelec – Kralice (SO, 15.00 – UT Prostějov), Brodek u Přerova – HFK Olomouc (SO, 15.00), Konice – Troubelice (SO, 15.00), Újezd – Libavá (SO, 17.30 – UT Uničov), Chválkovice – Dolany (NE, 10.00 – UT Heyrovského), Kostelec B – Čechovice B (NE, 10.00 – UT Prostějov), Velká Bystřice – Bohuňovice (NE, 14.00 – UT Řepčín), Lipová – Tešnovice (NE, 15.00 – UT Prostějov)

ANKETA: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Olomouc? Zvolte ho!

HOKEJ

Chance liga, čtvrtfinále play-off: Přerov – Třebíč (NE, 17.00, příp. 4. zápas PO, 18.00)

Krajská liga mužů, finále: Uničov – Orlová (PO, 18.00)

Liga juniorů: Přerov – Poruba (PÁ, 18.45)

Extraliga dorostu: Olomouc – Liberec (NE, 16.00)

1. liga žen: Uničov – Prostějov (NE, 16.25)

VOLEJBAL

Extraliga žen: Přerov – Prostějov (SO, 17.00)

Kde máme vzít peníze, zlobí se předseda HFK na návrh dvou divizí

BASKETBAL

1. liga mužů, nadstavba: Olomouc – Polabí (PÁ, 19.00)

Středomoravská liga mužů: Hranice – Postřelmov (PÁ, 18.00), Lipník n. B. – Zlín B (PÁ, 19.30)

HÁZENÁ

MOL liga žen: Olomouc – Most (SO, 17.30)

FLORBAL

Národní liga mužů, play-down: Přerov – Třebíč (NE, 17.45)

BĚH

Zubr Grymovská desítka 2023: Již 15. ročník závodu startuje v 11 hodin u Obecní stodoly v Grymově.

PLAVÁNÍ

MČR družstev – Potápěčská liga 2023: V sobotu a v neděli se v olomouckém bazénu utká osm nejlepších ploutvařských družstev republiky.

Přerovský Zubřík 2023: Plavecké závody pro nejmladší se uskuteční v přerovském bazénu v sobotu od osmi hodin.