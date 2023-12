Hokejová Mora v neděli přivítá kladenské Rytíře, prostějovští Jestřábi doma hostí Sokolov a druholigový Šumperk chce potvrdit dobrou formu v domácím souboji s Technikou Brno. Nejen o hokeji ale bude sportovní víkend v Olomouckém kraji. Vánoční běh večerní Olomoucí Intersport Christmas Run v sobotu přivítá stovky běžců, hrají i basketbalisté Olomoucka nebo florbalisté z Národní ligy. Ženy z Jeseníka se opět představí doma v rámci nejvyšší futsalové soutěže. A tahákem bude i sobotní volejbalové derby Prostějova s Olomoucí.

Volejbal Olomouc - Prostějov (21.10.2023) | Video: Deník/Jan Pořízek

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Kladno (NE, 17.00)

Chance liga: Prostějov – Sokolov (SO, 17.00)

2. liga mužů: Šumperk – Technika Brno (SO, 17.00)

Extraliga juniorů: Olomouc – České Budějovice (SO, 12.00), Přerov – Pardubice (SO, 14.15)

ATLETIKA

Intersport Christmas Run Olomouc: Jedinečný noční vánoční běh srdcem města Olomouc startuje v sobotu v 16 hodin dětským během na 1 kilometr. V 16.15 startuje sprint Uteč Grinchovi na 1 kilometr. Hlavní závod na 5 km startuje v 17 hodin. Vše na výstavišti Flora – pavilon E.

BASKETBAL

Kooperativa NBL: Olomoucko – Děčín (SO, 18.00)

1. liga mužů: Prostějov – Basketbal Olomouc (PÁ, 19.00)

2. liga mužů: Šumperk – UP Olomouc (SO, 18.00), UP Olomouc – Šumperk (NE, 11.30)

Středomoravská liga mužů: Postřelmov – Přerov (PÁ, 18.30), UP Olomouc C – OP Prostějov (PÁ, 20.15)

FLORBAL

Národní liga: Šumperk – Opava (SO, 19.00), Hranice – Klobouky (NE, 17.00)

Divize: Olomouc – Ostrava (SO, 14.00), Mohelnice – Vsetín (SO, 18.00)

FUTSAL

1. liga žen: Jeseník – Hodonín (NE, 10.00), Jeseník – Brno (NE, 12.10), Jeseník – Bohemians 1905 (NE, 14.20)

HÁZENÁ

Vánoční BOBO Cup: Turnaj v miniházené se uskuteční v sobotu od 9 hodin ve sportovní hale ve Velké Bystřici.

VOLEJBAL

Extraliga žen: Prostějov – Olomouc (SO, 10.00)