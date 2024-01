Ve fotbalové Tipsport lize přivítá Prostějov Opavu, přípravu hrají už ale i týmy z divize či krajského přeboru. Tahákem hokejového menu je tradiční bitva o Hanou v Prostějově, kam zavítají přerovští Zubři. Házenkáři Cementu Hranice se po delší době představí v extraligovém zápase, hrají i olomoucké hráčky Zory. Basketbalisté Olomoucka hostí Slavii.

Házenkáři TJ Cement Hranice (v modrém) proti HBC Karviná. Ilustrační foto | Foto: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

Tipsport liga: Prostějov - Opava (SO, 10.30)

Přípravné zápasy: Želatovice - Sigma U17 (PÁ, 17.00 - Řepčín), Šternberk - Bohuňovice (SO, 10.00), Mohelnice - Moravská Třebová (SO, 10.00) Určice - Rousínov (SO, 13.00 - Prostějov), Přerov - Čechovice (SO, 14.00 - Chropyně), Hranice - HFK Olomouc (SO, 14.00), Břidličná - Kostelec na Hané (SO, 17.00), Jeseník - Letohrad (NE, 13.00 - Červená Voda)

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – České Budějovice (NE, 17.00)

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Chance liga: Prostějov – Přerov (SO, 17.00)

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Extraliga juniorů: Olomouc – Zlín (SO, 12.00), Přerova – Hradec Králové (SO, 12.00)

ATLETIKA

Zahajovací závody dorostu, juniorů a dospělých (SO, 9.15, hala TJ Lokomotiva Olomouc)

Dětský pětiboj: běh, hod do dálky, skok z místa, hod na cíl a překážkový běh pro děti předškolního věku po 3. třídu ZŠ uspořádá oddíl házené SK Žeravice v sobotu od 9 hodin ve sportovní hale v Žeravicích.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

BASKETBAL

Kooperativa NBL: Olomoucko – Slavia Praha (SO, 18.00)

Středomoravská liga: UP Olomouc B – Valašské Meziříčí (PÁ, 20.10), Přerov – OP Prostějov (PÁ, 20.45)

Zdroj: Deník/David Kubatík

FLORBAL

Národní liga: Přerov – Zlín (SO, 18.00), Hranice – Kopřivnice (NE, 16.00)

Divize mužů: Olomouc – Bílovec (SO, 14.00), Olomouc – Hluk (NE, 18.30)

Zdroj: Miroslav Pergl

FUTSAL

1. liga mužů: Olomouc – Kadaň (PÁ, 20.30, Velká Bystřice)

Zdroj: Deník/David Kubatík

HÁZENÁ

Chance extraliga mužů: Hranice – Kopřivnice (SO, 16.00)

MOL liga žen: Zora Olomouc – Plzeň (SO, 17.30)

VOLEJBAL

Extraliga žen: Šternberk – Liberec (SO, 15.00), Přerov – Olymp Praha (SO, 17.00), Olomouc – Frýdek-Místek (SO, 19.00)

Zdroj: Deník/Jan Pořízek

OSTATNÍ

Buddies Winter Battle: Crossfit závody pro týmy se uskuteční v sobotu ve fitness centru Crossfit Buddies od 8 hodin.