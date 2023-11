Nižší fotbalové soutěže sice skončili, v Olomouci je ale na programu v pondělí velký zápas reprezentace s Moldavskem. Hokejová nabídka je bohatší, doma se opět v neděli představí extraligová Mora, v sobotu hraje Prostějov s Kolínem. Stejného soupeře mají ve stejný den i basketbalisté Olomoucka. V Šumperku si můžete zajít na Národní ligu florbalistů, Jeseník hostí duely nejvyšší futsalové ligy žen.

Atmosféra hokejového utkání Olomouc - Sparta Praha | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

Kvalifikace na Euro 2024: Česko – Moldavsko (PO, 20.45, Andrův stadion)

Šilhavý: Důležitý je tým, ne já a má pozice. Z Lewandovského obavy nemáme

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Vítkovice (NE, 17.00)

VIDEO: Mora napodobila Sigmu. Nepomohla ani bitka po druhé třetině

Chance liga: Prostějov – Kolín (SO, 17.00)

Para hokej: Olomouc – Karlovy Vary (SO, 18.15), Olomouc – Sparta Praha (NE, 7.45)

Nákrčník nosím kvůli rodině, říká Tomáš Pitule. Hokejku už topil i v záchodě

ATLETIKA

Listoprďák 2023: 16. ročník podzimního běhu na necelých 10 kilometrů startuje v sobotu ve 12 hodin u turistické chaty mládeže v Týnu nad Bečvou. Dětské běhy startují v 10 hodin.

BASKETBAL

Kooperativa NBL: Olomoucko – Kolín (SO, 18.00)

Paráda! Olomoucko vyhrálo v Dubravě a Stále má naději na postup ze skupiny

1. liga mužů: Basketbal Olomouc – Snakes Ostrava (NE, 18.00)

1. liga žen: UP Olomouc – KP Brno (SO, 17.00)

FLORBAL

Národní liga mužů: Šumperk – Třinec (SO, 19.00)

Divize mužů: Mohelnice – Hluk (SO, 18.00)

FUTSAL

1. Futsal liga žen: Jeseník – FC Praha (NE, 10.00), Bohemians 1905 – Plzeň (NE, 10.50), Bohemians 1905 – FC Praha (NE, 12.10), Jeseník – Plzeň (NE, 13.00, vše MSH Jeseník)

HÁZENÁ

2. liga mužů: Prostějov – Újezd u Brna (SO, 17.00), Žeravice – Velká Bystřice (NE, 18.00)

2. liga žen: Žeravice – Velká Bystřice (NE, 16.00)

KULEČNÍK

Národní liga Morava: Přerov – Hodonín (NE, 10.00)

KUŽELKY

1. liga žen: Přerov – Vyškov (SO, 14.00)

2. liga mužů: Olomouc – Zlín (SO, 10.00), Přerov – Blansko (SO, 11.30)

2. liga žen: Šumperk – Blansko (SO, 9.30), Olomouc – Husovice (SO, 10.00), Zábřeh – Ratíškovice (SO, 15.30)

STOLNÍ TENIS

2. liga žen: Přerov – Moravský Krumlov C (SO, 15.00)

VOLEJBAL

2. liga mužů: Kojetín A – Drásov (SO, 10.00 a 14.00)

OSTATNÍ

Dodgeball: Tak trochu jiná vybíjená míří pošesté do Uničova. Tělocvična ZŠ U Stadionu v sobotu od 9 hodin hostí turnaj pětičlenných smíšených týmů v zábavné formě vybíjené včetně kostýmů.