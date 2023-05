Hranice i Litovel vstupují do házenkářské baráže o extraligu. Uspějí oba celky a bude mít Olomoucký kraj v nejvyšší soutěži mužů opět dvojí zastoupení? Doma se jako první představí Cementáři. Sportovní víkend jinak kromě tradičního fotbalového menu láká na parkurové závody v Přerově, atletiku, nohejbal i hojně obsazený losovaný turnaj ve volejbale.

FOTBAL

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: Prostějov - Líšeň (SO, 17.00), Sigma Olomouc B - Chrudim (NE, 10.15).

MSFL: Hranice - Znojmo (PÁ, 19.00), Uničov - Frýdlant n./O. (NE,10.15).

Divize E: HFK Olomouc - Všechovice (SO, 10.15), Šternberk - Přerov (SO, 16.30), Kozlovice - Zbrojovka Brno B (NE, 16.30), Šumperk - Nové Sady (NE, 16.30).

Krajský přebor: SO, 14.00: Kostelec na Hané - Velké Losiny. 16.30: Mohelnice - Brodek u Přerova, Jeseník - Medlov, Želatovice - Dolany, Litovel - Rapotín. NE, 16.30: Konice - Lutín, Lipová - Zábřeh, Bohuňovice - Čechovice.

I. A třída, skupina A: SO, 13.30: Maletín - Lesnice. 16.30: Bludov - Náměšť na Hané, Olomouc-Chomoutov - Loštice, Plumlov - Paseka, Libina - Protivanov. 17.00: Určice - Postřelmov. NE, 16.30: Troubelice - Olešnice.

I. A třída, skupina B: SO, 16.30: Kralice na Hané - Lipník nad Bečvou, Chválkovice - Bělotín. NE, 16.30: HFK Olomouc B - Kovalovice, Dub nad Moravou - Slavonín, Beňov - Nové Sady B, Želatovice B - Velká Bystřice, Bělkovice-Lašťany - Hlubočky.

I. B třída, skupina A: SO, 16.30: Hustopeče nad Bečvou - Brodek u Prostějova, Klenovice - Radslavice, Horní Moštěnice - Pavlovice u Přerova. NE, 10.00: Ústí - Opatovice, Domaželice - Otaslavice. 16.30: Tovačov - Újezdec, Pivín - Vrchoslavice.

I. B třída, skupina B: SO, 16.30: Hněvotín - Smržice. NE, 10.00: Černovír - Velký Týnec. 16.30: Haňovice - Moravský Beroun, Hodolany - Zvole, Mostkovice - Kožušany, Šternberk B - Haná Prostějov, Slatinice - Doloplazy.

I. B třída, skupina C: PÁ, 17.30: Zlaté Hory - Jindřichov. SO, 14.00: Sudkov - Bernartice. 16.30: Zlaté Hory - Bohdíkov, Štíty - Řetězárna, Písečná - Žulová, Jindřichov - Ruda nad Moravou, Oskava - Mikulovice. NE, 15.00: Velké Losiny B - Vikýřovice.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 14.00: Příkazy - Nová Hradečná. 16.30: Štarnov - Újezd, Grygov - Střelice, Červenka - Horka nad Moravou. 17.15: Lužice - Hlubočky B. NE, 15.00: Chválkovice B - Blatec. 16.30: Přáslavice - Pňovice, Šumvald - Bohuňovice B.

III. třída: SO, 14.30: Město Libavá - Těšetice. 16.30: Slatinice B - Hraničné Petrovice, Příkazy B - Velký Újezd, Nemilany - Babice, Nedvězí - Drahanovice, Slavonín B - Štěpánov. NE, 14.30: Mladeč - Jívová, Odrlice - Dlouhá Loučka.

IV. třída: SO, 16.30: Drahlov - Hnojice, Huzová - Jiříkov. NE, 15.00: Králová - Střeň, Mladějovice - Hodolany B. 16.00: Moravská Huzová - Lutín B. 16.30: Doloplazy B - Náklo.

OFS Prostějov

II. třída

SO, 16.30: Nezamyslice - Dobromilice, Olšany - Kostelec na Hané B, Vrahovice - Držovice. NE, 16.30: Výšovice - Přemyslovice, Plumlov B - Brodek u Konice, Němčice nad Hanou - Vícov, Kralice na Hané B - Určice B.

III. třída, skupina A: PÁ, 17.30: Želeč - Biskupice. SO, 16.30: Bedihošť - Čechovice B. NE, 16.30: Pavlovice - Biskupice, Želeč - Tištín, Čechy pod Kosířem - Otaslavice B.

III. třída, skupina B: SO, 16.30: Luká - Konice B. NE, 15.00: Hvozd - Vilémov. 16.30: Jesenec-Dzbel - Brodek u Konice B, Kladky - Zdětín.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 16.30: Potštát - Skalička, Čekyně - Lipník nad Bečvou B, Soběchleby - Všechovice B. NE, 15.00: Vlkoš - Horní Nětčice. 16.30: Troubky - Lověšice, Říkovice - Radslavice B, Brodek u Přerova B - Bochoř.

Okresní soutěž: SO, 16.30: Polkovice - Horní Moštěnice B, Tovačov B - Kozlovice B. NE, 16.00: Křenovice - Jezernice, Černotín - Dukla Hranice. 16.30: Bezměrov B - Lobodice.

OFS Šumperk

Okresní přebor: PÁ, 17.30: Šumperk B - Leština. SO, 16.30: Staré Město - Petrov-Sobotín. 17.00: Bratrušov - Juventus Mohelnice. NE, 16.30: Loštice B - Jestřebí, Palonín - Nový Malín. 17.00: Rapotín B - Úsov, Zábřeh B – Dubicko.

III. třída, skupina A – nadstavba: Hrabišín - Postřelmov B (SO, 15.30), Libina B - Malá Morava (NE, 16.00), Písařov - Hanušovice (NE, 16.30)

III. třída, skupina B – nadstavba: Loštice C - Mohelnice B (SO, 16.30), Libivá - Olešnice B (SO, 16.30), Podolí - Lesnice B (NE, 15.00)

III. třída, skupina A – umístění: Rovensko - Brníčko (SO, 16.30), Sudkov B - Jedlí (SO, 17.00)

III. třída, skupina B – umístění: Lukavice - Krchleby (NE, 16.30).

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.30: Lipová-lázně - Velké Kunětice. 17.00: St. Červená Voda - Vidnava, Vápenná - Velká Kraš (hřiště Žulová), Supíkovice - Javorník. NE, 11.15: Bernartice B – Bělá.

ATLETIKA

2. liga mužů a žen: 1. kolo (SO, 10.30. stadion SK Hranice)

HÁZENÁ

Baráž o extraligu mužů: Hranice – Vsetín (NE, 18.00)

MOL liga žen: Zora Olomouc – Písek (SO, 17.30)

JEZDECKÝ SPORT

Hobby závody v parkuru (NE, 9.00, Střední škola zemědělská Přerov)

NOHEJBAL

2. liga mužů: Postřelmov – Přerov (SO, 10.00)

VOLEJBAL

O stříbrné játro: Losovaný turnaj v areálu sokolovny v Mohelnici. Prezentace v sobotu v 8 – 8.30.