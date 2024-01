Béčko Sigmy i "Eskáčko" v sobotu odehrají svá utkání v rámci Tipsport ligy na umělce v Prostějově. Pokud vám chyběl fotbal, víte kam vyrazit. Do akce jdou i prvoligoví olomoučtí futsalisté. Mora vyzve Hradec Králové, Jestřábi lídra hokejové Chance ligy z Poruby. V nabídce sportovních akcí na víkend nechybí ani basket, florbal, korfbal, kulečník, volejbalové derby či boxerské ligové klání v Prostějově.

Ceremoniál před utkáním hokejové extraligy Olomouc - Třinec. Konrád a Knotek převzali plakety | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

Tipsport liga: Sigma Olomouc B - Opava (SO, 10.30 - UT Prostějov), Prostějov - Kroměříž (SO, 13.00)

Zdroj: Michal Muzikant

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Hradec Králové (NE, 17.00)

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Chance liga: Prostějov – Poruba (SO, 17.00)

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Extraliga juniorů: Přerov – Litvínov (SO, 15.15)

Extraliga dorostu: Přerov – Třinec (SO, 12.00)

BASKETBAL

1. liga mužů: Basketbal Olomouc – Královští sokoli (PÁ, 19.00)

Středomoravská liga mužů: Lipník nad Bečvou – Postřelmov (PÁ, 19.30), UP Olomouc B – UP Olomouc C (PÁ, 20.10)

BOX

Krajská ligová soutěž: Uskuteční se ve Sportcentru DDM Prostějov. Vážení od 8 hodin, losování v 9.30, začátek soutěže v 11 hodin.

FLORBAL

Národní liga mužů: Přerov – Kopřivnice (SO, 18.00)

Zdroj: FBC Přerov

Divize mužů: Olomouc – Slovácko (NE, 18.30)

FUTSAL

1. liga mužů: Olomouc – Mělník (PÁ, 20.30, SH Velká Bystřice)

Zdroj: Deník/David Kubatík

KORFBAL

Extraliga: Prostějov – České Budějovice (SO, 17.00, RG a ZŠ Otto Wichterleho)

KULEČNÍK

Národní liga MS TD tříčlenných družstev: Přerov – Pohořelice (SO, 10.00)

KUŽELKY

1. liga mužů: Zábřeh – Třebíč (SO, 15.30)

VOLEJBAL

UNIQA extraliga žen: Šternberk – Olomouc (SO, 17.00)

Zdroj: Deník/Ivan Němeček