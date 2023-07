Domácí premiéra áčka i béčka Sigmy, předkolo MOL Cupu i seznam přípravných zápasů a dva zajímavé turnaje. V naší sportovní nabídce kromě fotbalu ale nechybí ani závody legendárních motocyklů Jawa v Hrabenově, parkur v Doloplazech a samozřejmě ani plán cyklistické Czech Tour.

Czech Tour 2023, 1. etapa | Video: Jan Pořízek

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Sigma Olomouc - Karviná (SO, 15.00)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: Sigma Olomouc B - Zbrojovka Brno (NE, 17.00)

MOL Cup, předkolo: Kostelec na Hané – Bohunice (SO, 17.00), Nové Sady - Blansko (SO, 17.00), Všechovice - Hranice (SO, 17.30), Čechovice - Kozlovice (NE, 17.00), Jeseník - Šumperk (NE, 17.00).

Ambice máme ty nejvyšší, říká kouč Černovíru. Bude pokračovat dosavadní kapitán?

Přípravné zápasy: Želatovice B – Přerov U19 (PÁ, 18.30), Mohelnice - Zábřeh (SO, 10.00), Šternberk - Přerov (SO, 17.00), Hodolany - Litovel (SO, 17.00), Rapotín - Albrechtice (SO, 17.00) HFK Olomouc - Napajedla (NE, 10.15), Postřelmov - Králiky (NE, 16.00), Medlov - Libina (NE, 16.30), Želatovice – Kroměříž B (NE, 17.00), Bohuňovice - Bělkovice-Lašťany (NE, 17.30).

Přípravný turnaj na hřišti TJ Olšany u Prostějova startuje v neděli ve 12 hodin. Kromě domácího týmu se jej zúčastní také Smržice, Konice a Kostelec na Hané B.

51. ročník Memoriálu na počest Miloslava Mikšíka a Vladimíra Lakomého se hraje na fotbalovém hřišti ve Chválkovicích. Zápasy: Hlubočky - Dolany (SO, 15.00), Chválkovice - Černovír (SO, 17.00), utkání starých pánů Chválkovice - SK Sigma Olomouc (NE, 13.30), o 3. místo (NE, 15.00), finále (NE, 17.00)

BASEBALL

Nadstavba o extraligu: Olomouc – Technika Brno (NE, 13.00)

CYKLISTIKA

Czech Tour: Druhá etapa závodu startuje v pátek v 11.30 na Horním náměstí v Olomouci a finišuje na Pustevnách. Třetí etapa startuje v sobotu v Moravské Třebové, cíl je na Červenohorském sedle. Závěrečná čtvrtá etapa pak odstartuje v neděli v 11 hodin v Šumperku na náměstí Míru a finišuje kolem 15.30 ve Šternberku (Radniční).

Froome v Uničově: Těžší než jsem čekal. Czech Tour přilákala zástupy diváků

JEZDECKÝ SPORT

Prázdninové hobby závody: Jezdecký areál Konírna Doloplazy pořádá závody s překážkami od 50 do 80/90 cm. Akce je na programu v sobotu od 9 hodin.

MOTOSPORT

Jawa Cup: Již 16. ročník závodu motorek do 50 ccm pro všechny věkové kategorie pořádá SDH Hrabenov. Start je na programu v sobotu v 10 hodin v Hrabenově, součástí je doprovodný program s exhibicí sajdkár a letní karneval.

Historie motokár v Olomouci: Úvod do unikátních vzpomínek pamětníka

OSTATNÍ

Mistrovství světa v hodu sněhovou koulí: Již 12. ročník seriózních atletických závodů v hodu netradičním náčiním je na programu v sobotu od 13 hodin na stadionu FK Jeseník.