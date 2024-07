FOTBAL

Chance Národní Liga

Sigma Olomouc B - Prostějov (SO, 10.15)

MOL Cup

Hranice - Všechovice (PÁ, 18.00), Čechovice - HFK Olomouc (SO, 17.30), Nové Sady - Start Brno (SO, 17.30), Kozlovice - Holešov (NE, 17.30), Šumperk - Uničov (NE, 17.30)

Přípravné zápasy

Olešnice - Uničov B (PÁ, 17.30), Šternberk - Dolany (SO, 17.00), Zábřeh - Uničov U19 (SO, 10.00), Bělotín - Opatovice (SO, 17.00), Velký Újezd - Dub nad Moravou B (SO, 17.00), Želatovice - Bystřice pod Hostýnem (SO, 17.30), Brodek u Přerova - Napajedla (SO, 17.30), Rapotín - Jeseník (SO, 17.30), Přerov - Polom (SO, 17.30), Konice - Lesnice (SO, 18.00 - Dzbel), Paseka - Bohuňovice (NE, 16.00)

CYKLISTIKA

Czech Tour

3. etapa: Startuje v Moravské Třebové v sobotu v 12.10. Finiš je na Dlouhých Stráních očekáván 15.25-15.45.

4. etapa: Startuje v Šumperku v 11 hodin a finiš je očekáván ve Šternberku mezi 14.08-14.28.

Sazka Tour 3. etapa - průjezd Uničovem | Video: Michal Muzikant

MOTOKROS

Mistrovství ČR juniorů a žen se koná v Přerovské rokli v sobotu.