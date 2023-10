Reprezentační přestávka sice pozastavila nejvyšší fotbalové soutěže, na amatérské úrovni toho ale víkend nabízí spoustu. Třeba divizní okresní derby Šternberka s Holicí. Souboj regionálních rivalů nabízí i volejbalová extraliga žen, jejíž první kolo naznačilo, jak vyrovnaná letos soutěž bude. Zaskočí Přerov Olomouc na jeho palubovce? No a už v pátek je jednoznačně událostí dne souboj Mory se silným Hradcem Králové v hokejové extralize.

FOTBAL

MSFL: Uničov - Zlín B (NE, 10.15)

Divize E: SO, 15.00: Šternberk - HFK Olomouc, Přerov - Strání, Nové Sady - Holešov. NE, 15.00: Kozlovice - Rýmařov.

Divize F: SO, 15.00: Jeseník - Valašské Meziříčí.

Krajský přebor: SO, 12.30: Postřelmov – Bohuňovice. 15.00: Určice – Brodek u Přerova, Bělotín – Konice, Velké Losiny – Želatovice, Rapotín – Čechovice. NE, 15.00: Dolany – Mohelnice, Zábřeh – Litovel, Lipová – Medlov.

I. A třída, skupina A: SO, 15.00: Bernartice – Náměšť na Hané, Olešnice – Troubelice, Plumlov – Paseka, Maletín – Libina. NE, 15.00: Loštice – Protivanov, Lesnice – Pivín, Šternberk B – Bludov.

I. A třída, skupina B: SO, 15.00: Kralice na Hané – Beňov, Hlubočky – Chválkovice. NE, 10.00: Nové Sady B – Lipník nad Bečvou. 15.00: Velká Bystřice – Kovalovice, Hodolany – Želatovice B, Slavonín – Bělkovice-Lašťany, Slatinice – Opatovice.

I. B třída, skupina A: SO, 15.00: Dub nad Moravou – Otaslavice, Brodek u Prostějova – Domaželice. NE, 10.00: Ústí – Horní Moštěnice. 15.00: Troubky – Hustopeče nad Bečvou, Mostkovice – Klenovice, Vrchoslavice – Radslavice, Tovačov – Újezdec.

I. B třída, skupina B: SO, 15.00: Haná Prostějov – Černovír, Lužice – Pňovice, Hněvotín – Vícov, Olomouc-Chomoutov – Haňovice. NE, 15.00: Doloplazy – Moravský Beroun, Lutín – Velký Týnec, Kožušany – Olšany u Prostějova.

I. B třída, skupina C: SO, 14.00: Sudkov – Oskava. 15.00: Nový Malín – Řetězárna, Mikulovice – Bohdíkov, Štíty – Ruda nad Moravou, Písečná – Javorník, Zvole – Zlaté Hory. NE, 14.30: Žulová – Velké Losiny B.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 12.30: Příkazy – Horka nad Moravou. 15.00: Blatec – Odrlice, Štarnov – Grygov. NE, 10.15: Hlubočky B – Dlouhá Loučka. 15.00: Červenka – Štěpánov, Chválkovice B – Šumvald, Bohuňovice B – Drahanovice, Střelice – Přáslavice.

III. třída: SO, 14.30: Hraničné Petrovice – Velký Újezd. 15.00: Mladějovice – Huzová, Babice – Slavonín B, Příkazy B – Újezd u Un., Slatinice B – Nedvězí. NE, 14.30: Mladeč – Město Libavá. 15.00: Těšetice – Nemilany.

IV. třída: SO, 15.00: Moravská Huzová – Lutín B. NE, 13.00: Králová – Drahlov. 15.00: Jívová – Náklo, Nová Hradečná-Troubelice B – Pňovice B, Střeň – Hodolany B, Tršice – Hnojice.

OFS Prostějov

Okresní přebor: SO, 15.00: Smržice – Konice B, Držovice – Určice B. NE, 15.00: Dobromilice – Brodek u Konice, Plumlov B – Nezamyslice, Kralice n/H B – Vrahovice, Kostelec n/H B – Němčice n/H, Otaslavice B – Čechovice B.

III. třída, skupina A: SO, 15.00: Bedihošť – Brodek u PV B. NE, 15.00: Želeč – Pivín B, Výšovice – Biskupice, Nezamyslice B – Tištín.

III. třída, skupina B: SO, 15.00: Zdětín – Brodek u Konice B. NE, 15.00: Kladky – Jesenec-Dzbel, Hvozd – Čechy p/K, Vilémov – Luká, Přemyslovice – Ptení.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 14.30: Čekyně – Kozlovice B, Lověšice – Potštát. NE, 14.30: Brodek u Přerova B – Horní Nětčice, Pavlovice u Přerova – Všechovice B, Říkovice – Horní Moštěnice B, Lipník nad Bečvou B – Vlkoš, Bochoř – Radslavice B.

Okresní soutěž: SO, 14.00: Jezernice - Křenovice.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 14.30: Bratrušov – Mohelnice B. 15.00: Písařov – Jestřebí, Postřelmov B – Petrov-Sobotín, Jindřichov – Úsov, Leština – Juv. Mohelnice, Vikýřovice – Loštice B. NE, 12.00: Šumperk B – Staré Město.

III. třída, skupina A: SO, 14.30: Hanušovice – Rapotín B, Malá Morava – Brníčko, Rovensko – Petrov-Sobotín B. 15.00: Lesnice B – Hrabišín. NE, 14.00: Sudkov B – Jedlí.

III. třída, skupina B: SO, 14.30: Libivá – Dubicko. NE, 14.30: Lukavice – Krchleby, Moravičany – Palonín. 15.00: Olešnice B – Libina B.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.00: Supíkovice – St. Červená Voda, Bělá – Vidnava, Vápenná – Velké Kunětice. NE, 11.30: Bernartice B – Velká Kraš. 14.30: Jeseník B – Javorník B.

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Hradec Králové (PÁ, 18.00)

Chance liga: LHK Jestřábi Prostějov – Poruba (SO, 17.00)

Krajská liga: SK Prostějov 1913 – Kroměříž (NE, 17.00)

Extraliga juniorů: Olomouc – Přerov (SO, 12.00)

Extraliga dorostu: Přerov – Hradec Králové (SO, 12.00), Olomouc – Pardubice (SO, 17.00)

Para hokejová liga: Olomouc – Pardubice (SO, 10.00), Olomouc – České Budějovice (NE, 11.15)

ATLETIKA

NN Night Run Olomouc 2023: Zážitkový běh Olomoucí startuje na Výstavišti Flora v sobotu ve 14 hodin rodinným během. Pětikilometrová trasa startuje v 18.15, desetikilometrová v 19.15.

Uničovská maratonka: Běžecký závod na dráze. Prezentace od 9 hodin, start první kategorie v 10 hodin na stadionu TJ Uničov.

Hradčanské vlnky: Krosový – trailový závod startuje v Hradčanech v sobotu od 9 hodin.

Ladermon trail: Běžecký závod krajinou Nízkého Jeseníku se startem a cílem v areálu Chaty pod Věží v Radíkově (Olomouci) startuje v sobotu v 10 hodin.

Grymovská pětka: Startuje v neděli v 11 hodin na tradičním místě v areálu obecní stodoly, zázemí závodu je výjimečně v prostoru sportovního areálu v Grymově.

BASKETBAL

Kooperativa NBL: Olomoucko – Pardubice (SO, 18.00)

1. liga mužů: Prostějov – Nový Jičín (PÁ, 19.00)

1. liga žen: UP Olomouc – Strakonice (SO, 14.00), UP Olomouc – USK Praha B (NE, 9.30)

2. liga mužů: Šumperk – Černá Pole Brno (SO, 18.00), UP Olomouc – Žabobřesky (SO, 19.00), Šumperk – Žabovřesky (NE, 11.30), UP Olomouc – Černá Pole Brno (NE, 11.30)

Středomoravská liga mužů: Postřelmov – Dukla Olomouc (PÁ, 18.30), Lipník nad Bečvou – UP Olomouc C (PÁ, 19.30), Přerov – Valašské Meziříčí (PÁ, 20.45)

FLORBAL

Národní liga mužů: Přerov – Havířov (SO, 18.00)

HÁZENÁ

1. liga mužů: Litovel – Bohunice (SO, 14.00)

2. liga mužů: Velká Bystřice – Paskov (SO, 17.30) Žeravice – Frýdek-Místek junioři (NE, 16.00), Litovel junioři – Velké Meziříčí (NE, 16.00)

KUŽELKY

1. liga žen: Přerov – Zlín (SO, 14.00)

2. liga mužů: Přerov – Rychnov nad Kněžnou (SO, 11.30), Olomouc – Šanov (SO, 10.00)

2. liga žen: Olomouc – Blansko (SO, 10.00), Šumperk – Ratiškovice (SO, 9.30), Zábřeh – Vyškov B (SO, 15.30)

VOLEJBAL

UNIQA extraliga žen: Olomouc – Přerov (SO, 17.00), Prostějov – Olymp Praha (SO, 17.00)

2. liga mužů: Kojetín A – Brno-jih (SO, 10.00 a 14.00)