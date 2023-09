Hokejové soutěže odstartovaly. Doma se poprvé představí Mora, která přivítá Jágra, Plekance a spol. v úvodním kole Tipsport extraligy. Premiéra, ta domácí, čeká přerovské Zubry. To ale z víkendové sportovní nabídky není zdaleka vše. Ve hře je atletika, běh, florbal, házená a začínají i nižší basketbalové soutěže. Na své si přijdou také milovníci motosportu. Více v našem tradičním přehledu.

Tisková konference hokejistů HC Zubr Přerov před sezonou 2023/24 | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Sigma Olomouc - České Budějovice (SO, 15.00)

Los MOL Cupu se bude v pátek opakovat, Sigma, Uničov i Prostějov se dozví soky

Divize E: SO, 15.30: Šternberk - Kostelec na Hané, Přerov - Vsetín, Nové Sady - Rýmařov

Červená pro trenéra za mávnutí rukou? Trapnost a žalobníček, soptí Chuda

Divize F: SO, 15.30: Jeseník - Havířov. NE, 15.30: Šumperk - Krnov.

Krajský přebor: SO, 13.00: Postřelmov – Medlov. 15.30: Určice – Konice, Bělotín – Velké Losiny, Mohelnice – Bohuňovice. NE, 15.30: Brodek u Přerova – Litovel, Dolany – Želatovice, Zábřeh – Čechovice, Lipová – Rapotín.

KP: Medlov už není stoprocentní, favorité vyhrávali, k vidění dva hattricky

I. A třída, skupina A: SO, 15.30: Náměšť na Hané – Paseka, Bernartice – Pivín, Plumlov – Maletín. NE, 15.30: Loštice – Lesnice, Olešnice – Libina, Šternberk B – Protivanov, Troubelice – Bludov.

I. A třída, sk. A: Náměšť schytala další debakl, Olešnice i nadále neporažena

I. A třída, skupina B: SO, 15.30: Lipník nad Bečvou – Beňov, Kralice na Hané – Slavonín. NE, 10.00: Nové Sady B – Chválkovice. 14.00: Kovalovice – Želatovice B. 15.30: Velká Bystřice – Bělkovice-Lašťany, Slatinice – Hlubočky, Hodolany – Opatovice.

I. A třída, sk. B: V Bělkovicích řádila ukrajinská posila. Déjà vu ve Slavoníně

I. B třída, skupina A: SO, 15.30: Otaslavice – Horní Moštěnice, Dub nad Moravou – Klenovice. NE, 10.00: Brodek u Prostějova - Ústí. 15.30: Troubky – Mostkovice, Vrchoslavice – Domaželice, Tovačov – Hustopeče nad Bečvou, Radslavice – Újezdec.

I. B třída, skupina B: SO, 15.30: Olšany u Prostějova – Černovír, Haná Prostějov – Moravský Beroun. 16.00: Olomouc-Chomoutov – Hněvotín. NE, 15.30: Doloplazy – Lužice, Lutín – Pňovice, Kožušany – Vícov, Velký Týnec – Haňovice.

I. B třída, skupina C: SO, 15.00: Mikulovice – Štíty. 15.30: Nový Malín – Sudkov, Zlaté Hory – Řetězárna, Písečná – Bohdíkov, Zvole – Ruda nad Moravou. NE, 14.30: Žulová – Oskava. 15.00: Velké Losiny B – Javorník.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 13.00: Příkazy – Chválkovice B. 15.30: Grygov – Přáslavice, Blatec – Horka nad Moravou, Štarnov – Štěpánov. NE, 15.00: Střelice – Šumvald. 15.30: Bohuňovice B – Dlouhá Loučka, Drahanovice – Odrlice, Červenka – Hlubočky B.

III. třída: SO, 14.00: Slatinice B - Mladeč. 15.30: Nemilany – Huzová, Mladějovice – Nedvězí, Babice – Město Libavá, Těšetice – Velký Újezd, Příkazy B – Hraničné Petrovice. NE, 15.30: Slavonín B – Újezd u Un.

IV. třída: SO, 15.30: Jiříkov – Hodolany B, Moravská Huzová – Náklo. NE, 14.30: Králová – Střeň. 15.00: Jívová – Nová Hradečná-Troubelice B. 15.30: Tršice – Pňovice B, Hnojice – Drahlov.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 15.30: Nezamyslice – Určice B, Brodek u Konice – Vrahovice, Držovice – Němčice n/H. NE, 15.30: Dobromilice – Konice B, Plumlov B – Čechovice B, Kralice n/H B – Otaslavice B, Kostelec n/H B – Smržice.

III. třída, skupina A: SO, 15.30: Bedihošť – Tištín, Brodek u PV B – Želeč. NE 15.30: Nezamyslice B – Biskupice, Výšovice – Pivín B.

III. třída, skupina B: SO, 15.30: Hvozd – Brodek u Konice B, Luká – Čechy p/K. NE, 15.00: Vilémov – Kladky. 15.30: Přemyslovice – Zdětín, Ptení – Jesenec-Dzbel.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 15.00: Vlkoš - Kozlovice B. 15.30: Čekyně – Horní Nětčice. NE, 15.00: Bochoř – Potštát. 15.30: Pavlovice u Přerova – Brodek u Přerova B, Říkovice – Lověšice, Radslavice B – Všechovice B, Lipník nad Bečvou B – Horní Moštěnice B.

Okresní soutěž: SO, 15.30: Dukla Hranice – Polkovice, Stará Ves – Lověšice B. NE, 10.00: Jezernice – Černotín. 15.00: Křenovice – Soběchleby. 15.30: Lobodice – Tovačov B.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 15.30: Úsov – Loštice B, Postřelmov B – Mohelnice B, Jindřichov – Staré Město, Leština – Jestřebí, Vikýřovice – Písařov. NE, 15.30: Bratrušov – Šumperk B, Juv. Mohelnice – Petrov-Sobotín.

III. třída, skupina A: SO, 15.30: Brníčko – Sudkov B, Rapotín B – Hrabišín, Hanušovice – Rovensko, Malá Morava – Lesnice B. NE, 15.30: Jedlí – Petrov-Sobotín B.

III. třída, skupina B: SO, 15.30: Libina B – Dubicko, Libivá – Podolí. NE, 15.30: Lukavice – Moravičany, Krchleby – Olešnice B.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.30: Javorník B – Velká Kraš, Velké Kunětice – St. Červená Voda, Vápenná – Lipová-lázně, Supíkovice – Bělá. NE, 11.30: Bernartice B – Vidnava. 14.30: Jeseník B – Černá Voda.

HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Kladno (PÁ, 18.00)

KVÍZ: Mora před desátou sezonou v extralize. Jste připraveni?

Chance liga: Přerov – Znojmo (SO, 17.00)

Devátá prvoligová sezona Zubrů: jiný dres i kádr a extraligová juniorka

Extraliga juniorů: Olomouc – Pardubice (SO, 12.00)

Extraliga dorostu: Přerov – Jihlava (SO, 12.00), Olomouc – Poruba (SO, 17.00)

ATLETIKA

Duhový běh města Jeseník: Startuje v sobotu ve 14.15 (menší okruh) pro malé děti ve Smetanových sadech v Jeseníku. Větší okruh pro rodiny startuje ve 14.45.

Soběchlebský Š-krpál: 7. ročník běhu na 6 a 11,7 km startuje v sobotu ve 12 hodin na fotbalovém hřišti v Soběchlebích. Dětské závody startují v 9.30.

Velká cena města Prostějova: 77. ročník závodu se uskuteční v neděli od 14 hodin v Prostějově (šk. stadion RG a UŠ OW, Studentská 2)

BASEBALL

1. liga mužů, semifinále: Olomouc – Jablonec (SO, 13.00)

BASKETBAL

1. liga mužů: Orli Prostějov – Svitavy (PÁ, 19.00)

2. liga mužů: Šumperk – Hladnov (SO, 18.00), UP Olomouc – Ostravská univerzita (SO, 19.00), Šumperk – Ostravská univerzita (NE, 10.00), UP Olomouc – Hladnov (NE, 14.00)

Středomoravská liga mužů: Lipník nad Bečvou – Mohelnice (PÁ, 19.30), UP Olomouc B – Zlín C (PÁ, 20.15), Přerov – Dukla Olomouc (PÁ, 20.45)

BOJOVÝ SPORT

Memoriál Vojtěcha Smoláka: 2. ročník turnaje v zápase řecko-římském se uskuteční v sobotu od 10.30 v budově Sokolu naproti OC Šantovka.

FLORBAL

Extraliga žen: Olomouc – Znojmo (SO, 15.00)

Národní liga mužů: Šumperk – Havířov (SO, 19.00)

Divize mužů: Mohelnice – Olomouc (NE, 18.00)

HÁZENÁ

Extraliga mužů: Hranice – Lovosice (NE, 15.30)

1. liga mužů: Litovel – Chodov (SO, 17.00), Velká Bystřice-Olomouc – Štáhlavy (NE, 15.30)

2. liga mužů: Žeravice – Rožnov pod Radhoštěm (SO, 14.00), Velká Bystřice – Karviná (SO, 17.30), HBC Olomouc – Kosetelec na Hané (SO, 18.00), Litovel junioři – Nové Bránice (NE, 16.00)

KUŽELKY

2. liga mužů: Přerov – Olomouc (SO, 11.30)

2. liga žen: Zábřeh – Olomouc (SO, 15.30)

MOTOSPORT

Mohelnická terénní časovka: Závod automobilů včetně soutěží, workshopem, ukázkami strojů a dalším programem startuje v Křemačově v sobotu v 9 hodin.

Crosscountry dvouhodinovka dvojic: Poosmé se na Enduro trati Dřevohostice uskuteční závod terénních motorek. Rozjížďky kategoriíí Hobby 1 a Veterán jsou na programu v sobotu od 11 do 13 hodin. Rozjížďky kategorií Hobby 2 a Open pak od 13.30 do 15.30. Občerstvení zajištěno.

NOHEJBAL

1. liga mužů, finále: Prostějov – Holice (SO, 10.00)

Memoriál Jana Kazára: 5. ročník turnaje v nohejbale trojic se uskuteční v sobotu od 9 hodin v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku.

SKATEBOARDING

Opening Skate Contest Litovel: Oficiální otevření nového skateparku v Litovli obstará skate contest o odměnu 40 000 korun a BMX exhibice v přilehlém pumptracku. Slavnostní přestřihnutí pásky je na programu v sobotu ve 12 hodin, poté se rozeběhnou závody včetně soutěže o nejlepší trik.

VOLEJBAL

Tomi-Remont Cup: 35. ročník turnaje O pohár rektora UP se potřetí hraje jako Memoriál Jiřího Teplého. Pátek: Salcburk – Liberec, Šternberk – Prostějov (17.00). Sobota: Olomouc – Liberec, Brusno – Prostějov (13.00), Olomouc – Salcburk, Brusno – Šternberk (17.00). Neděle: O 5. a 3. místo (10.00), finále (12.00).

Česká špička i atraktivní týmy ze zahraničí. TOMI-REMONT Cup je znovu tady