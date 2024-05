Událostí regionu číslo jedna je ve Šternberku tradiční mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu Ecce Homo. Po celý víkend bude slavné zápolení doprovázet také doprovodný program s názvem Město v pohybu. Připomenout loňský ročník si můžete v naší galerii. Podrobnější program našete v našem tradičním přehledu sportovních akcí v Olomouckém kraji.

Závody Ecce Homo ve Šternberku. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

FOTBAL

MSFL: Hranice - Hodonín (PÁ, 19.00)

Divize E: SO, 17.00: HFK Olomouc - Přerov, Šternberk - Nové Sady, Kostelec na Hané - Kozlovice.

Divize F: Šumperk - Jeseník (NE, 17.00)

Krajský přebor: SO, 10.30: Litovel - Bělotín. 17.00: Mohelnice - Lipová, Želatovice - Čechovice. NE, 17.00: Bohuňovice - Určice, Postřelmov - Dolany, Brodek u Přerova - Zábřeh, Medlov - Velké Losiny, Konice - Rapotín.

I. A třída, skupina A: SO, 17.00: Bludov - Šternberk B, Náměšť na Hané - Bernartice, Paseka - Plumlov, Libina - Maletín. NE, 17.00: Troubelice - Olešnice, Protivanov - Loštice, Pivín - Lesnice.

I. A třída, skupina B: SO, 17.00: Lipník nad Bečvou - Nové Sady B, Chválkovice - Hlubočky, Bělkovice-Lašťany - Slavonín. NE, 10.00: Opatovice - Slatinice. 17.00: Želatovice B - Sigma Hodolany, Kovalovice - Velká Bystřice, Beňov - Kralice na Hané.

I. B třída, skupina A: Újezdec - Tovačov, Horní Moštěnice - Ústí, Hustopeče nad Bečvou - Troubky, Klenovice - Mostkovice. NE, 10.00: Domaželice - Brodek u Prostějova. 17.00: Otaslavice - Dub nad Moravou, Radslavice - Vrchoslavice.

I. B třída, skupina B: SO, 17.00: Moravský Beroun - Doloplazy, Pňovice - Lužice (Újezd u Uničova). NE, 10.00: Černovír - Haná Prostějov. 17.00: Velký Týnec - Lutín, Olšany - Kožušany, Vícov - Hněvotín. 17.30: Haňovice - Chomoutov.

I. B třída, skupina C: SO, 17.00: Oskava - Sudkov, Javorník - Písečná, Zlaté Hory - Zvole, Velké Losiny B - Žulová, Řetězárna - Nový Malín, Bohdíkov - Mikulovice. NE, 15.30: Ruda nad Moravou - Štíty.

OFS Olomouc

Okresní přebor: PÁ, 17.00: Horka nad Moravou - Hlubočky B. SO, 11.00: Dlouhá Loučka - Šumvald. 16.30: Blatec - Bohu%novice B. 17.00: Grygov - Střelice, Přáslavice - Červenka, Štěpánov - Chválkovice B. NE, 14.30: Odrlice - Štarnov. 15.30: Drahanovice - Příkazy.

III. třída: SO, 16.00: Nedvězí - Slatinice B. 17.00: Huzová - Mladějovice. NE, 14.00: Město Libavá - Mladeč. 16.00: Velký Újezd - Hraničné Petrovice. 16.30: Újezd u Uničova - Příkazy B. 17.00: Slavonín B - Babice, Nemilany - Těšetice.

IV. třída: SO, 13.30: Pňovice B - Nová Hradečná-Troubelice B (Hnojice). 16.30: Náklo - Jívová. 17.00: Lutín B - Moravská Huzová, Drahlov - Králová. NE, 17.00: Hnojice - Tršice, Sigma Hodolany B - Střeň.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 17.00: Určice B - Držovice, Brodek u Konice - Dobromilice, Nezamyslice - Plumlov B, Vrahovice - Kralice na Hané B, Konice B - Smržice, Čechovice B - Otaslavice B. NE, 17.00: Němčice na Hané - Kostelec na Hané B.

III. třída, skupina A: SO, 17.00: Pivín B - Nezamyslice B. NE, 17.00: Želeč - Výšovice, Biskupice - Bedihošť, Tištín - Brodek u Prostějova B.

III. třída, skupina B: SO, 17.00: Hvozd - Luká, Zdětín - Jesenec-Dzbel. NE, 15.00: Vilémov - Ptení. 17.00: Přemyslovice - Brodek u Konice B, Kladky - Čechy pod Kosířem.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 17.00: Radslavice B - Bochoř, Všechovice B - Pavlovice u Přerova (Horní Újezd), Potštát - Lověšice. NE, 15.00: Vlkoš - Lipník nad Bečvou. 17.00: Horní Moštěnice B - Říkovice, Horní Nětčice - Brodek u Přerova B.

Okresní soutěž: SO, 17.00: Polkovice - Stará Ves. NE, 10.00: Soběchleby - Jezernice. 16.00: Černotín - Lověšice B. 17.00: Tovačov B - Křenovice, Lobodice - Dukla Hranice.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 17.00: Petrov-Sobotín - Postřelmov B, Úsov - Jindřichov, Loštice B - Vikýřovice, Staré Město - Šumperk B. NE, 15.00: Jestřebí - Písařov. 17.00: Juventus Mohelnice - Leština (Moravičany), Mohelnice B - Bratrušov (Třeština).

III. třída, skupina A: SO, 17.00: Rapotín B - Hanušovice, Brníčko - Malá Morava. NE, 11.00: Petrov-Sobotín B - Rovensko. 17.00: Jedlí - Sudkov B, Hrabišín - Lesnice B.

III. třída, skupina B: NE, 15.30: Krchleby - Lukavice. 16.00: Libina B - Olešnice B. 17.00: Palonín - Moravičany, Dubicko - Libivá.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.00: Velká Kraš - Vidnava. 15.30: Lipová-lázně - St. Červená Voda. 16.00: Bělá - Velké Kunětice. 17.00: Supíkovice - Bernartice B. NE, 14.30: Jeseník B – Vápenná.

MOTORISMUS

Ecce Homo 2024: Mistrovství Evropy v závodech soudobých a historických automobilů do vrchu na ikonické šternberské trati se uskuteční od pátku do neděle. Součástí je doprovodný program Město v pohybu. Slavnostní zahájení závodu (PÁ, 18.00, Hl. náměstí, Šternberk). Trénink (SO, 8.00, trať EH). Závod (NE, 8.30, trať EH). Vyhlášení vítězů (NE, 18.00, před MÚ, Horní náměstí 16)

ATLETIKA

Mistrovství České republiky veteránů na dráze (SO, 9.00, stadion SK Hranice)

BASEBALL

1. liga: Olomouc – Technika Brno (SO, 13.00 a 16.00)

CYKLISTIKA

Závod míru U23 – Grand Prix Jeseníky: 2. etapa (PÁ, 13.30 – 16:20, Uničov – Rýmařov). 3. etapa (SO, 12.00 – 14:25, Bruntál – Dlouhé Stráně. 4. etapa (NE, 10.30 – 13:34, Šumperk – Jeseník)

Velká cena BMX4X Prostějov + Pump Master: Trénink od 10 hodin, start závodu 11.30, mini BMX dráha Prostějov. Závody Pump Master a Pump Youngster bez řetězu startují v 15.00.

TENIS

UniCredit Czech Open 2024: Turnaj kategorie ATP v Prostějově má v neděli na programu kvalifikaci dvouhry.

OSTATNÍ

Přerovský festival dračích lodí 2024: 19. ročník se uskuteční na přerovské Laguně v sobotu. Večer je na programu afterparty s ohňostrojem.

Jestřábí dětský den s Mubeou: Uskuteční se v sobotu od 13 do 17 na zimním stadionu v Prostějově, soutěže o hokejové ceny, atrakce.

Hranická skočka: závody v agility se uskuteční v sobotu od 8 hodin v areálu ZKO Hranice