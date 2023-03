Přinášíme pravidelnou porci fotbalových přáteláků, ale i soutěžních premiér. Divize startuje doma Holici a Kozlovicím, v obou případech půjde o krajské derby.

Dál určitě stojí za to mrknout na prvoligovou házenou, Olomouc hostí velkou víkendovou akci lukostřelců, Opatovice tradiční Lesní běh a na své si přijdou i milovníci turistiky.

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Sigma Olomouc - Mladá Boleslav (SO, 15.00)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: Prostějov - Příbram (SO, 15.00)

Divize: HFK Olomouc - Šternberk (SO, 10.15), Kozlovice - Šumperk (NE, 15.00)

Přípravné zápasy: Loštice - Postřelmov (SO, 9.00 UT Mohelnice), Litovel - Rapotín (SO, 11.00 UT Moh.), Mohelnice - Zábřeh (SO, 13.00 Třeština), Olešnice - Konice (SO, 15.00), Brodek u Přerova - Troubelice (NE, 15.00), Medlov - Libina (NE, 15.00 Králová)

Zimní liga mládeže: Turnaj dorostu se uskuteční v neděli dopoledne ve sportovní hale v Lipníku nad Bečvou.

HOKEJ

Liga juniorů, čtvrtfinále play-off: Přerov – Havlíčkův Brod (PÁ, 16.00)

Krajská liga, finále play-off: Uničov - Orlová (PÁ, 18.00)

1. liga žen: Prostějov – Břeclav (SO, 16.10)

HÁZENÁ

1. liga mužů: Litovel – Náchod (SO, 17.00), Velká Bystřice – Vsetín (SO, 17.30)

1. liga žen: Olomouc – Otrokovice (NE, 17.00)

2. liga mužů: Kostelec n. H. - Nové Bránice (NE, 10.30), HBC Olomouc – Holešov (NE, 16.00), Litovel junioři – Polanka n. O. (NE, 16.00)

2. liga žen: Velká Bystřice – Žeravice (NE, 15.30)

BASKETBAL

1. liga, o udržení: Orli Prostějov – SP Basket (NE, 16.00)

2. liga mužů: UP Olomouc – Černá Pole Brno (SO, 14.00), UP Olomouc – Třebíč (NE, 10.30, oba SH Gymnázia Olomouc)

Středomoravská liga: Postřelmov – Dukla Olomouc (PÁ, 18.30), OP Prostějov – Přerov (PÁ, 20.00, NSC), Šumperk – Hranice (PÁ, 20.00)

VOLEJBAL

1. liga žen, play-off: Prostějov B – Střešovice (PÁ, 18.00)

HOKEJBAL

2. liga mužů: Přerov – Vsetín (NE, 10.00)

STOLNÍ TENIS

1. liga žen: Přerov – Havířov B (SO, 10.00), Přerov – Svinov (SO, 15.00)

KUŽELKY

1. liga mužů: Zábřeh – Dačice (SO, 15.30)

2. liga žen: Šumperk – Zábřeh (SO, 9.30)

OSTATNÍ

Lesní běh Opatovice: Již 42. ročník krosu startuje v sobotu v 11 hodin na hřišti v Opatovicích. Žáci startují v 9.45.

Josefovský pochod: 5. ročník zahájí turistickou sezonu v Olomouckém kraji v sobotu 18. března. Budou připraveny trasy o délce 7, 8, 15, 20, 30 a 50 kilometrů a také cyklistické trasy o délce 30 a 50 kilometrů. Start (7.00 - 12.00) i cíl (do 18.00) je u obecního domu Medlov.

MČR v halové lukostřelbě žactva (SO, 9.00, NE 8.30, SH UP Olomouc)