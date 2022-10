FOTBAL

MSFL: Hranice - Baník Ostrava B (SO, 10.30), Uničov - Uherský Brod (NE, 10,15)

Divize E: SO, 15.30: Šternberk - Slavičín, HFK Olomouc - Zbrojovka Brno B. NE, 15.30: Kozlovice - Bzenec, Šumperk - Baťov.

Krajský přebor: SO, 15.30: Litovel – Zábřeh, Kostelec na Hané – Lutín, Želatovice – Medlov, Jeseník – Brodek u Přerova, Mohelnice – Čechovice. NE, 15.30: Konice – Dolany, Lipová – Velké Losiny, Bohuňovice – Rapotín. Středa, 28. září, 16.00: Dolany – Bohuňovice, Lutín – Medlov, Velké Losiny – Brodek u Přerova, Zábřeh – Čechovice, Rapotín – Mohelnice, Litovel – Jeseník, Lipová – Želatovice, Kostelec na Hané – Konice.

I. A třída, skupina A: SO, 15.30: Bludov – Lesnice, Maletín – Loštice, Olomouc-Chomoutov – Protivanov, Libina – Paseka, Plumlov – Olešnice, Postřelmov – Troubelice, Určice – Náměšť n./H.

I. A třída, skupina B: SO, 15.30: Kralice na Hané – Hlubočky, Chválkovice – Velká Bystřice. NE, 15.30: Želatovice B – Nové Sady B, Beňov – Slavonín, Dub nad Moravou – Kovalovice, Bělkovice-Lašťany – Bělotín, HFK Olomouc B – Lipník nad Bečvou.

I. B třída, skupina A: SO, 15.30: Klenovice – Újezdec, Hustopeče nad Bečvou – Otaslavice. NE, 10.00: Domaželice – Opatovice, Ústí – Vrchoslavice. 15.30: Pivín – Pavlovice u Přerova, Radslavice – Horní Moštěnice, Tovačov – Brodek u Prostějova. Středa, 28. září, 15.30: Otaslavice – Újezdec.

I. B třída, skupina B: SO, 9.30: Hněvotín – Doloplazy. NE, 10.00: Černovír – Smržice. 15.30: Slatinice – Haná Prostějov, Šternberk B – Kožušany, Mostkovice – Zvole, Hodolany – Moravský Beroun, Haňovice – Velký Týnec.

I. B třída, skupina C: SO, 15.30: Štíty – Ruda nad Moravou, Jindřichov – Vikýřovice, Velké Losiny B – Žulová, Písečná – Bohdíkov, Zlaté Hory – Mikulovice, Oskava – Bernartice. NE, 15.00: Sudkov – Řetězárna.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 13.00: Příkazy – Hlubočky B. 14.00: Červenka - Střelice. 15.30: Lužice – Újezd, Štarnov – Blatec, Grygov – Nová Hradečná, Přáslavice – Horka nad Moravou. NE, 15.30: Chválkovice B – Bohuňovice B, Šumvald – Pňovice. Středa, 28. září, 10.15: Hlubočky B – Střelice. 11.00: Bohuňovice B – Grygov. 13.00: Příkazy – Přáslavice. 15.30: Lužice – Šumvald, Štarnov – Chválkovice B, Nová Hradečná – Červenka, Blatec – Pňovice, Újezd – Horka nad Moravou.

III. třída: SO, 15.30: Příkazy B – Štěpánov, Slavonín B – Hraničné Petrovice, Slatinice B – Těšetice. NE, 14.30: Odrlice – Velký Újezd, Mladeč – Babice. 15.00: Město Libavá – Drahanovice. 15.30: Nedvězí – Jívová, Nemilany – Dlouhá Loučka. Středa, 28. září, 15.00: Velký Újezd – Nemilany. 15.30: Příkazy B – Mladeč, Slavonín B – Nedvězí, Slatinice B – Město Libavá, Drahanovice – Odrlice, Těšetice – Jívová, Hraničné Petrovice – Babice, Štěpánov – Dlouhá Loučka.

IV. třída: SO, 15.00: Králová – Mladějovice. 15.30: Huzová – Hodolany B, Moravská Huzová – Jiříkov, Drahlov – Lutín B. NE, 15.00: Střeň – Náklo. 15.30: Doloplazy B – Hnojice.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 15.30: Vrahovice – Vícov, Olšany – Dobromilice, Nezamyslice – Přemyslovice. NE, 15.30: Němčice nad Hanou – Brodek u Konice, Plumlov B – Kostelec na Hané B, Výšovice – Určice, Kralice na Hané B – Držovice.

III. třída, skupina A: SO, 15.30: Bedihošť – Čechy pod Kosířem. NE, 15.30: Pavlovice – Tištín, Biskupice – Čechovice B, Želeč – Otaslavice B.

III. třída, skupina B: SO, 15.30: Luká – Zdětín. NE, 14.30: Hvozd – Konice B. 15.30: Kladky – Brodek u Konice B, Jesenec-Dzbel – Ptení, Protivanov B – Vilémov.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 15.30: Čekyně – Bochoř, Potštát – Lověšice. NE, 10.00: Soběchleby – Lipník nad Bečvou B. 15.00: Vlkoš – Radslavice B. 15.30: Říkovice – Všechovice B, Brodek u Přerova B – Skalička, Troubky – Horní Nětčice.

Okresní soutěž: SO, 15.30: Polkovice – Stará Ves, Horní Moštěnice B - Kozlovice B, Tovačov B – Lobodice. NE, 15.00: Křenovice – Dukla Hranice. 15.30: Bezměrov – Jezernice.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 13.00: Leština - Petrov-Sobotín. 15.30: Zábřeh B - Úsov, Rapotín B - Nový Malín, Staré Město - Jestřebí. NE, 15.30: Loštice B - Dubicko, Palonín - Juventus Mohelnice, Bratrušov - Šumperk B.

III. třída, skupina A: SO, 15.30: Sudkov B – Písařov, Brníčko – Libina B, Rovensko – Hanušovice, Malá Morava – Postřelmov B. NE, 15.30: Jedlí – Hrabišín. Středa, 28. září, 16.00: Hanušovice – Libina B.

III. třída, skupina B: NE, 15.00: Olešnice B – Loštice C. 15.30: Krchleby – Podolí, Lukavice – Líbivá, Lesnice B – Mohelnice B. Středa, 28, září, 15.00: Olešnice B – Moravičany. 15.30: Loštice C – Mohelnice B.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.00: Velká Kraš – Javorník. 15.30: Vápenná – Bernartice B, St. Červená Voda – Bělá, Lipová-lázně – Vidnava, Supíkovice – Černá Voda.

Zápas o dort: V pátek v 16 hodin se představí někteří fotbalisté Sigmy na hřišti u Sokolovny síly s žáky tamní školy. Dorazit by měli Mojmír Chytil, Pavel Zifčák, Jakub Matoušek a další. Kromě zápasu bude připravena autogramiáda či dovednostní soutěže.

HOKEJ

Tipsport extraliga: HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice (ÚT, 18.00).

Chance liga: Draci Pars Šumperk – HC Dukla Jihlava (SO, 17.00), HC Zubr Přerov – SC Kolín (PO, 18.00), LHK Jestřábi Prostějov – HC Dukla Jihlava (PO, 18.00), Draci Pars Šumperk – HC Stadion Litoměřice (ST, 17.00).

HÁZENÁ

Český pohár mužů: Velká Bystřice – TJ Cement Hranice (ÚT, 19.00), Tatran Litovel – SHC Maloměřice Brno (ST, 15.00), SK Žeravice – SKKP Handball Brno (ST, 18.00).

2. liga mužů: Sokol II Prostějov – TJ Sokol Velké Meziříčí (SO, 16.00), HBC Olomouc 1966 – SHC Maloměřice Brno B (NE, 16.00), SK Žeravice – Frýdek-Místek juniorka (NE, 17.00).

2. liga žen: SK Žeravice – SHK Veselí n. M. (NE, 15.00).

FLORBAL

Pohár Českého florbalu, 4. kolo: FBC MSEM Přerov – 1. SC Tempish Vítkovice (ST, 17.00).

Národní liga mužů: FBC MSEM Přerov – 1.MVIL Ostrava (SO, 18.00), Asper Šumperk - TJ Slovan Havířov (SO, 19.00).

Divize mužů: FBS Olomouc – Zlín Lions (SO, 18.00), FbC Šternberk – FBC Orca Krnov (SO, 18.00), FBC ZŠ Uničov – FBC Slovácko (NE, 14.00), FBC Mohelnice – Hornets Brno (NE, 18.00).

VOLEJBAL

Ligový pohár žen, finálové kolo v Přerově: Dukla Liberec – VK Šelmy Brno (PÁ, 16.00), Volejbal Přerov – PVK Olymp Praha (PÁ, 19.00), Volejbal Přerov – VK Dukla Liberec (SO, 10.00), VK Šelmy Brno – PVK Olymp Praha (SO, 12.30), Volejbal Přerov – VK Šelmy Brno (SO, 16.00), PVK Olymp Praha – VK Dukla Liberec (SO, 18.30).

BASKETBAL

1. liga mužů: BCM Orli Prostějov – BK Opava B (PÁ, 19.00, Sportcentrum DDM), Basketbal Olomouc – BC Nový Jičín (PÁ, 19.00).

1. liga žen: SK UP Olomouc – TJ Sokol Pečky (SO, 17.00), SK UP Olomouc – BK Studánka Pardubice (NE, 11.00).

2. liga mužů: SK UP Olomouc – BK Vlci Žďár (SO, 19.00).

Středomoravská liga mužů: TJ Sigma Hranice – BK Mohlenice (PÁ, 18.00), TJ OP Prostějov – BK Lipník (PÁ, 20.00, NSC), TJ Šumperk – TBS Sokol Přerov (PÁ, 20.00).

STRONGMAN

World Grand Prix U105: Memoriál Gustava Frištenského světových siláků se uskuteční v sobotu od 14 hodin v areálu Pivovaru Litovel.

BĚH

36. ročník Běhu kolem Moravy: Desetikilometrový závod startuje v sobotu v 10 hodin na atletickém stadionu AK Olomouc.

Šternberský terénní duatlon: Startuje v sobotu v 10 hodin v Autokempu Šternberk.

AMERICKÝ FOTBAL

Juniorská liga: Přerov Mammoths – Sígrs Brno (NE, 14.00).

KUŽELKY

1. liga mužů: KK Zábřeh – KK Slovan Rosice (SO, 15.30).

2. liga mužů: HKK Olomouc – TJ Sokol Husovice B (SO, 10.00).

JEZDECTVÍ

Cena města Přerova: 23. ročník závodů v parkurovém skákání se uskuteční v sobotu od 9 hodin v Přerově.