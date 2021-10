FORTUNA:LIGA

NE, 16.00 Sigma Olomouc - Karviná

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

SO, 15.30: Prostějov - Jihlava

MSFL

NE, 10.15: Sigma Olomouc B - Vrchovina

Divize

SO, 14.30: HFK Olomouc - Všechovice, Hranice - Valašské Meziříčí. NE, 14.30: Kozlovice - Slavičín, Šumperk - Nové Sady.

KFS Olomouc

Krajský přebor

SO, 10.30: Mohelnice – Lipová. 14.30: Litovel – Ústí, Želatovice – Bohuňovice, Jeseník – Kralice, Rapotín – Dolany. NE, 14.30: V. Losiny – Lutín, Brodek u Př. – Šternberk, Medlov - Zábřeh.

I. A třída, skupina A

SO, 14.30: Olešnice – Bělkovice, Chválkovice – Maletín, Bohdíkov – Řetězárna, Postřelmov – Náměšť. NE,14.30: Lesnice – Troubelice, Paseka – Loštice, Konice – Chomoutov.

I. A třída, skupina B

SO, 14.30: Slavonín – Kostelec, Plumlov – Lipník, Bělotín – Čechovice. NE, 14.30: Protivanov – Určice, 1. HFK B – Dub nad Mor., Beňov – N. Sady B.

I. B třída, skupina A

SO, 14.30: Otaslavice – Klenovice, Troubky – Tovačov, H. Moštěnice – Opatovice, Újezdec – Ústí B. NE, 10.00: Jezernice – Kovalovice. 14.30: Želatovice B – Vrchoslavice, Pivín – Radslavice.

I. B třída, skupina B

SO, 14.30: Mor. Beroun – Černovír, Hněvotín – Šternberk B. NE, 14.30: Jesenec – V. Bystřice, Mostkovice – Kožušany, V. Týnec – Smržice, Haňovice – Haná Prostějov, Slatinice – Doloplazy.

I. B třída, skupina C

SO, 14.30: V. Losiny B – Žulová, Nový Malín – Bludov, Jindřichov – Libina, Písečná – Sudkov, Zvole – Bernartice. NE, 14.30: Ruda – Vikýřovice.

OFS Olomouc

Okresní přebor

SO, 14.30: Grygov - Červenka, Horka - Hlubočky B, Příkazy - S. Hodolany, Přáslavice – Blatec. NE, 14.30: Střelice – Pňovice, N. Hradečná – Lužice, Bohuňovice B - Újezd u Un.

III. třída

SO, 12.00: Příkazy B - Hr. Petrovice. 14.30: Štarnov - Jívová, Babice - Odrlice, Nedvězí - Drahanovice, Slatinice B – Těšetice. NE, 14.00: Bouzov - Slavonín B. 14.30: Chválkovice B - Dlouhá Loučka.

IV. třída

SO, 14.30: Libavá - H. Loděnice, Štěpánov - Králová, Nemilany - Drahlov, Mladějovice - Střeň, Mor. Huzová - Doloplazy B. NE, 14.30: Hnojice - Huzová, V. Újezd – Jiříkov.

OFS Prostějov

Okresní přebor

SO, 14.30: Olšany - Držovice, Určice B - Kralice B, Vrahovice - Plumlov B. NE, 14.30: Tištín - Vícov, Dobromilice - Brodek u PV, Němčice n. H. - Brodek u K., Ptení – Nezamyslice.

III. třída, skupina A

NE, 14.30: Pavlovice - Bedihošť, Otaslavice B - Želeč, Výšovice – Biskupice.

III. třída, skupina B

SO, 14.30: Hvozd – Zdětín, Luká - Protivanov B. NE, 14.30: Přemyslovice - Čechy p. K., Kladky – Vilémov.

OFS Přerov

Okresní přebor

SO, 14.30: Stará Ves - Pavlovice u Př., Čekyně - Lověšice, Potštát - Všechovice B, Skalička - H. Nětčice. NE, 10.00: Soběchleby – Domaželice.

Okresní soutěž

SO, 14.30: Polkovice - D. Hranice. NE, 14.30: Říkovice - Vlkoš, Lobodice – Černotín, Křenovice - Tovačov B, Bochoř - Brodek u Př. B.

OFS Šumperk

Okresní přebor

SO, 14.30: Úsov - Petrov-Sobotín, Staré Město - Juventus Mohelnice, Lesnice B - Třeština, Loštice B - Rapotín B, Leština - Hrabišín, Oskava – Bratrušov. NE, 14.30: Dubicko – Jestřebí.

III. třída, skupina A

SO, 14.30: Brníčko - Písařov, Hanušovice – Rovensko. NE, 14.30: Šumperk B - Libina B, Jedlí - Malá Morava.

III. třída, skupina B

NE, 14.30: Moravičany - Lukavice, Krchleby - Loštice C, Palonín - Líbivá, Podolí - Postřelmov B.

OFS Jeseník

Okresní přebor

SO, 14.30: Lipová-lázně - Č. Voda, St. Červená Voda - Bělá, Javorník - Bernartice B, V. Kraš - Supíkovice, Vápenná - V. Kunětice. NE, 15.00: Vidnava - Řetězárna B.

HOKEJ

Chance liga: HC Zubr Přerov – HC Baník Sokolov, Draci Pars Šumperk – HC Benátky nad Jizerou (SO, 17.00).

Krajská liga: HC Uničov – HK Krnov (NE, 17.00).

VOLEJBAL

Extraliga žen: VK Prostějov – Volejbal Přerov, VK UP Olomouc – VK Šelmy Brno, TJ Sokol Šternberk – VK Dukla Liberec (SO, 17.00).

Český pohár kadetek: Turnaj skupiny A se uskuteční o víkendu v Městské sportovní hale v Přerově. Utkání startují vždy v 9 hodin.

HÁZENÁ

1. liga mužů: Velká Bystřice – Hustopeče (SO, 17.30).

1. liga žen: SK UP Olomouc – Otrokovice (NE, 17.00).

FLORBAL

Národní liga mužů: FBC Hranice – S.K. P.E.M.A. Opava (SO, 17.00).

Divize mužů: FBC MSEM Přerov – Zlín Lions, FBS Olomouc – Intevo Třinec (NE, 17.00), FBC ZŠ Uničov – SK K2 Prostějov (NE, 18.30).

HOKEJBAL

2. liga mužů: HBC Přerov – TJ Sokol Poruba (NE, 13.00)

ATLETIKA

Grymovská pětka: Běžecký závod na 5 km startuje v neděli v 11 hodin od obecní stodoly v Grymově.

KUŽELKY

2. liga mužů: HKK Olomouc – VKK Vsetín (SO, 10.00).

2. liga žen: HKK Olomouc – TJ Sokol Husovice (SO, 10.00), KK Šumperk – TJ Jiskra Otrokovice (SO, 9.30), KK Zábřeh – Rosice B (SO, 15.30).

TENIS

OKsystem Czech International Junior Indoor Championship 2021: Juniorský turnaj ITF vrcholí o víkendu v nové tenisové hale TK Precheza Přerov semifinálovými a finálovými boji chlapců i dívek. Zápasy začínají v 10 hodin

SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ

Mistrovství České republiky kategorií mladších žákyň, juniorek a masters: Startuje v plaveckém bazénu v Olomouci v sobotu v 10 hodin. Nedělní program začne v 10 hodin a vyvrcholí ve 14.15 kombinovanými volnými sestavami juniorek.

CYKLISTIKA

Toi Toi Cup 2021: Pátý závod cyklokrosového poháru je na programu v neděli od 9.40 v Jeseníku (areál Za Podjezdem). Junioři a kategorie open mužů startuje v 13.50.

VESLOVÁNÍ

Žabácké závody: Tradiční zakončení sezony Veslařského klubu Přerov je na programu od 9 hodin u přerovské loděnice.

DUATLON

Šibák: Závod v běhu a jízdě na horském kole je na programu v Uničově v sobotu od 13 hodin.