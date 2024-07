Text: Mapei Merida Kaňkovský

Kadetům se na MČR mládeže vedlo už v sobotní časovce, kterou Jakub Tesařík vyhrál a David Icha byl na skvělém čtvrtém místě. V nedělním závodě, který vedl zvlněným terénem se spíše klasikářským profilem, to v únicích zkoušel David Icha, ale spolujezdci v úniku s ním často nechtěli spolupracovat, a tak šel závod do hromadného finiše 20členné skupiny.

V závěru rozjel spurt David Icha Jakubu Tesaříkovi, který proměnil týmový výkon celého mančaftu ve druhé zlato, a tímto výsledkem se dostal i do celkového vedení Českého poháru. Celý závod pomáhali svým kolegům z týmu také Martin Icha a Ondřej Keclík.

„Věděli jsme, co máme čekat od soupeřů, tak jsme se na to připravili. Nevyšel nám úplně začátek sezóny na Závodu míru Nejmladších v Jevíčku, proto jsme směrovali další metu na toto mistrovství, kde jsme chtěli jednu medaili a povedlo se urvat dvě zlata. Musím pochválit celý mančaft za kolektivní výkon, který rezultoval ve dvě první místa Kuby Tesaříka. Vynikající výkony předvedl v časovce i na silnici David Icha, příslibem do budoucnosti jsou i bratři Keclíkové, kdy Ondra začal jezdit na podzim a byl 21. v kadetech a Radek závodí ve starších žácích od března a byl na mistráku devátý,“ řekl k úspěchu na MČR trenér a manažer týmu Jiří Kaňkovský.

Prvním letošním vrcholem sezóny byl pro kadety Závod míru nejmladších v Jevíčku v květnu, tam se po velmi vydařeném prologu, který vyhrál Jakub Tesařík před Davidem Ichou, týmu už tolik nevedlo. „Byť jsme dosáhli dílčích výsledků v etapách, kde byli kluci na stupních vítězů, tak v celkovém pořadí to kvůli zdravotním potížím Davida Ichy a ztrátě formy Jakuba Tesaříka neskončilo i úspěchem v celkovém pořadí, proto jsme se pak začali soustředit s laděním formy na MČR mládeže v Tisové, což se nakonec podařilo a máme dvě zlata,“ dodal Kaňkovský.

V kategorii juniorů se na Mistrovství České republiky v silniční cyklistice v Jevíčku na konci června prosadil druhým místem v časovce Matěj Piták. Hlavní závod juniorům nevyšel takticky. V dojezdu byl navíc hromadný pád, tým tak zachránil osmým místem Lukáš Raška. Další zástupce juniorského týmu Štěpán Zahálka se výrazně prosadil v reprezentačním dresu ČR na Světovém poháru juniorů ve Švýcarsku, kde byl druhý v etapě a vyhrál vrchařskou soutěž.

Nyní čeká na juniory další vrchol sezóny, a to mezinárodní závod Regionem Orlicka, který se jede od 2. do 4. srpna. „Chceme se ukázat v jednotlivých etapách, pojedeme na Matěje Pitáka, Štěpána Zahálku a Lukáše Rašku, kterým budou pomáhat Jakub Tesařík, Matěj Procházka, Jakub Kočvara, Filip Saidl a Albert Rauschert. Bude to pro kluky velmi důležitý závod, protože mají šanci se nominovat do reprezentačního dresu pro ME v Nizozemí a MS ve Švýcarsku,“ řekl k cílům juniorů MMK Jiří Kaňkovský.