A zápas pokračoval. Hanačky svůj náskok po změně stran rychle zvýšily na 5:0 zásluhou Horčičkové a Pešavové a po vítkovickém snížení znovu na náskok pěti branek navýšila Soušková. Hostky pak daly dva rychlé góly, které ale Hanačky nezabrzdily. Na 8:3 zvýšily Ševčíková se Zhébalovou. Ostravanky pak už dokázaly kontrovat pouze dvěma brankami v závěru, které ale na vítězství Olomoučanek v poměru 8:5 už nic nezměnily.

„Průběh jsme kontrolovali a nepřipustili větší drama. Oba týmy se letos utkaly už asi sedmkrát, v dorostenkách nebo juniorkách, takže je těžké najít něco, co by nás mohlo překvapit,“ říkal po prvnímu duelu trenér Olomouce Ondřej Čoček.

Olomoucké basketbalové týmy hrají o univerzitní tituly

Druhý zápas byl už, co se střílení branek týče, o dost skromnější. Po čtyřiadvaceti minutách bylo sice skóre vyrovnané 2:2, to ale bylo na dlouhou dobu vše.

Skóre již po třiapadesáti vteřinách otevřela Řeháková, v deváté minutě zvýšila olomoucký náskok Zhébalová a dvě a půl minuty před první sirénou snížila domácí Maroszová. Po změně stran pak po necelých čtyřech minutách srovnala domácí Sikorová a začínalo se znovu od nuly.

A když už to pak vypadalo, že se půjdfe do prodloužení, prosadila se dvě minuty před koncem třetí periody olomoucká Tereza Matýsková a poslala Olomouc do vytouženého finále.

„Byl to dramatický, vypjatý a vyrovnaný zápas se šťastným koncem. Soupeř se na nás připravil mnohem lépe, než v prvním utkání a téměř nás nenechal hrát na míčku. My jsme často zbytečně ztráceli při přechodu do útoku, což nás stálo hrozně moc sil. Ale tenhle zápas nebyl o kráse ani střeleckých hodech. Dnes to bylo o jednom gólu a nám se ho podařilo dát. Nyní nás čeká Chodov finále a v něm Chodov. To je pro nás splněný sen, o kterém se nám na začátku sezóny ani nezdálo,“ komentoval Čoček v emocích poslední zápas.

Finále proti týmu FAT PIPE FLORBAL Chodov začne ve čtvrtek 14. dubna v Praze. Domácí zápas pak bude na programu o den později a případný rozhodující duel by se odehrál v sobotu.