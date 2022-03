Úvodní zápas série se odehrál v olomoucké Čajkaréně a byl jednoznačně v režii domácích. Ty už totiž po první třetině vedly 5:1. Druhá část pak byla velice podobná. Svěřenkyně trenéra Čočka nasázely do branky svých soupeřek další čtyři branky a před třetí částí už držely pohodlný náskok v poměru 9:3. Ani třetí perioda pak z nastaveného trendu nevybočila a Hanačky se po výhře 15:7 mohly v poklidu připravovat na brněnskou odvetu.

„Byl to strašně těžký zápas. Takovýto vývoj jsme nečekali. Zápasy s Buldočkami bývají vyrovnané, těžké a rozhodují v nich maličkosti. Důkladně jsme se připravovali a nic jsme nepodcenili. A pak doma dostaneme po vlastních chybách sedm gólů,“ byl i přes vysokou výhru kritický trenér Ondřej Čoček.

Druhé utkání v Brně se pak už vyvíjelo úplně jinak. Jihomoravanky se už po necelých pěti minutách ujaly vedení 2:0, které pak udržely až do konce úvodní dvacetiminutovky.Hned zkraje té druhé pak snížila Vaculová, následně si ale Brňanky vzaly své dvoubrankové vedení zpět. Pak sice Hanačky zásluhou Řehákové a Horčičkové vyrovnaly, ale domácí hráčky ještě do druhé sirény dokázaly dvoubrankové vedení vybudovat i potřetí. A bylo pak ještě hůř, když hned ve druhé minutě poslední části své vedení ještě navýšily. Na rozdíl jediné branky pak ale snížily Mrázková se Souškovou a pětadvacet vteřin před koncem na 6:6 srovnala svým druhým gólem Řeháková. Stejná hráčka pak zkraje prodloužení poslala Olomoučanky do semifinále.

„Byl to nejtěžší zápas v sezóně. Fyzicky i psychicky. Vlastními chybami jsme pustili soupeře do vedení a ten nás trápil a trápil. Ale to je play-off. Ocenit musím kvalitu soupeřek. Jejich síla na míčku, rychlost a hlavně bojovnost a vůle. Smekám. Nás teď čeká příprava na semifinále,“ zhodnotil i druhý zápas Ondřej Čoček.