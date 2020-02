Judisté Prusenovská a Lhotzky přivezli z Dánska cenné kovy

Judistická výprava olomouckých dorostenců do 18 let a juniorů do 21 let se vydala na mezinárodní turnaj do Dánska. Soutěž hostilo město Vejle a úspěchy judistů z Hané v konkurenci 22 států na sebe nenechaly dlouho čekat.

Judisté Prusenovská a Lhotzky se v konkurenci 22 států neztratili a přivezli cenné kovy. | Foto: Judo Klub Olomouc