Jak sezonu, ve které jste skončily čtvrté hodnotíte?

Z mého pohledu byla skvělá. Rozehrály jsme ji kvalitně a hodnotím ji kladně. Až na to play-off, které jsme nezvládly. Bylo to fakt super.

Do vyřazovacích bojů jste šly jako druhý nejlepší český tým, ale semifinále ani souboj o bronz vám nevyšel.

Po dlouhé době se Zoře podařilo jít do play-off z jiného než čtvrtého místa. Ze základní části jsme byly samy překvapené. Měly jsme play-off dobře nalosované a věřily jsme si hlavně v tom, že přejdeme přes Slavii do finále. Ale uteklo nám to o jeden gól, což byl pro všechny šok.

Mohlo vás to poznamenat do souboje o třetí místo?

V hlavách jsme vyřazení asi měly. Byly jsme po odvetě se Slavií hrozně smutné. Ale přepnuly jsme na souboj s Porubou a medaili jsme chtěly. Ale ani nevím, jak duely o bronz zhodnotit, byla to prostě smůla.

Trenér Libor Malínek o Michaele Poláškové:



„Polášková, zvaná Poly, jak si tady v družstvu říká, měla velice dobrou sezonu. Je to hecířka, ať je to v šatně, na střídačce, na hřišti. Takový člověk je v týmu nesmírně potřeba a ona to dokazuje i svými výkony v bráně. Když šla do brány, tak se nestalo, že by vyhořela. Tým držela, a také ty body v základní části byly několikrát její zásluha. Jedná se o mladou brankářku, která má budoucnost před sebou a výkony posouvá výš a výš. Pokud na sobě bude pracovat, může jít ještě dál. A jak říkám, v šatně je naprosto nepostradatelná.“



Vy brankářky jste asi o moc víc udělat nemohly, moc gólů jste nedostávaly.

Takhle to určitě neberu. Hlavně proti Slavii chyběl jeden zákrok navíc a vždycky je prostor jej udělat. Určitě to takhle nerozlišuji a nebudu říkat, že jsem chytala dobře a holky hrály jinak. Jsme tým a vinu beru i na sebe.

Přesto vás trenér v sezoně mnohokrát chválil. Cítila jste svoji důležitost pro tým?

Určitě jsem cítila podporu od holek i trenéra v každém zápase víc a víc. Vážím si toho, že jsem dostávala takovou minutáž, protože hráčky v mém věku tolik prostoru moc často nedostávají. Jsem ráda, když tam pro tým jsem a když se navíc ještě daří.

Platíte za hecířku, popsala byste se také tak?

Holky vědí, že jsem hecířka. Jsem blázen. Stačí mi jeden zákrok a jsem úplně přepnutá do přemotivovaného módu a burcuji celou halu.

To jste si ale v letošní sezoně moc neužila.

Je to tak, nedalo se to. Ale holky na střídačce mi nahradily chybějící davy. Místo toho, abych se otočila na tribunu a něco si zařvala, tak jsem ukázala nějaké gesto na spoluhráčky a ty mě na oplátku povzbuzovaly, takže mi to vracely. Hrát před diváky je o něčem jiném, ale po pár zápasech bez nich si na to člověk zvykne. Bylo potřeba více hecovat holky. V posledních zápasech už diváci byli, tak jsem si to vychutnala. Jsem takový herec.



I v kabině máte při motivování hlavní slovo?

To ne. Většinou si bere slovo kapitánka nebo zkušenější hráčky. Ale vždycky tam něco prohodím.

O gólmanech ve fotbale se říká, že jsou jiní, divní. Platí to i o brankářkách v házené?

Já si to nemyslím, ale co říkají holky, tak jo, že máme svůj svět, což je asi pravda. Jsme takový… Nemáme tolik kontaktu jako holky mezi sebou, takže se bavíme více s míčem, což může být ten důvod (směje se).

Jaké jsou nyní vaše cíle?

Momentálně máme volno, od příštího týdne budeme čtrnáct dní třikrát týdně trénovat a pak bude zase dovolená. 19. července začneme přípravu na další sezonu.

A když se podíváme dál do budoucnosti?

Studuji v Olomouci na Univerzitě Palackého na Pedagogické fakultě, takže bych tady ještě nějakou dobu chtěla být. Jsem tady spokojená a chtěla bych se Zorou získat medaili. Letos jsme měly kvalitní tým a pokud zůstane pospolu, věřím, že v příště už to vyjde. Jinak netuším. Uvidí se, jestli přijdou nějaké nabídky. Angažmá v zahraničí vysněné nemám.