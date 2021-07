Odchovanec druholigového Gamaspolu Jeseník si již po pár odehraných zápasech dokázal svými výkony naklonit tamní vedení na svou stranu a společně s dalším Čechem Patrikem Kmínkem zde 16. června 2021 podepsal novou roční smlouvu.

„Ze začátku jsem do Wroclavi odešel proto, abych nevypadl z herního tempa. U nás se hrát nemohlo a v Polsku soutěž normálně jela,“ vysvětluje dvaadvacetiletý futsalista, jak vlastně odstartovala jeho cesta za zahraničním angažmá. „K tomuto přesunu mi dopomohl pan Vlastimil Bartošek, asistent trenéra české reprezentace. Ten mi řekl, že v Polsku shánějí hráče a jestli bych neměl náhodou chuť tam dojíždět“, dodal.

Mráz však není jediným Čechem, kterého se tento polský klub rozhodl angažovat. Společně s ním totiž řady Slasku rozšířil i další Jeseničan Patrik Kmínek. „To, že tady Patrik hraje se mnou, mi samozřejmě moc pomáhá. Jsme na sebe dost zvyklí. V Olomouci spolu bydlíme na studentském bytě, hráli jsme spolu velký fotbal a hlavně si velice rozumíme po lidské stránce,“ pochvaluje si Jiří Mráz.

Začínající klub s obrovskými ambicemi

„Ve Wroclavi se teď rozjíždí obrovský projekt. Mají jak špičkové zázemí, tak i dobré hráče a rádi by se hned příští rok dostali do polské Ekstraklasy,“ vysvětluje celou situaci Mráz a záhy také přidává podrobnosti.

„Myslím si, že náš tým již teď převyšuje většinu českých druholigových celků. A v příští sezoně nebudeme mít v podstatě jinou možnost, než vyhrát a postoupit do nejvyšší soutěže. Máme v kádru množství hráčů z Ekstraklasy, některé dokonce i z té fotbalové. Když jsem se bavil se členy vedení, tak ti si ani nepřipouští, že by se to nemělo povést. Je to samozřejmě dáno hlavně tím, že jsme spojeni s fotbalovým klubem Slask Wroclaw, ve kterém jsou obrovské peníze. U dalších polských druholigových klubů to samozřejmě tak není,“ dodává Mráz.

Do polské nejvyšší soutěže se Mráz mohl ale dostat ještě mnohem rychleji, než až v příští sezóně. Podle jeho slov ho oslovily i extraklasové kluby, které mu hned nabízely i bydlení a stabilní plat. Stejná situace však může nastat v příštím roce také. „My s Patrikem trénujeme skoro každý den v Jeseníku a dojíždíme jenom na zápasy. Plán je ale takový, že pokud se nám podaří postoupit a dostat se tak na profesionální úroveň, tak už by nám klub poskytl nějaký byt, abychom dojíždět nemuseli a mohli se naplno věnovat profesionálnímu futsalu se vším všudy,“ shrnuje Mráz aktuální situaci a smělé plány do budoucna a nastiňuje i rozdíly mezi fungováním futsalu u nás a v Polsku.

„Co se týče možnosti uživení se futsalem, je to v obou zemích podobné. V obou se totiž dá uživit ve čtyřech až pěti top týmech. U nás je to například Sparta, Slavia, Chrudim, Teplice nebo Plzeň. V Polsku ale mají výhodu s mnohem snazším sháněním sponzorů. To tak i některým druholigovým týmům umožňuje zaměstnávat profesionální hráče.To je u nás naprosto nemyslitelné.Vždyť u nás nejsou plně profesionální ani týmy z druhé poloviny nejvyšší soutěže,“ vysvětluje Mráz

Rozdílné mentality a fanatičtí diváci

Při rozhovoru došlo i na srovnávání různých specifik českého a polského futsalu. „Rozdíl mezi přístupy Poláků a Čechů se odráží od naprosto odlišné mentality těchto dvou národů. Poláci jsou do hry mnohem více zapálení a projevují v ní i mnohem větší vášeň. To je samozřejmě dobře, ale někdy je to i trochu na škodu,“ říká Jiří Mráz a hned také vysvětluje své tvrzení.

„Polský futsal je na jednu stranu velice ofenzivní, ale na stranu druhou už se v něm příliš nedbá na obranu. A to bohužel zatím trápí i náš tým. Máme teď ale nového trenéra, zkušeného Angličana Damona Shawa, tak doufám, že i tohle se brzy zlepší“, dodal.

Co se týče vztahu k místním lidem, musel jesenický odchovanec dle svých slov svůj dosavadní pohled velice přehodnotit. „Poláci jsou strašně milí lidé, což mě i trošku překvapilo. Úplně jsem na ně změnil názor,“ říká. „Ohromně se také těším na polské fanoušky. Ti lidé tady fotbalem, ale i futsalem doslova žijí a dokážou být při podpoře svého klubu velice fanatičtí,“ dodává jedním dechem.

To ovšem neplatí jen pro fanoušky, ale i pro hráče samotné. „Když se mi v jednom zápase, který jsme ještě navíc prohráli 9:7, podařilo vstřelit pět gólů, tak jsem myslel, že mi tam snad postaví sochu. Ještě týden potom mě plácali po ramenou a stále dokola mi to připomínali,“ smál se mladý český reprezentant.

Priority se mění

Sám hráč také přiznává, že se postupem času priority v jeho hlavě poměrně změnily. „Dříve jsem se hlavně soustředil na studijní dráhu. Jak se teď ale ta možnost živit se futsalem přibližuje, tak se pomalu přeorientovávám. Kdyby se mi totiž splnilo, že bych se mohl živit tím, co mě v životě baví nejvíce, byl bych skutečně velice rád. To je v současnosti asi můj největší sen.

To ale neznamená, že by snad Jiří Mráz na školu úplně zanevřel. Letos úspěšně složil státnice z oboru Žurnalistika na olomoucké Univerzitě Palackého. A tak to vypadá, že už mu v cestě za velikou kariérou nebude stát v cestě vůbec nic.

AUTOR: DAVID KUBATÍK