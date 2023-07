Patnáctý ročník největšího cyklistického závodu v Česku se nachýlil. Již zítra ve 12:30 vystartují závodníci z prostějovského náměstí T.G. Masaryka vstříc první etapě a nebude mezi nimi chybět ani jedna z největších superstar tohoto sportu vůbec. Závodu se totiž zúčastní i čtyřnásobný vítěz slavné Tour De France, dvojnásobný vítěz Vuelty a také italského Gira - Brit Chris Froome. Ten se také zúčastnil předzávodní tiskové konference v olomouckém hotelu Clarion.

TK před začátkem Czech Sazka Tour 2023 | Foto: Deník/David Kubatík

„Jsem rád, že zde mohu být. Byl jsem zatím jenom v Praze. Na pár dní během zimy. Líbilo se mi, že tam lidé byli extrémně přátelští. Navíc to je opravdu místo, které stojí za to vidět. Teď jsem se tedy do České republiky vrátil v létě při příležitosti tohoto závodu a jsem za to rád. Nyní se už ale upínám k příštím dnům a čekám, co přinesou," prozradil na úvod dnes již 38letý jezdec, který v roce 2019 přežil opravdu nehezkou nehodu, když při obhlídce trasy na Tour narazil v plné rychlosti do zdi.

Z Froomeova startu na letošním ročníku měl nemalou radost i člen organizačního výboru generálního partnera celého podniku - společnosti Sazka Robert Kolář. „Jsme malý závod, ale jsme na cestě, a já věřím, že bude poměrně krátká, abychom se stali jedním z nejdůležitějších závodů ve střední Evropě a možná i v celé Evropě. Myslím si, že jsme k tomu udělali velký krok tím, že tady letos můžeme přivítat Chrise Froomea. Věřím, že zde bude velmi úspěšný. Přeji mu, ať se mu u nás jede dobře," řekl.

Na jejich proslovy poté navázal i ředitel celého závodu a bývalý Froomeův stájový kolega Leopold König, který zdůraznil, že je mu obrovským potěšením přivítat takovou postavu cyklistiky, jakou Froome bezesporu je, ve svém domovském městě. Dále pak mluvil o tom, že ho ještě více, než tato skutečnost, těší, že se stane součástí jeho závodu, načež Britovi ještě jednou poděkoval.

Celý podnik bude trvat od čtvrtka do neděle a bude se skládat ze čtyř etap. Ta první povede z Prostějova do Uničova, bude dlouhá 165 kilometrů a jezdci při ní budou muset zdolat hned 2217 výškových metrů. Druhá pak bude sice podobně dlouhá, výškových metrů už ale bude 2840 a její cíl bude na vrcholu Pusteven. Její start proběhne na olomouckém Horním náměstí.

Předposlední štace povede závodníky z Moravské Třebové na Červenohorské sedlo a výškové metry se hodně přiblíží metě 3500. Tomu hodně napomáhá i fakt, že během ní budou muset dvakrát vyjet k vodní elektrárně Dlouhé stráně. Ani na poslední cestě si borci neodpočinou. Na nejdelší trase ze Šumperka do Šternberka se totiž znovu přiblíží k 3000 výškovým metrům.